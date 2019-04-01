Невидимый враг Москвы: кто ссорит москвичей и выводит их на улицы?
В конце марта Москва пережила порцию новых протестов и споров, небольших по масштабу, но показательно характеризующих жизнь в столице. Именно из таких эпизодов последние годы формируются общественные отношения, наполненные неудовольствием, противоречиями и конфликтами. В них втянуты лишь определённые группы людей, а остальные — не слышат, не видят и не понимают, что происходит. У них своих забот полон рот.
30 марта вышли на пикет сторонники сохранения роддома №10 в Зюзино. Несколько месяцев назад медицинское учреждение закрыли после проверки Роспотребнадзора, нашедшего нарушения. Чтобы устранить их, требуется провести ремонт. Однако в планах властей перепрофилировать объект. Например, сделать на месте роддома поликлинику.
Ранее на портале «Активный гражданин» власти Москвы провели опрос, где спросили жителей района, какой объект должен находиться на месте роддома. В пояснении намекнули, что неплохо бы организовать поликлинику. В итоге, этот вариант и набрал больше всего голосов — 40%. За сохранение роддома высказались 29%.
Читайте также: Опрос москвичей одобрил ликвидацию роддома в Зюзино
В то, что территория не будет в итоге застроена, участники пикета не верят. В качестве примера они показывают на участки поблизости, где относительно недавно возвели новые дома. По другой версии, в здание может переехать действующая поликлиника, а уже в её помещениях после начнётся ремонт с непонятным продолжением. В общем, слухов и гипотез немало, и стоит признать, что основания не доверять власти у людей есть — слишком непрозрачно принимаются решения. Жители вспоминают, что ещё в 2016 году им пообещали новую поликлинику в районе, и, получается, она может появиться только сейчас путём ликвидации роддома.
31 марта в районе Дорогомилово жители протестовали против сноса зданий пивоваренного завода и возведения на их месте комплекса жилой застройки. Они потребовали присвоения зданиям статуса объектов культурного наследия и прекращения планов строительства. Горожане поясняли, что масштабная застройка ухудшит качество жизни в их районе — изменит экологию, нагрузит транспортную и социальную инфраструктуру.
Вместе с жителями в акции, которая прошла на Украинском бульваре, принимали участие оппозиционеры и общественники-градозащитники.
30 марта прошёл объединённый митинг дольщиков Москвы и Московской области. Они собрались на площади Краснопресненской Заставы у памятника Героям революции 1905−1907 годов. Десятки объектов из разных точек двух регионов, но проблемы протестующих схожи: они приобрели недвижимость, но после были обмануты застройщиком, который остановил строительство. Власти же, зачастую, дальше разговоров не идут, и беда годами остаётся нерешённой.
А ещё в Москве была встреча, где обсуждалась судьба строительства стартовых домов по программе реновации на улице Цандера. Здесь идёт противостояние между двумя группами жителей, застройщиком и московскими властями. Дело в том, что строить собираются в зелёной зоне между другими домами, и не все этому соседству рады. Особенно возмущены жильцы тех домов, что не подпадают под расселение. Впрочем, у высоток есть и защитники из тех горожан, что стремятся поскорее переехать в новые квартиры. Пока дома не возводят, власти обещают урегулирование, жители выясняют отношения, в том числе и на таких встречах.
Читайте также: Потерпите ради Москвы. Иначе зачем вам терпеть, москвичи?
Напомнили о себе противостояния между жителями и застройщиками в районах Крылатское и Раменки. Состоялся пикет против возведения логистического центра в районе Ховрино. На традиционную ежемесячную встречу с префектом Восточного административного округа, по данным телеграм-каналов, не пустили нескольких муниципальных депутатов и владельцев гаражей в Северном Измайлово, которые должны снести и построить дом по реновации.
Этот список неполный. В социальных сетях ведут работу сотни инициативных групп, чьи права и интересы задвинули, задели или грубо нарушили. Их голоса многочисленны, но не слышны в общем шуме большого города, где жители кварталов воюют с застройщиками, автовладельцы с пешеходами, а те и другие — с велосипедистами, где разделены интересы пенсионеров и молодёжи, верующих и атеистов, участников государственных программ и противников. Жертвами становятся малый бизнес и жильцы комнат в общежитиях. Ведут борьбу активисты-экологи, защитники культурного и архитектурного наследия, родители пострадавших из-за некачественного питания детей. Обстановка накалена, но единого врага за ней не видно: каждый кричит от собственной боли и ждёт, что его кто-то услышит.