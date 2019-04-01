В конце марта Москва пережила порцию новых протестов и споров, небольших по масштабу, но показательно характеризующих жизнь в столице. Именно из таких эпизодов последние годы формируются общественные отношения, наполненные неудовольствием, противоречиями и конфликтами. В них втянуты лишь определённые группы людей, а остальные — не слышат, не видят и не понимают, что происходит. У них своих забот полон рот.

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг против реновации жилья

30 марта вышли на пикет сторонники сохранения роддома №10 в Зюзино. Несколько месяцев назад медицинское учреждение закрыли после проверки Роспотребнадзора, нашедшего нарушения. Чтобы устранить их, требуется провести ремонт. Однако в планах властей перепрофилировать объект. Например, сделать на месте роддома поликлинику.

Новорожденный

Ранее на портале «Активный гражданин» власти Москвы провели опрос, где спросили жителей района, какой объект должен находиться на месте роддома. В пояснении намекнули, что неплохо бы организовать поликлинику. В итоге, этот вариант и набрал больше всего голосов — 40%. За сохранение роддома высказались 29%.

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В то, что территория не будет в итоге застроена, участники пикета не верят. В качестве примера они показывают на участки поблизости, где относительно недавно возвели новые дома. По другой версии, в здание может переехать действующая поликлиника, а уже в её помещениях после начнётся ремонт с непонятным продолжением. В общем, слухов и гипотез немало, и стоит признать, что основания не доверять власти у людей есть — слишком непрозрачно принимаются решения. Жители вспоминают, что ещё в 2016 году им пообещали новую поликлинику в районе, и, получается, она может появиться только сейчас путём ликвидации роддома.

31 марта в районе Дорогомилово жители протестовали против сноса зданий пивоваренного завода и возведения на их месте комплекса жилой застройки. Они потребовали присвоения зданиям статуса объектов культурного наследия и прекращения планов строительства. Горожане поясняли, что масштабная застройка ухудшит качество жизни в их районе — изменит экологию, нагрузит транспортную и социальную инфраструктуру.

Снос здания

Вместе с жителями в акции, которая прошла на Украинском бульваре, принимали участие оппозиционеры и общественники-градозащитники.

30 марта прошёл объединённый митинг дольщиков Москвы и Московской области. Они собрались на площади Краснопресненской Заставы у памятника Героям революции 1905−1907 годов. Десятки объектов из разных точек двух регионов, но проблемы протестующих схожи: они приобрели недвижимость, но после были обмануты застройщиком, который остановил строительство. Власти же, зачастую, дальше разговоров не идут, и беда годами остаётся нерешённой.

А ещё в Москве была встреча, где обсуждалась судьба строительства стартовых домов по программе реновации на улице Цандера. Здесь идёт противостояние между двумя группами жителей, застройщиком и московскими властями. Дело в том, что строить собираются в зелёной зоне между другими домами, и не все этому соседству рады. Особенно возмущены жильцы тех домов, что не подпадают под расселение. Впрочем, у высоток есть и защитники из тех горожан, что стремятся поскорее переехать в новые квартиры. Пока дома не возводят, власти обещают урегулирование, жители выясняют отношения, в том числе и на таких встречах.

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Напомнили о себе противостояния между жителями и застройщиками в районах Крылатское и Раменки. Состоялся пикет против возведения логистического центра в районе Ховрино. На традиционную ежемесячную встречу с префектом Восточного административного округа, по данным телеграм-каналов, не пустили нескольких муниципальных депутатов и владельцев гаражей в Северном Измайлово, которые должны снести и построить дом по реновации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реноватор

Этот список неполный. В социальных сетях ведут работу сотни инициативных групп, чьи права и интересы задвинули, задели или грубо нарушили. Их голоса многочисленны, но не слышны в общем шуме большого города, где жители кварталов воюют с застройщиками, автовладельцы с пешеходами, а те и другие — с велосипедистами, где разделены интересы пенсионеров и молодёжи, верующих и атеистов, участников государственных программ и противников. Жертвами становятся малый бизнес и жильцы комнат в общежитиях. Ведут борьбу активисты-экологи, защитники культурного и архитектурного наследия, родители пострадавших из-за некачественного питания детей. Обстановка накалена, но единого врага за ней не видно: каждый кричит от собственной боли и ждёт, что его кто-то услышит.