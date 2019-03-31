«Крымские события — это урок для всех стран СНГ. Где ещё хорошо живут чиновники, а население едва сводит концы с концами?» — казахстанский политолог Замир Каражанов поделился с ИА REGNUM оценкой событий пятилетней давности и теми уроками, которые извлекли из них страны Туркестана.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

У крымских событий много уроков, и о них уже говорилось. Повторять их нет смысла. Но хочется заострить внимание на одном интересном моменте, который касается поведения украинских чиновников на местах. Уверен, что до событий в Крыму, Донецке и Луганске они любили Украину и напоминали о патриотических чувствах.

Но в час «х» они бесследно исчезли. Никто не выходил на улицы, не собирал людей, не общался с ними и не пытался даже остановить процессы. Наверное, это одна из причин, по которой драматичные события на востоке Украины и эскалация насилия быстро набирали силу.

Почему так произошло? Наверное, кризис власти уже имел место, просто его трудно было заметить в повседневной суете. Но люди уже никому не верили. Видимо, на ответственных постах оказались случайные люди. Они сами не верили в дежурные фразы, которые говорили населению, а те не особо их слушали. Вот так жили — не тужили. При этом забыли, что должности даются не для того, чтобы на них хорошо сидели, а чтобы укрепляли веру населения в государство, в существующие политические институты. Всё получилось как в поговорке: «как аукнется, так и откликнется».

Поэтому события на востоке Украины — это чёткий сигнал к проведению административной реформы в стране. В этом смысле крымские события — это урок для всех стран СНГ. Где ещё хорошо живут чиновники, а население едва сводит концы с концами?

Прежде всего, от санкций никому не становилось лучше. В том числе России. Но дело в том, что санкции не были направлены на подрыв её экономики и не ставят перед собой цель разрушить страну.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кремль

С самого начала под их действие попадали конкретные лица, которые влияли на принятие решений в России, а также отдельные субъекты экономики. При этом санкции не стремились задушить Россию или нанести ей непоправимый урон. Такой подход выглядит очень интересным.

По версии американских дипломатов, это позволило избежать военного конфликта с Россией, но, с другой стороны, удержало двери приоткрытыми двери для переговоров. Иными словами, никто не сжигает мосты. По крайней мере, пока.

Другой момент, что российские власти адаптируются к санкциям. Снижают их негативный эффект для экономики страны. Это признают международные рейтинговые агентства, поэтому все разговоры о скором конце России пока беспочвенны.

Говоря об антироссийских санкциях, стоит обратить внимание не только на их характер, но и на сам факт их принятия. Мы видим, что США приоткрыли калитку, через которую постоянно проносят новые пакеты санкций. Причём каждый раз они расширяются за счет включения новых персон и компаний. Как долго это может продолжаться? Наверное, долго. Об этом говорит и опыт СССР.

Мы видим, что санкции принимаются в США независимо от того, какая администрация стоит во главе страны. Можно вспомнить, как несколько лет назад многие связывали с победой на выборах Дональда Трампа сворачивание политики санкций. Тем не менее такие ожидания не сбылись.

Ничего само по себе не распадается, тем более государство. Для того, чтобы этого произошло, нужно стечение неблагоприятных внутренних и внешних факторов. По опыту СССР можно назвать некоторые из них. Утрата гражданами чувства общности. Когда между проживающими в стране людьми нет связующих нитей. Есть сожительство, но не семья. А борются за семью, за близких и дорогих людей.

Ещё один опасный признак — раскол в обществе по социальному, национальному или религиозному признаку. И, конечно же, убеждённость людей, что жить порознь будет лучше, чем сообща.

Computerizer Общество

В принципе, опросы на Украине показывают, что у них есть проблемы, но не более чем в других республиках бывшего СССР. Но эти опросы показывают, что в стране выросло поколение граждан, которые не застали Советский Союз, и для них Украина, независимость и целостность страны стали ценностью.

При оценке перспектив единой Украины часто ссылаются на экономику. Если посмотреть на исторический опыт, то экономический кризис не играл большой роли в распадах государств. Конечно, он провоцировал социальные, национальные и прочие противоречия, но сам по себе не становился причиной. Были страны, которые доходили до ручки, но их единство не пошатнулось. Всё-таки вопрос целостности страны — это не экономический, а политический вопрос, который упирается в волю.

Это не прогнозы, а попытка вырвать из контекста какой-то вывод в исследовании. Поэтому ценности такие «прогнозы» не несут. Мы имеем дело с мифами, которые порождаются в информационной среде для конкретных целей.

Их задача не донести до людей новость, а породить между ними рознь и вражду, подорвать их доверие к правительственным или неправительственным структурам. И как следует из данных соцопросов, мифы неплохо справляются с поставленной задачей.

Так называемые «прогнозы» в принципе не могут сходиться с реальностью, т.к. они искажают эту реальность, разрывают в сознании людей причинно-следственные связи. Население путается в объяснении событий, которые имели место не в середине ХХ века, а всего четыре-пять лет назад.

Но главное, конечно, не информационные мифы, — в них нет ничего главного и важного, — а то, к чему могут они привести. Не стоит забывать, что тот, кто посеет ветер, пожнёт бурю.