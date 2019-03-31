Общественно-политические толковища на государственном российском телевидении были встревожены на минувшей неделе признанием президентом США Дональдом Трампом Голанских высот частью Израиля. Первым алармистом оказался Анатолий Кузичев, начавший передачу на Первом канале с объявления дружественного шага Вашингтона по отношению к дружественному Москве Израилю «провокацией». Эстафету подхватили супруги Скабеевы с телеканала «Россия-1», а закрепил дело Артём Шейнин на Первом канале.

Израиль

Это неполный перечень передач, в которых государственные телеканалы выступали с осуждением Израиля и его друга президента Трампа. Зрелищные мероприятия на телевидении носили характер более суровой индоктринации, нежели партийные и комсомольские собрания нашей молодости, на которых клеймили «израильскую военщину».

Давайте рассмотрим это на примере передачи, которую любой читатель найдет на канале YouTube по названию «Статус Голанских высот. Время покажет. 26.03.2019».

Сие произведение телеискусства нужно изучать во всех ведущих университетах мира, ибо ему несть подобия. Включите секундомер и зафиксируйте, какой процент времени говорит ведущий. Не найти вам в мире другой такой передачи, где объективный ведущий говорил бы по времени больше всех гостей вместе взятых. Другие так не могут, а передовик идеологического труда Артём Шейнин может. В книгу Гиннеса его!

Приглашённые на такие сходбища четко делятся на «красных и белых» или на «русских и немцев». К хорошим относятся политики и политологи лоялистской направленности: они любят власть, ненавидят Украину и Запад, и вообще они всегда правы. Не верите? А вы проверьте. Ведущий Артём Шейнин не перебивает их, а подбадривает. Когда те сбиваются по косноязычию али невежеству, телевожатый даёт им «пас». Их слова прерываются эффектами поддержки зала и электронного устройства: тёплые аплодисменты, добродушный смех в ответ на шутку или иронию или вообще… Им изначально обеспечена поддержка восьмидесяти процентов зрителей, если не всех девяноста восьми.

flash.pro Просмотр телевизора

Совсем иначе обстоят дела со скамейкой «нехороших». Там сидят злобные бандеровцы с пугающей внешностью, произносящие загодя согласованные глупости или дерзости, истинно вызывающие возмущение. Среди них и простодушный, но вечно неправый американец Майкл Бом. Туда же сажают либерала типа Гозмана или его самого. Он умеет навлечь на себя раздражение, даже когда прав по существу. С этими гражданами расправляется сам ведущий. Артём Шейнин редко даёт этим сказать два предложения без безапелляционного внедрения в их слова. Тут и гадкая ирония, и приписывание того, о чём жертвы телетолковища и не помышляли. Реплики со скамейки «хороших» поощряются. Зал со спецэффектами изображает возмущение, а иногда смеётся над нерадивыми.

Что бы ни сказали с той скамейки, оно будет раздражать и возмущать зрителя. Причём зачастую будет справедливо возмущать. Как вы уже догадываетесь, речь идёт о тех самых актерах для побивания. Жалеть их не стоит, ибо выполнят они свою работу не по принуждению, а за приличную мзду.

А ежели ещё есть вопросы, то заслуженный телеведущий Артём Шейнин объяснит. На канале YouTube вы найдёте запись, как он берет за грудки «дурашку» Майкла Бома. Этот же мастер телеискусства принёс другому участнику ведро с экскрементами. Мы не проверяли содержимого ведра, но надпись указывала на зловонное.

Как вы уже догадались, тема Голанских высот была вынесена на обсуждение таким образом, что восемьдесят (или 98) процентов исполнились негодованием. Как посмел Израиль оккупировать Голландские высоты?! Это не опечатка. Добрая половина «экспертов» связывает эти высоты именно с Голландией.

А вот содержание ритуального телешоу хромало не на шутку. Телевведение повествовало о войне 1966 года. Экспертам, продюсерам и телевожатому надо бы знать, что Шестидневная война случилась в 1967 году. Артём Шейнин явно перестарался, когда сокрушался по якобы сотням тысяч беженцев. Как известно, до войны там обитали около сотни тысяч граждан Сирии. Крупнейшим населенным пунктом на Голанских высотах был не находящийся под контролем Израиля город Кунейтра. А часть людей вовсе осталась, и они не жалеют.

EdoM Голанские высоты

Основным аргументом против Израиля было нарушение международного права. При этом ни один из участников антиизраильского сходбища не уточнил, о каком праве идёт речь. Это международные конвенции али что? И ежели конвенции, то какие именно? Никто не знал.

Зато говорили с придыханием о резолюциях ООН и Совета Безопасности ООН. Не знаю, где были продюсеры и сверхусмотрящие. Вдруг кто-нибудь спросит о резолюциях ООН и СБ ООН по Абхазии, Южной Осетии, грузинским беженцам, а также по Крыму. О чём думают работники идеологического фронта?

Открытым остаётся вопрос: с какой целью допускается столько ошибок и пропускается — преднамеренного вранья? Разве это не дискредитирует государственные СМИ Российской Федерации?

Так, в ходе обсуждения темы у Кузичева со Стриженовой на Первом канале заслуженный телеартист Платошкин сообщил о том, что признание Голанских высот Трампом есть дело израильского лобби в лице дочери с семьей. И добавил: «Трамп несколько раз говорил, что хочет избавиться от этой семьи». Можно с уверенностью сказать, что ведущие знали, что Платошкин просто лгал. Кстати, особо забавно слышать это от сего работника МИДа РФ при Козыреве.

А на канале «Россия-1» телеведущий программы «60 минут», муж Ольги Скабеевой, сказал в эфире от себя: «Голанские высоты — сирийские, а Крым — наш». Похоже, все они сговорились. Видимо, решили подбить последовательно благорасположенный к России Израиль к активному участию в подрыве интересов Москвы в ее территориальных тяжбах. Но зачем?

Да, трудно не изумиться тому, как российские телеканалы восстанавливают против России ее же друзей. Если это не вредительство, то что?

Слышу гул: а что мы должны делать, признавать за вами Голанские высоты? Если у нас остались в Москве друзья, то я бы не посоветовал им признавать сейчас Голанские высоты Голанскими высотами, покуда российские солдаты находятся в Сирии. При этом было достаточно процитировать в новостях умеренное и взвешенное заявление президента России.

Анатолий Кузичев назвал провокацией решение Трампа. А как охарактеризовать телебичевание Израиля на ровном месте?

Иерусалим