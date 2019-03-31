Посол США по особым поручениям по международной религиозной свободе Сэм Браунбэк на днях (28 марта) принял участие в брифинге для журналистов, аккредитованных при Государственном департаменте США, где сделал ряд заявлений.

jun jin luo Мечеть. Урумчи

В начале выступления посол сообщил, что собирается «кратко поговорить об обсуждении подготовки нашего министерского совещания о продвижении религиозной свободы, а затем о вопросах религиозной свободы в Китае, в частности обсудить как мои недавние поездки туда, так и встречу государственного секретаря США Майка Помпео с уйгурскими мусульманами и другими меньшинствами из провинции Синьцзян». Напомним, что в прошлом году Вашингтон впервые провел совещание на уровне министров иностранных дел и представителей общественных организаций, которое было посвящено ситуации с религиозной свободой во всем мире. В нём приняли участие более 80 иностранных делегаций. В этом году мероприятие решено повторить, оно пройдет 16−18 июля в стенах Госдепартамента. Браунбэк не стал пояснять, какие именно темы будут подниматься. Но отметил, что в «преддверии этого» американские дипломаты «проводят серию региональных саммитов», из которых первый состоялся в Абу-Даби, а второй — на Тайване.

«Во время своей поездки в Азию я выступил с речью в Гонконге в иностранном пресс-клубе, обсуждая растущую агрессию Китая по отношению к верующим людям, — заявил посол. — Китай воюет с верой, но это война, в которой они не победят».

Особое внимание он уделил Синьцзян-Уйгурскому автономному району, расположенному на северо-западе Китая, где сконцентрировано уйгурское мусульманское меньшинство. Накануне, 27 марта, в Госдепе состоялась встреча Помпео с представителями уйгурской мусульманской общины, которые, как сообщается в релизе американского дипломатического ведомства, «входят в число более миллиона уйгуров, этнических казахов и представителей других групп мусульманского меньшинства, которых правительство Китая удерживает в лагерях для интернированных с апреля 2017 года. Госсекретарь высоко оценил мужество их заявлений о злоупотреблениях Китая и пообещал поддержку США, чтобы положить конец китайской репрессивной кампании против ислама и других религий». В свою очередь Браунбэк во время брифинга сообщил, что этот вопрос поднимают также американские союзники, назвав в качестве таковых европейцев и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. А в контексте «преследуемых народов» со стороны китайского «коммунистического правительства» упомянул «этнических казахов и киргизов».

Пока неясно, будет ли Вашингтон переводить свою поэтическую антипекинскую риторику на сухой язык санкций, например, включать китайских чиновников в списки «акта Магнитского» или делать «ситуацию в Синьцзяне» фактором «более широких обсуждений с КНР по вопросам торговли и тарифов». Посол по религиозной свободе не стал конкретизировать. Но очевидно, что такую возможность нельзя исключать, что будет создавать проблемы не только на американо-китайском направлении, но и для других стран. В первую очередь, соседей Китая. По словам одного из казахстанских политологов, в его стране Вашингтон уйгурский вопрос начал раскачивать с 2017 года, и «очень сильно». Астана старается вести себя крайне осторожно, хотя ей приходится вести переговоры с Китаем об освобождении задержанных Пекином около двух десятков человек с двойным казахским и китайским гражданством. Да и КНР не дает Казахстану соскочить.

29 марта в Пекине состоялась встреча министров иностранных дел Казахстана и Китая Бейбута Атамкулова и Ван И. На ней, как передавало Reuters, Ван И заявил: «Мы высоко ценим понимание и поддержку правительством Казахстана позиции Китая, и мы никогда не позволим ни одному человеку или какой-либо силе нанести ущерб дружбе и взаимному доверию между Китаем и Казахстаном». Вместе с тем МИД Китая поблагодарил Астану за поддержку «программы дерадикализации в Синьцзяне». Очевидно, что следующий ход должен последовать со стороны американцев, которые уже пытаются впрячь в кампанию по осуждению преследования религиозных меньшинств в КНР не только Казахстан, но и Европейский союз. Базирующая за пределами Китая организация Всемирный уйгурский конгресс планирует 6 апреля провести «массовый митинг в Вашингтоне, чтобы призвать правительство США принять значимые меры по оказанию помощи уйгурам в Восточном Туркестане», а 9 апреля — «демонстрацию в день 21-го саммита ЕС — Китай с призывом к лидерам Евросоюза». Посмотрим, будет ли Госдепартамент как-то реагировать на эти мероприятия.

Кроме того, нельзя исключать, что КНР станет главной темой запланированной на июль министерской встречи по религиозной свободе, на которой с подачи американских дипломатов Пекину будут предъявлены обвинения в репрессиях не только уйгур-мусульман, но и буддистов, а также подпольной Католической церкви в Китае.