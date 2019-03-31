Сергей Лавров в Турции

Иван Шилов ИА REGNUM

Согласно газете Hürriyet, в турецком городе Белек провинции Анталия состоялась двусторонняя встреча между министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По результатам встречи министры провели совместную пресс-конференцию. Оба министра приняли участие в заседании совместной группы стратегического планирования Турция — Россия. Во время пресс-конференции Чавушоглу заявил следующее: «Мы довольны улучшением в отношениях с Россией, которые развиваются с каждым днем. Наши связи улучшаются во всех сферах, от экономики до культурных аспектов. Мы реализуем очень важные проекты. Мы работаем с Сергеем Лавровым над вопросом об отмене виз в рамках пожеланий наших лидеров. Работа уже началась. Господин Путин подписал указ об отмене виз для обладателей служебных и специальных паспортов и водителей, занимающихся международными перевозками». Лавров поблагодарил Чавушоглу за гостеприимство, оказанное российской делегации, и отметил, что встреча в Анталии является подготовкой к заседанию президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которое состоится 8 апреля в Москве. По словам Лаврова, на встрече министров были затронуты культурные и туристические аспекты, а также темы военного и оборонного сотрудничества и сирийский вопрос.

Mid.ru Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу

Американские сенаторы против поставок F-35 в Турцию

Как сообщает TR724, американские сенаторы подготовили проект закона, касающийся отмены поставки истребителей F-35 в Турцию. «Возможное получение доступа России к американским самолетам и технологиям через члена НАТО Турцию представляет серьезный риск для национальной и глобальной безопасности», — заявила одна из авторов законопроекта, сенатор-демократ Джинн Шахин. Анкара является одним из партнеров в программе производства F-35, бюджет которой оценивается в триллионы долларов. Однако американские официальные лица предупредили турецкую сторону о том, что в случае покупки зенитно-ракетного комплекса С-400 у Москвы в Вашингтоне могут приостановить подготовку к поставкам F-35 в Турцию. И.о. министра обороны США Патрик Шэнахэн не так давно выступил с заявлением по этому вопросу: «Мы хотим, чтобы Турция приняла участие в программе F-35, но ей необходимо приобрести Patriot». Вашингтон выступает против покупки Турцией у России комплексов С-400, мотивируя это тем, что российские системы не могут быть интегрированы с системами НАТО, а это отрицательно повлияет на безопасность американских систем вооружения.

F-35 в обмен на Patriot

Как сообщает VOA Türkçe, Шэнахэн выступил с необычным заявлением в отношении покупки Турцией у России систем С-400. «Мы хотим, чтобы Турция приняла участие в программе F-35, но тогда ей необходимо приобрести Patriot», — сказал он. И.о. министра обороны выступил на заседании комитета Палаты представителей США по вооруженным силам. Шэнахана спросили, хочет ли Вашингтон, чтобы Анкара вступила в программу F-35. «Конечно, хотим», — ответил он, добавив, что в этом случае Турции необходимо приобрести системы Patriot.

U.S. Department of Defense Истребители F-35

Турция и Россия совершили первое совместное патрулирование

Samanyolu Haber пишет о том, что турецкие вооруженные силы совместно с российскими провели первое независимое скоординированное патрулирование в сирийском регионе Телль-Рифат. Министерство обороны Турции опубликовало сообщение и фотографии с патрулирования на своей странице в Твиттер. «Турецкие и российские вооруженные силы провели первое независимое скоординированное патрулирование в регионе Телль-Рифат с целью обеспечения прекращения огня, установления стабильности и предотвращения нападений на наши силы», — говорит министерство.

План решения сирийского вопроса

Газета Hurriyet, ссылаясь на израильскую прессу, пишет о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил президенту США Дональду Трампу и президенту РФ Владимиру Путину свой план «преодоления сирийского кризиса». Примечательно, что в нём на всех этапах отсутствует Турция. Как сообщает один из высокопоставленных израильских чиновников, Нетаньяху обсудил идею по Сирии с Трампом во время встречи в Белом доме несколько дней назад. Не упоминая о том, что именно ответил американский лидер на это предложение, чиновник сообщил о представлении плана Путину во время встречи израильского премьера с ним в Москве в прошлом месяце. По словам источника, президент России «заинтересовался» планом, направленным на вывод Ирана из Сирии. Не вдаваясь в подробности, израильский чиновник добавил, что в вопросе разрешения сирийского кризиса существует вероятность трехстороннего сотрудничества между Израилем, США и Россией.

Продолжение «охоты на ведьм»

Согласно порталу Aktif Haber, прокуратура Аданы вынесла решение о задержании 51 военнослужащего. 41 из них — действующие офицеры. Операции по аресту военных, среди которых есть лейтенанты и капитаны, прошли одновременно в 33 турецких провинциях. Прокуратура города Мугла провела операции в 14 точках. 17 военнослужащих арестованы, они служат в военно-морских силах и жандармерии. Бывший футболист Исмаил Демириз, который был осужден по делу о так называемом «футбольном терроризме» и обвинялся в «связях с террористической организацией», приговорен к 6 годам и 3 месяцам тюремного заключения. В социальных сетях это решение получило оценку «террора в футболе, искусстве, музыке и труде».

Voice of America Турецкая полиция

Пытали ли подозреваемого по делу об убийстве российского посла Карлова?

Газета Cumhuriyet рассказывает о ходе расследования по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова. 13 из 28 подозреваемых были арестованы. А недавно двое были отпущены на свободу под подписку о невыезде. Хюссейн Котюдже, который якобы собирал информацию о Карлове, отказался от показаний, которые он дал ранее, и заявил, что Турецкая разведывательная организация его пытала. Издание раскрыло то, что рассказал похищенный разведкой Котюдже перед лицом суда. Подозреваемый работал в отделе информационных систем Управления информационно-коммуникационных технологий (BTK). «Как я оказался замешан в этом деле? 28 февраля 2017 года, когда я шел домой с работы, дорогу мне преградил автомобиль. На меня надели наручники, на голову — мешок, и отвезли в неизвестном направлении на черном микроавтобусе», — пояснил он.

США вводят санкции

Согласно TR724, Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) наложило санкции на 25 человек и компаний на том основании, что они сыграли роль в передаче средств Иранской революционной гвардии и министерству обороны и поддержке вооруженных сил Ирана. В письменном заявлении OFAC говорится, что некоторые лица и компании, которые значатся в санкционных списках, принимали участие в покупке военного транспорта для иранского министерства обороны на сумму в несколько миллионов долларов. «Сегодняшний шаг выявил сеть, которую создал иранский режим для того, чтобы уйти от санкций по причине ограничения источников дохода из-за максимального прессинга со стороны США», — сообщается в заявлении. Санкции в основном коснулись дочерних компаний банка Ansar, связанных с ними людей и некоторых частных лиц и организаций из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов.

Санкции

Экономический хаос в Турции

В материале BBC говорится о том, что шаги турецкого правительства по снижению роста доллара приводят к рекордным процентным ставкам в стране. В Лондоне на своп-рынке торгово-финансовых обменных операций (SWAP) процентная ставка по турецкой лире за одну ночь достигла 1200%. С ужесточением ликвидности лиры иностранные инвесторы начали продавать свои активы, выраженные в турецких лирах, на международных рынках. Падение фондового индекса Турции Borsa Istanbul 100 достигло 10%. Снижение на фондовом рынке в первую очередь сказывается на банках. Банковский индекс BIST упал на 9%. Процентная ставка на 10-летние государственные облигации возросла с 17,35% до 18,23%. В свою очередь процентная ставка по двухлетним облигациям увеличилась с 19,98% до 20,53%. Экономический редактор британской газеты GuardianЛарри Эллиот говорит, что Эрдоган ограничивает доступ иностранных инвесторов к турецкой лире, однако эти шаги могут дорого обойтись как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе. Эллиот назвал войну, объявленную президентом спекулянтам, «классической пирровой победой».

Выборы в Турции 31 марта

Всю прошедшую неделю в Турции обсуждались предстоящие выборы, который состоятся сегодня, 31 марта. Турецкие граждане начали голосовать с раннего утра. Подсчет голосов начнется после 18 часов. Последняя неделя перед выборами стала заключительным этапом межпартийной конкуренции. Нетрудно представить, какая именно атмосфера царила в стране на протяжении всей предвыборной кампании.

Эрдоган грозил кандидатам от оппозиции

Согласно NTV, глава правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и президент страны выступил с угрозами в отношении любых возможных победителей от оппозиционных партий на местных выборах в Турции 31 марта. «У нас на руках есть документы в отношении всех этих кандидатов, мы их пока придержим, а по результатам выборов будет предпринимать шаги», — заявил Эрдоган. Ранее он сказал следующее: «Мы подождем, и если на выборах победят кандидаты, связанные с терроризмом… Мы немедленно предпримем меры и продолжим свой путь, назначив на их должности других государственных лиц».

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

Кылычдароглу: «Нашим кандидатам угрожают»

Отвечая на вопросы Исмаила Кючюккая в программе Çalar Saat на канале Fox, лидер главной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу заявил о том, что избирательная работа прошла хорошо, депутаты, мэры городов и волонтеры работали слаженно и плодотворно. «Но нашему кандидату в мэры Анкары Мансуру Явашу угрожают. Зачем вы это делаете? Потому что они поняли, что проиграют в таких крупных городах, как Стамбул и Анкара. Это означает, что ты можешь участвовать в выборах, но победить нельзя. Это такое понимание демократии? Ранее наши кандидаты уже получали угрозы в отношении их семей, а также назначений государственных лиц на их место», — отметил лидер НРП. Кылычдароглу подчеркнул, что эти выборы являются местными: «Самое смешное в этих выборах, что их воспринимают как вопрос защиты государства от угроз, и пытаются объяснить это широким народным массам. Вопрос о защите родины не стоит. Мы выбираем мухтаров. При чем тут мухтар и угроза государству? В конце концов, они просто будут служить своему муниципалитету. Они пытаются заниматься политикой, используя страх и тревогу. На самом деле политика призвана давать гражданам надежду, обрисовывать будущее».

«Быть курдом достаточно, чтобы оказаться террористом»

Cumhuriyet пишет о том, как министр внутренних дел Турции и представитель ПСР Сулейман Сойлу выступил во время предвыборного митинга. «Народно-республиканская партия, «Хорошая партия» и «Партия счастья» по своим спискам сделали из 325 членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и Демократической партии народов (ДПН) кандидатов в депутаты. Кто они такие? На следующей неделе мы назовем все эти имена по порядку», — сказал Сойлу. Через несколько часов после этого заявления проправительственный канал A Haber опубликовал «черные списки» разведки. Оппозиция резко отреагировала на этот шаг. «Согласно списку, для того, чтобы быть террористом, достаточно быть курдом!» — отметила заместитель председателя НРП Гёкче Гёкчен в своем письменном заявлении. «Слова министра Сойлу о членах муниципалитетов от нашей партии не единичны, они представляют собой звенья одной цепи. ПСР, раненая в результате сокращения экономики, нашла для себя выход в том, чтобы очернять и криминализировать всех подряд представителей оппозиции», — добавила она.

Bestoun94 Курды

Новые угрозы

Газета Sözcü пишет о том, что Сойлу во время пресс-конференции коснулся темы списка кандидатов, связанных с признанной в Турции террористической РПК. «Я — министр внутренних дел, спросите меня, смогут ли члены РПК приступить к исполнению своих обязанностей в случае, если они будут избраны. Они говорят: «А почему тогда Высшая избирательная комиссия допустила это?». Мы не позволим ни одному человеку, связанному с террористической организацией, занять место в этой стране. Четко и ясно», — заявил Сойлу. «Каждый кандидат предоставил документы и необходимую информацию в компетентные государственные органы. Если они связаны с терроризмом, то почему тогда меры не были приняты ранее? Они обвиняют не одного человека, не десять. Это почти 500 человек. Мы не можем говорить здесь о благих намерениях», — прокомментировала это заявление оппозиция.

ПСР открыла «национальный туалет»

TR724 рассказывает о трагикомичной истории в ходе подготовки к местным выборам в Турции. Муниципалитет, который контролирует Партия справедливости и развития, при участии глав районных администраций провел официальную церемонию открытия туалета. Эта необычная церемония состоялась в муниципалитете Араклы города Трабзон. Мэр Араклы Реджеп Чеби и глава местной организации ПСР Шабан Быйык перерезали ленточку во время открытия нового туалета в администрации. Мероприятие высмеяли в социальных сетях.

Заявление Эрдогана о соборе Святой Софии

Эрдоган выступил с заявлением в отношении собора Святой Софии в совместном эфире каналов TGRT Haber и Beyaz TV. Об этом сообщает Aktif Haber. За неделю до выборов он поднял вопросу о превращении собора в мечеть. «После выборов вход в него может стать бесплатным. Возможно, мы откроем собор Святой Софии не в качестве музея, а в качестве мечети», — заявил президент. Никто так и не понял, что именно турецкий лидер имел в виду под этими словами. Он не говорит, что они «откроют музей Айя-София как мечеть и место богослужения», он говорит, что он «может открыться для посещения в качестве мечети». Но собор Святой Софии и так открыт к посещению. На самом деле после различных нововведений некоторым людям разрешено входить во многие музеи бесплатно. Ситуация, когда Айя-София станет мечетью, но не будет открыта для богослужений, вызывает массу вопросов. И эти заявления были расценены общественностью как часть избирательной кампании.