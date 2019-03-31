31 марта в Тунисе пройдет встреча лидеров арабских стран, чтобы достичь единой позиции в связи с признанием американцами Голанских высот частью Израиля. Ранее генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт уже заявил, что ЛАГ «всецело поддерживает сирийское право на свою оккупированной территорию, у нас есть четкая позиция, основанная на резолюциях по этому вопросу». И добавил, что «Голаны являются оккупированной сирийской территорией согласно международному праву, резолюциям ООН, Совета Безопасности».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Но это только слова, на которые даже на Ближнем Востоке не сильно-то и реагируют. Не случайно министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отметил отсутствие единства в арабском мире по вопросу признания Вашингтоном суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Кстати, обвинения в адрес США со стороны Анкары можно расценить как исходящие от исламского государства, которое вместе с Ираном участвует в боевых операциях на территории арабской Сирии. А ведь Лига арабских государств приостановила членство Дамаска в своих рядах и предоставила его место представителям оппозиции. Более того, ЛАГ, в отличии от другой ведущей международной структуры мусульманского мира, Организации исламского сотрудничества (ОИС), поддержала военную интервенцию в Сирию, оказавшись целиком на стороне Запада. Это первый парадокс.

Meghdad Madadi from Tasnim News Agency Мевлют Чавушоглу

Второй заключается в том, что большинство арабских стран, будучи авторитарными по своей политической природе, выступили за «демократизацию Сирии», не задумываясь о том, что скоро сами могут оказаться в геополитической ловушке. Западу удалось заставить мир оценивать не только в Сирии, но и все ближневосточные проблемы исключительно через призму конфликта с Ираном и частично с Турцией. А затем президент США Дональд Трамп признанием Иерусалима столицей Израиля нанес первый удар, после второй — признанием за израильтянами Голанских высот. Ожидается и третий удар. Израильское издание JTA не исключает, что в ближайшее время может последовать признание суверенитета Тель-Авива над «пятой территорией — Западным берегом Иордана, откуда Израиль не ушел, но и не аннексировал его». Если Трамп признал аннексию Голан и восточного Иерусалима, что мешает ему принять такое же решение по Западному берегу?

В этой связи Le Monde, анализируя складывающуюся ситуацию в регионе, отмечает, что американская дипломатия умело пользуется разобщенностью арабского мира, не оставляя ему никаких шансов развернуться в сторону практического оппортунизма в отношении политики США, превращая арабов «в цыпленка перед удавом». Ситуация усугубляется еще и тем, что Вашингтон открыто и откровенно обозначает смену приоритетов на Ближнем Востоке, дрейфуя в сторону изменения границ некоторых государств. Американские эксперты предупреждают, что многое станет очевидным после того, как зять Трампа и его советник Джаред Кушнер предаст гласности план по урегулированию палестинского вопроса, который, согласно утечкам, отмечен таким же пренебрежением к прежним параметрам мира на Ближнем Востоке. Вашингтон абсолютно уверен в том, что арабский мир разобщен, как никогда, и вряд ли кто-то из числа влиятельных арабских стран решит вступить на путь активного противодействия.

Max Goldberg Джаред Кушнер с семьёй Трампов. 2016

В конце прошлого года министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Мохаммед Гаргаш прямо говорил, что «подобная удручающая арабский мир ситуация является прямым следствием и «естественным результатом» поляризации в ближневосточном регионе, усилившейся вслед за «арабской весной». Хотя «наша ситуация сегодня неприятная, но выход из нее не кроется в самобичевании». Казалось бы, в такой ситуации саммит лидеров ЛАГ в Тунисе должен иметь очень насыщенную переговорную повестку. Однако появились сообщения, что государства Персидского залива, особенно Саудовская Аравия и ОАЭ, намерены избегать резких формулировок в итоговом заявлении. Правда, оно, как всегда, по мнению приглашенного профессора международных отношений Университета Денвера Ахмед Абд Рабу, и так «вряд ли будет иметь сильный политический эффект». Одни слова, и ничего более того.