25 марта 2019 года в США впервые прошли залповые испытания стратегической системы противоракетной обороны (ПРО) Ground-based Midcourse Defense (GMD). По имитатору межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) были запущены два перехватчика Ground Based Interceptors (GBI), цель была успешно поражена. Какие подробности известны об испытаниях и чем они важны?

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп и Ким Чен Ын

Повышение вероятности поражения цели и контроль результата

Как мы уже отметили, это были первые залповые испытания GMD. Две противоракеты GBI-Lead и GBI-Trail были запущены с авиабазы Ванденберг (штат Калифорния), а имитатор МБР был запущен с полигона имени Рейгана, расположенного на атолле Ваджалейн на Маршалловых островах. Расстояние между этими двумя точками превышало 4000 миль. Противоракета GBI-Lead, которая была выпущена первой, точно поразила цель, причём этот момент детально контролировала GBI-Trail, в реальном времени передавая видео в инфракрасном спектре на командный пункт. Также туда стекалась вся информация с различных сенсоров сухопутного, наземного и морского базирования.

Mda.mil Противоракета системы ПРО GMD

Каждая противоракета GBI несёт перехватчик Exoatmospheric Kill Vehicle (EKV), который поражает цель прямым попаданием на огромной скорости (кинетический перехват). В случае с прошедшими испытаниями, первый перехватчик успешно поразил цель, а второй смог поразить самый крупный фрагмент разрушившейся цели. Смысл залповой стрельбы состоит в том, чтобы вторая противоракета «подстраховала» первую, и в случае промаха в любом случае поразила цель. При таком применении вероятность поражения цели заметно улучшается. Интересно, что американская сторона предоставила и достаточно подробную видеозапись испытаний, где видны не только сами пуски противоракет, но и изображение с инфракрасных датчиков EKV, в том числе в момент поражения цели.

От чего может защитить GMD?

На сегодняшний день развёрнуты 44 противоракеты GBI — 40 на Форт-Грили (Аляска) и четыре на авиабазе Ванденберг (Калифорния). Планируется развёртывание ещё 20 противоракет в ближайшие годы, параллельно ведутся работы по разработке нового перехватчика на замену EKV — Redesigned Kill Vehicle (RKV). Процесс разработки идёт непросто, и первые испытания RKV пройдут не ранее 2022 года, а их принятие на вооружение не раньше 2025 года. В любом случае, с учётом тактики боевого применения, включающей в себя стрельбу двумя противоракетами по одной цели, даже после развёртывания 20 новых противоракет система стратегической противоракетной обороны США сможет вести огонь только по 32 целям, из которых поражены будут далеко не все. Очевидно, что на этом этапе речь может идти только о перехвате единичных боеголовок МБР, к примеру, запущенных Северной Кореей. На российский же ядерный потенциал GMD в обозримом будущем влиять не сможет.

Stefan Krasowski Северокорейская ракетная установка

На сегодняшний день проведено уже 20 испытаний GMD с реальным перехватом целей, из которых 11 оказались удачными (55%). Надо учитывать, что такая вероятность поражения цели была получена в достаточно упрощённых испытаниях, которые могут заметно отличаться от реальных боевых запусков МБР по территории США. К тому же надо учитывать, что ситуация с запуском одной-единственной МБР абсурдна и мало реальна, даже если мы говорим о КНДР.

Лаура Грего, американский физик и эксперт по противоракетной обороне, посчитала вероятность прохождения хотя бы одной боеголовки через систему GMD, в том случае, если противник запустит одномоментно пять МБР. Результат выглядит плачевным — даже затрачивая четыре противоракеты на одну цель, вероятность того, что одна боеголовка прорвётся, составит от 28 до 50%. И это ещё учитывая, что за эталон принимаются результаты упрощённых испытаний. Соответственно, для повышения эффективности системы и придания ей реальной эффективности нужно кардинально улучшить характеристики перехватчика — насколько успешен окажется новый RKV, покажет время, а на сегодняшний день далеко не факт, что GMD сможет надёжно защитить США даже от единичных МБР, запущенных из КНДР.