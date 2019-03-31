Это строчки из советской песни про работягу в субботу в Советском Союзе. Им предшествуют такие: «Часы пробили точные, в цехах весёлый шум, спецовочку рабочую сменил я на костюм! У каждой работы имеется срок, суббота, суббота, хороший вечерок!»

Ну вот и в Париже сменили, только вместо костюма одел GJ спортивную одежду, жёлтый жилет, может быть, защитную каску на голову, обмотал нижнюю часть лица платком, и готов солдат армии жёлтых жилетов. Ну да, хороший вечерок с гранатами со слезоточивым газом и с каучуковыми пулями, выбивающими глаза, им обеспечен.

Префектура полиции Парижа кокетливо заявила о полученных двух заявках на манифестации и четырёх заявках на собрания, без упоминания мест, где они произойдут.

Префектура предупреждает о штрафе в 135 евро за появление в запрещённых местах.

В Facebook введены элементы цензуры. Facebook закрыл многие десятки страниц департаментских объединений, через которые «жилеты» распространяли свою информацию.

От жёлтых жилетов информация, впрочем, поступает. Куда идти, уже известно. Жилеты поместили основной маршрут. Привожу:

«Манифестация, организованная в кадре движения «жёлтых жилетов», начнётся в 13 часов на бульваре де Страсбург, чтобы пройти по следующему маршруту (буду стараться сохранить в переводе парижский колорит в перечислении точек маршрута) :

рю де Фиделитэ, рю дэ Фобург Сэнт-Дени, де Клери, дю Лувр, адмирала Колиньи, набережная Франсуа Миттерана, мост Карруссель, набережная Вольтер, улица Святых отцов (де Сэнт Перэс), площадь Сант-Мишель Леви, авеню де Сакс, авеню дэ Сэгюр, де Суфрен, набережная Бранли, мост Иены».

Obier Жёлтые жилеты

Разойтись намечено на площади Варшавы в 18 часов.

Подготовлена листовка «Адвокаты жёлтых жилетов: Акт XX».

Лист сертифицирован и проверен Info жёлтых жилетов.

СОБЛЮДАЙТЕ МОЛЧАНИЕ И ТРЕБУЙТЕ АДВОКАТОВ!

Далее следуют фамилии и телефоны адвокатов в Париже, Тулузе, Бордо, Лилле, Нанте, Ницце, в Экс-ан_Прованс, Руане, Авиньёне, в других городах.

Требуйте адвокатов постоянно!»

А вот крик души, я его обнаружил в документе «медитируйте и размышляйте» :

— Я раздражён видеть на манифестациях людей, ведущих себя так, как если бы ничего не происходило,

— Я опечален видеть людей в этом движении, которые ведут себя так, как если бы революция не была здесь, и проповедуют её как мирную, под предлогом, что закон говорит, что делать революцию это преступление.

— Но путэн бордель (бытовое ругательство)! Когда же коллективное сознание поймёт, что люди умирают из-за этой, путэн!, системы и что нужно пробудиться, чтобы увидеть реальную реальность, которая нас окружает.

— Путэн, мы народ взбунтовавшийся, народ, который взбунтовался, и да, бордэль!, исходя из этого факта, мы В РЕВОЛЮЦИИ!

— Мы на поворотном пункте нашей истории!

— Следуя плохим персонам, мы проиграем эту войну с правительством!»

Я с этим парнем согласен стопроцентно. Они в революции, пусть, осознав это, делают свою революцию.

Власть также подготовилась. Вот что пока известно :

ВЛАСТИ:

— Париж — Элизэ и авеню Шарль де Голль закрыты,

— Тулуза, Бордо — закроют центр.

— Марсель, Са-Этьен закроют центр,

— Ницца — пл. Гарибальди, закроют,

— Валанс — площадь у статуи молодому Наполеону, закроют.

Ждём, что нам принесёт с улицы специальный парижский корреспондент.

Вот что он принёс.

Репортаж от Тьерри М.

«Добрый вечер, Эдуард! На момент, старик, нечего сигнализировать, дефиле в духе «хороший мальчик». Под парижской первой жарой первых дней весны. В Chateau d`Eau рядом с Северным вокзалом, под удивлёнными взглядами чёрных парикмахеров и их зазывал, пока ещё не совсем протрезвевших от похмелья пятницы. После того, как ты уехал из Парижа, Chateau d`Eau cтал таким же чёрным кварталом, как Chateau Rouge, идущее к бульвару Барбес. Десятки чёрных парикмахеров тут устроились и употребляют зазывал. Чтобы затащить к себе африканцев, спешащих в их бутики. Перед этим дефиле, состоящим в большинстве из белых, они потеряли дар речи.

Последовал парижский променад в центре Парижа, согласно заранее прописанному маршруту. Несколько инцидентов произошли в момент слияния двух кортежей. Единственный момент, когда CRS (жандармы) себя обнаружили. Но ничего страшного не случилось. 8 000 персон, которых насчитали до манифестации (на въездах в Париж и на вокзалах), прошли спокойно. Не было видно нигде Чёрного блока.

Так мы добрались до Трокадеро, близко к пункту роспуска манифестации. Елисейские поля и весь квартал запрещены для манифестации, несмотря на то, что немногие манифестанты хотели в этот момент идти на Елисейские поля, были всё же некоторые стычки, когда стало темнеть. Жандармы в конце концов отрезали проход в богатый 16-й аррондисмант. Флики начали кидать свой слезоточивый запас, чтобы активизировать рассеивание толпы.

Мы приблизились к фазе выборов, эти манифестанты напоминали электоральный митинг. «Непокорённая Франция» (Меланшон) присутствовала, и они всех повели на их небольшой митинг, в их угол. Другие партии пришли делать свою пропаганду и дискутировать. Большая часть людей, такие как мы, мы их отправили куда подальше.

Если манифестанты спокойны, это поскольку правительство, которое употребляет стратегию напряжения, видело эту стратегию обернувшейся против себя два раза. Получив выговоры от Евросоюза и ООН месяц назад и 15 дней назад, оппозиция обвинила правительство в неспособности поддерживать порядок.

К тому же это правительство было много раз атаковано за свою некомпетентность, демонстрируемую на каждом шагу, и в особенности с жёлтыми жилетами.

(сс) Dmitry Dzhus Жёлтые жилеты

Из того, что я видел и знаю о манифестациях «жилетов», они не были насильственными с самого начала. До тех пор, пока полиция не стала атаковать и загонять людей в сачки (nasser), закупоривая их в улочках. Правительство хотело вызвать страх и мобилизовать «партию порядка», но это не сработало.

Манифестанты так окружены и рассечены сейчас в некоторых секторах, что эксцессы с их стороны затруднительны. Мы не всё время видим полицию, но она повсюду.

Я думаю, что на смену небольшой клике любителей, которые отдавали невнятные и и случайные приказы, правительство вызвало старых профессионалов в префектуру, чтобы они профессионально делали свою работу. Мне сказали, что это случилось как раз только после 20 недель…

Но важно не это. Если правительство будет продолжать не слышать жёлтых жилетов, никакое кадрирование не сможет сдержать гнева. Напротив, протесты усилятся. И это именно то, что следует продолжать делать. Именно в этом смысле повторение манифестаций важно.

В той мере, в какой выборы в Европарламент приближаются, всё больше вопросов и к Евросоюзу и к правительству по поводу его диктаторской политики по отношению к дефиле, и не только во Франции.

Меланшон и Ле Пен хотят остаться в Европе, чтобы её «реформировать». Но Европа не более реформируема, чем СССР Горбачёва. Если никакого заметного успеха на будущих выборах не будет достигнуто, ОНИ будут взяты в ловушку гигантской бюрократии. И популярное недовольство примет другие формы. Вся Европа, по сути, «больной человек».

По традиции привожу цифры.

Согласно МВД Франции: по всей Франции демонстрировали 33,7 тысячи человек, из них в Париже якобы только 4 000.

по всей Франции демонстрировали 33,7 тысячи человек, из них в Париже якобы только 4 000. Цифра Le Nombre Jaune — 102 743 человек по всей Франции.

В Твиттере телекомпании LCI пишут о «чрезвычайно напряжённой» ситуации в городе Бордо, где к демонстрантам присоединились «насильственные элементы с железными прутьями». К моменту написания статьи стычки в Бордо продолжались.