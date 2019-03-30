Созданное российскими СМИ впечатление, что чуть ли не все японцы, что называется, «спят и видят» возвращение Курильских островов Японии, мягко говоря, обманчиво. Ибо на своем многолетнем опыте тесного общения с жителями этой страны могу сказать, что активных и непримиримых сторонников борьбы за утраченные по итогам войны территории, особенно среди простых японцев, не так уж много. В последние же годы все большее число моих собеседников озабочены не так называемыми «северными территориями», как официальный Токио произвольно именует российские острова южной части Курильской гряды, а перспективой ослабления интереса России к Японии и все большим вовлечением нашей страны в орбиту Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

При этом с нескрываемой озабоченностью и откровенностью говорят о весьма неблагоприятной для Японии перспективе укрепления между Москвой и Пекином военного сотрудничества, якобы направленного не только для сдерживания США, но и против Японии. И если реальную военную опасность со стороны России мало кто ощущает, то об опасности вооруженного столкновения из-за спорных островов Сэнкаку — Дяоюйдао в Восточно-Китайском море или контроля Китаем морских путей в Южно-Китайском море говорят и пишут открыто.

Не скрывают многие японские политологи, особенно специализирующиеся на японо-российских отношениях, и опасений создания в Восточной Азии некоего «антияпонского блока». Усилия таких специалистов направлены на то, чтобы как можно скорее разрешить застарелый «спор» по поводу Курил на компромиссной основе и всемерно развивать выгодное Москве сотрудничество, дабы демонстрировать русским, что торгово-экономические связи с Японией создают большие и лучшие перспективы, чем с, как они говорят, «с преследующим в первую очередь свои интересы Китаем». Есть и такие, кто понимает, что нынешнее российское руководство не может и едва ли пойдет на территориальные уступки Токио, а потому выступают за широкое сотрудничество с нашей страной без прямой увязки такого сотрудничества с требованиями «возвращения территорий».

Примером такого реалистичного подхода может служить статья японского журналиста Ёсинори Китано, выпускника МГИМО, ныне редактора сетевого журнала на японском языке «Политика и экономика России». Хотя статья датирована прошлым годом, она сохраняет актуальность.

Roscongress.org Синдзо Абэ, Си Цзиньпин и Владимир Путин

Автор сообщает, что «прожил в Москве 28 лет и никогда не видел русского, который говорил бы, что острова нужно вернуть». В связи с этим он, похоже, соглашается с «резкой сменой курса» премьер-министром Японии С. Абэ, которая якобы состоит в изменении позиции «возврата 4-х островов на возврат 2-х островов». При этом Китано напоминает, что раньше тех, кто был сторонником возврата 2-х островов, называли «предателями родины», за это были арестованы Мунэо Судзуки (бывший депутат парламента) и Масару Сато (бывший сотрудник МИД Японии). Но теперь об этом говорит сам премьер, что является-де «серьезной сменой курса». От себя заметим, что указанные персонажи были арестованы и приговорены судом к тюремному заключению не за предложение ограничиться 2-мя островами, а за конкретные преступления, связанные с коррупцией и растратой государственных средств.

Отметим и то, что, представляя нынешнюю ситуацию на российско-японских переговорах как якобы уже достигнутое согласие Абэ подписать мирный договор с последующим получением от России лишь Малой Курильской гряды — острова Шикотан и островов Плоские (по-японски — Хабомаи), автор статьи, желая того и нет, вводит читателя в заблуждение. Ибо японское правительство продолжает делать официальные заявления о том, что позиция по «северным территориям» остается прежней. А именно в том, что Токио продолжает настаивать на том, что подпишет мирный договор с Россией только после получения всех «исконных японских территорий» — островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. О том, что это именно так, свидетельствует недавнее правительственное решение изображать все эти острова как японские даже в учебниках по обществоведению для учеников начальной школы, чего раньше не было.

Из статьи создается впечатление, что Китано с пониманием относится к обоснованным опасениям Москвы по поводу использования Курильских островов в случае их гипотетической сдачи Японии ее старшим партнером по военному союзу и сюзереном — Соединенными Штатами Америки. При этом он зачем-то приписывает президенту РФ В. Путину требование к Токио отказаться от военного договора с США. По его словам, Путин якобы заявляет: «Для возврата 4-х островов нужно разорвать Договор безопасности Японии и США!». Но ведь Путин вроде бы никогда ничего подобного не говорил. Правда, с недавних пор японские и российские лидеры объявили о полном засекречивании содержания официальных переговоров, что крайне удивительно. Поэтому теперь мы не можем знать, о чем идет речь за плотно закрытыми дверями. Кстати, это неизбежно порождает предположения и различного рода домыслы, которые едва ли выгодны переговорщикам. Но это уже их выбор.

World Imaging Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией

Далее автор пишет:

«Россия боится, что если вернет Хабомаи и Шикотан, там появится армия США. Абэ же заверяет, что этого не будет. При Абэ, может быть, базы армии США и не появятся. Да и Трамп настроен хорошо к России (?! — А.К.). Но президент в США меняется через 4 или 8 лет. А если следующий президент будет крайне враждебен к России? А премьер Японии будет говорить США только «да»?»

Далее следует весьма важное признание:

«Всему миру известно, что, к сожалению, Япония не является независимым государством. Я с 2005 года пишу, что Япония — это территория Америки, и никто мне до сих пор еще не возразил. То есть, даже при возражении Японии, если США решат иметь базы на Шикотане, велика вероятность, что так и будет. Именно отсюда и обеспокоенность России».

При этом Китано прекрасно понимает и разъясняет японцам, что Москва не может доверять Вашингтону и зависимому от него Токио:

«Путин считает, что при объединении Германии Америка обманула. Почему? В 1990 году объединились Западная и Восточная Германии. Тогда США обещали, что НАТО никогда не будет расширяться на Восток. Но это обещание не сдержали. НАТО продвигалось на Восток, в 2004 году в блок вошли три страны Балтии. С точки зрения России, у нее на западе мощный антироссийский военный блок из 29 стран. Поэтому власти России считают: «Америке верить нельзя».

По мнению автора статьи, Китай хочет привлечь США и Россию в союзники против Японии. А Японии-де нужна стратегия привлечения этих двух держав против Китая. А для этого необходимы хорошие отношения с Россией. Он пишет: «Но отношения с Россией у нас были плохие. Прежде всего, Япония ввела санкции против России из-за Крыма. С экономическим сотрудничеством возникли проблемы. При этом всякий раз во время визитов в Россию наши чиновники требуют вернуть острова. Это крайне злит Россию».

СтаниславС Село Малокурильское, o. Шикотан

Заявляя о необходимости сплотить Японию и США с Россией против Китая, автор призывает"быть реалистами и думать не эмоциями, а стратегически». Для этого, считает он, надо меньше говорить о проблеме территорий, а больше о взаимовыгодном бизнесе. При этом предупреждает, что настойчивость Абэ в вопросе о мирном договоре, то есть возврате островов, только вредит отношениям двух стран, что радует китайского лидера Си Цзиньпиня. По мнению автора статьи, в условиях, когда Китай предъявляет свои права не только на острова Сэнкаку (Дяоюйдао), но и на Окинаву, «северные территории» должны отойти на второй план. И именно для защиты японских территорий от Китая Япония должна улучшать отношения с Россией.

Лично меня выкладки японского журналиста не удивляют. Как указывалось выше, проблема российско-китайских отношений, особенно в военной области, всерьез заботит японских политиков и политологов. Практически без обсуждения этого вопроса не обходится ни одна беседа с японскими коллегами. Причем японцы не скрывают, что при президенте США Д. Трампе появилась и растет неуверенность в том, что американцы действительно будут защищать японцев в случае серьезного осложнения их отношений с Китаем. Некоторые допускают, что Абэ и его окружение и впрямь могут пойти на компромиссное решение «курильской проблемы», дабы не толкать и дальше Москву в сторону Пекина.

Может быть, аналогия не очень прямая, но вспоминается, как правительство и командование милитаристской Японии в 1945 году уговаривали советское руководство не вступать в войну на стороне США и Великобритании, предлагая в качестве «откупного» вернуть Южный Сахалин и Курильские острова. И не только. Ради сохранения нейтралитета СССР японские дипломаты и генералы давали понять, что русские могли бы получить и Хоккайдо, на который Москва никогда не претендовала…