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Итак, долгожданная встреча лидеров Азербайджана и Армении состоялась. Впервые после смены правящего режима в Ереване прошли официальные переговоры Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Два часа говорили руководители конфликтующих стран в венском «Бристоле» с глазу на глаз, еще полтора часа продолжились переговоры в расширенном составе. Мир с придыханием ждал, что же скажут Алиев и Пашинян на пресс-конференции по итогам саммита, однако армянский лидер сразу же по окончании переговоров покинул отель, сказав, садясь в машину, что «встреча прошла нормально», Алиев на просьбу журналистов прокомментировать итоги беседы призвал дождаться заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Долгими, насыщенными и эффективными» назвал позже переговоры французский сопредседатель МГ ОБСЕ Стефан Висконти, а офис Минской группы распространил заявление, в котором отмечено, что встреча прошла «в позитивной, конструктивной обстановке, лидеры смогли уточнить свои позиции, обменялись мнениями о ряде существенных вопросов в процессе карабахского урегулирования, а также подчеркнули важность формирования благоприятной атмосферы для мира и диалога». Официальный Баку в лице заведующего отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмета Гаджиева заявил, что встреча прошла в нормальной и конструктивной обстановке, уточнив, что Баку «поддерживает урегулирование нагорно-карабахского конфликта на основе существующего формата в соответствии с резолюциями СБ ООН, Хельсинкским Заключительным актом и принципами международного права».

Подтвердил такой подход и сам Алиев в интервью ТАСС. Он отметил необходимость ориентированности переговорного процесса на результат: «Для Азербайджана на первом месте стоит вопрос деоккупации международно признанных территорий Азербайджана в рамках международного права, Хельсинкского заключительного акта и четырех резолюций СБ ООН, требующих немедленного и безоговорочного вывода армянских сил с оккупированных территорий». Вместе с тем, президент констатировал продвижение в переговорном процессе и неизменность формата переговорного процесса, на чем настаивала армянская сторона все последнее время. «Переговорному процессу дан новый импульс», — сказал Алиев. Пашинян в свою очередь также дал положительную оценку встрече, но прорыва в переговорном процессе не увидел. «Важно, что начался процесс, который дает сторонам возможность говорить о своих представлениях, проблемах и повестках… Начался разговор», — так он оценил встречу.

Prezident.az Венская встреча

Привлекает внимание то обстоятельство, что оба лидера говорили о доверии и мирной жизни. Пашинян напоминал о мерах по нормализации жизни в приграничных селах, чтобы люди «занимались сельскохозяйственными работами, не опасаясь обстрелов с противоположной стороны». Алиев — о «мерах доверия в рамках контактов между людьми». И хотя в преддверии встречи экспертное сообщество делало самые разные прогнозы, от оптимистических до самых пессимистических, анонсировали даже военные действия и чуть ли не в начале лета (в силу абсолютного отсутствия точек соприкосновения в позициях сторон), по всему видно, что лидеры достигли взаимопонимания по ряду гуманитарных вопросов и подготовке общественности к мирному процессу, продолжению переговорного процесса.

Наконец, армянская сторона приняла действующий формат переговоров. Глава бакинского клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде еще до начала встречи предположил, что противоречивые заявления армянской стороны по включению в переговорный процесс представителей самопровозглашенной и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, могут свести на нет весь процесс переговоров и привести к новому обострению ситуации в зоне конфликта. По мнению бакинского эксперта, мяч в переговорном процессе сегодня находится на армянской стороне: «Все будет зависеть от того, согласятся ли новые армянские власти на сохранение прежнего формата переговоров, на чем настаивает не только Баку, но и сопредседатели Минской группы, и в этом случае определенные основания для оптимизма будут. Если же армянская сторона будет продолжать настаивать на включении в переговоры представителей сепаратистских властей и ставить этот вопрос выше повестки дня, а в повестке дня стоят совсем другие вопросы, то в этом случае ситуация все больше будет скатываться к войне».

Но, как видно, все же благоразумие взяло верх, и вопрос, во всяком случае, на данном этапе переговоров, отпал. Бакинский политолог Тофик Аббасов в беседе с Axar.az факт переговоров после длительной паузы назвал главным результатом встречи в Вене, поскольку долгие перерывы в контактном процессе всегда чреваты. Чтобы не было сползания к новому витку эскалации, встречи в верхах важны. При этом он отметил большую настойчивость Баку в преодолении вакуумного состояния, ибо Пашинян всячески оттягивал процесс, ссылаясь на необходимость подключения к переговорному процессу представителей сепаратистского движения. Баку с самого начала отклонил это требование, как вредоносное и способное вообще подорвать механизм политического урегулирования. Минская группа и вместе с ней Евросоюз официально отвергли попытки изменения формата переговоров, заявив, что участие в процессе Баку и Еревана позволяет охватывать проблематику карабахского конфликта.

about-planet.ru Степанакерт, Нагорный Карабах

Теперь, когда Алиев и Пашинян впервые сошлись в официальном порядке, по мнению Аббасова, открывается перспектива для интенсификации контактного процесса. «Алиев не случайно сделал акцент на важности продолжения субстантивных переговоров. То, что Пашинян сразу после встречи подчеркнул, что в процессе нет проигравших, позволяет делать вывод, согласно которому позиция Баку оказалась доминирующей. Ведь Пашинян в силу своего требования о необходимости привлечения к делу представителей самопровозглашенной и непризнанной республики оттягивал процесс, тормозил движение. В результате сопредседатели уже в очном порядке ему напомнили, что никакой необходимости в расширении круга участников нет. Это хоть и небольшая, но дипломатическая победа азербайджанской дипломатии. Теперь будет важно не дать затянуться паузе. И если в скором времени встретятся министры иностранных дел, как заявил Ильхам Алиев, то появятся предпосылки для выработки повестки. Баку на это настроен, и имеет ясное представление о последовательности разблокирования положения. Насколько в этом заинтересован Ереван, станет ясно в самое ближайшее время».

А руководитель экспертного совета Baku Network Эльхан Алескеров считает, что на встрече в Вене президент Азербайджана сделал важнейший дипломатический ход, который определит дальнейший ход переговоров. «Алиев увязал «важность создания обстановки, способствующей миру» с «гуманитарными акциями» — очевидно, речь идёт о ранее сделанном предложении (требовании) об обмене военнопленных по принципу «всех на всех». По мнению политолога, это важнейший дипломатический ход Алиева, который определит дальнейший ход переговоров — не реагировать на него ни Пашинян, ни страны Минской группы, ни ОБСЕ, ни Запад, ни Восток не могут. «На шахматной переговорной доске в Вене Алиев сделал Пашиняну «шах». Время пошло», — считает бакинский эксперт.

Надежда… Вот какое ощущение сложилось от встречи в Вене. Появилась хоть и зыбкая, но надежда, что стороны, наконец, нашли исходную точку для дальнейшего совместного движения в направлении к достижению мира между двумя соседними народами. Во всяком случае, первый шаг лидеры сделали, пусть он не будет и последним…