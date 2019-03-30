



Александр Горбаруков ИА REGNUM

На Украине подводят итоги важнейшего цикла в истории этой республики, появившейся после 1992 года, который был начат в феврале 2014 года. Это время предъявления счетов, но не только одному Киеву, а и окружающим государствам. В том числе Польше.

В последние недели количество материалов об избирательной кампании по выборам президента Украины в польских средствах массовой информации заметно выросло. «Неожиданностью» и «сюрпризом» для многих польских журналистов и экспертов стал феномен актера Владимира Зеленского, взлет которого показал, что в украинском обществе вырос протестный потенциал, отрицающий нынешнюю элиту. Отсюда неприятные вопросы: во-первых, будет ли достаточным этот потенциал для того, чтобы снести привычных партнеров Варшавы в Киеве, во-вторых, приведет ли он к развороту и отходу от проводимой за последние пять лет «прозападной» политики на Украине? Проблема для Польши здесь ещё и в том, что она, как выясняется, плохо знает свою восточную соседку. На днях в студии Польского радио состоялся круглый стол, посвящённый польско-украинским отношениям. Как констатирует радиостанция, «мнения разделились». Хотя «после 1989 года польские политики расходились во многих вопросах, но до недавнего времени они соглашались в одном — политике в отношении Украины. Именно Польша первой в мире признала независимость Украины, отделившейся от Советского Союза. Она поддерживала реформаторские силы во время «Оранжевой революции».

Это изменило «взаимоотношения в лучшую сторону. Теперь кажется, что Украина глуха к Польше, а ее граждане разочарованы поведением властей». На этом фоне былой консенсус польских политиков по украинскому вопросу трещит по швам. Наигранному оптимизму оппозиции, заявляющей о «неизменности курса Украины на НАТО и ЕС», противостоит пессимизм правящего правого лагеря под руководством партии «Право и Справедливость» (PiS). Там считают, что ни один из трех основных кандидатов на пост президента «не дает гарантии выхода из олигархической олигополии, и это худший вариант». Помимо того, президент Украины Петр Порошенко запустил процесс создания новой украинской идентичности на «постбандеровской основе». А ведь еще в декабре 2013 года, когда в Киеве только разворачивался майдан, некоторые польские консервативные эксперты предупреждали, что в «польских интересах нет ни «европейской Украины» (что на самом деле является цивилизационным абсурдом), ни «российской Украины», а только «Украина соединяющая» Европу (а значит и Польшу) с Россией, латинизм и византизм, западное и восточное христианство, в перспективе геополитического трансконтинентального единства от Португалии до Камчатки».

Иван Шилов REGNUM Майдан

Однако Варшава решила, что ей судьба предоставила второй шанс после 1991 года — тогда рухнул Советский Союз, а сейчас появились перспективы расправиться уже с исторической дореволюционной Россией. Определенные силы на Западе рассчитывали, что новая Украина станет копьем, который поразит Москву, как минимум затянет её в воронку дестабилизации, как максимум приведёт к развалу Российской Федерации. Ждали этого и кое-кто в Польше. Поэтому всё, что делал Киев, рассматривалось исключительно сквозь призму того, является ли это антироссийским шагом или нет, способствует ли это углублению раскола Украины с Россией или нет. Это искажённое зрение приводило к тому, что польские политики, интеллектуалы и экспертная среда призывали закрыть глаза на «постбандеровскую атмосферу», заявляя, что это главным образом против Москвы, а не Польши, проблемы роста, так сказать. К сожалению, не удержалась даже Католическая церковь, приветствовавшая кризис украинского православия — создание Православной церкви Украины, что виделось как исполнение «мечты украинцев» и завершение «борьбы за независимую православную Церковь».

В этом контексте варшавские мыслители рассматривали санкционную политику Европейского союза, где Украина виделась предлогом, а не существительным, как продолжение холодной войны, которая должна была обессилить Россию. Сегодня наступает отрезвление. Чудо, что единство по вопросу санкций ЕС в отношении Москвы продолжается так долго, констатирует польская газета Rzeczpospolita, но это чудо однажды пройдет. И тогда Россия придет за своим. Как предупреждает профессор Люблинского католического университета Влодзимеж Осадчий, Москва «долгое время сохраняла холодное молчание в отношении Польши, но сейчас атаки становятся сильнее, и мы должны этому противостоять». По его словам, направление со стороны Польши «острия враждебности» на признанное государство, которое до сих пор не проявляло ответной враждебности в медиа и политической среде, рано или поздно должно будет привести к тому, что уже совсем близко, то есть к «напористой антипольской позиции России». Однако Варшава не проявляет желания начать договариваться.

Ян Матейко. Стефан Баторий по Псковом. 1872

Последний ее шаг, отказ в приглашении президента России Владимира Путина на церемонию в память начала Второй мировой войны в Гданьске, показывает также, насколько польский интеллектуальный и политический класс не понимает, какие глубинные чувства российского общества он оскорбил. Наш народ после такого вряд ли даст мандат на улучшение польско-российских отношений. Хотя в этот год двойных выборов на Украине, весенних президентских и осенних парламентских, Россия и Польша могли бы обсудить перспективы совместных действий. Но ждать этого больше не приходится. Первое, что в таком случае будет делать Москва, это работать на западном направлении, приближаться к Польше, создавая «большую польско-российскую границу», чего так опасаются в Варшаве. Второе — за украинцами, которые хотят восстановления диалога с Россией. «Будем ждать появления второго Богдана Хмельницкого», — отмечает в этой связи известный украинский историк Петр Толочко. Напомним, что Хмельницкий начинал с кооперации с польским королем Владиславом IV Вазой, но закончил с русским царем Алексеем Михайловичем и войной с Речью Посполитой, которая на востоке погрузилась в хаос. Так что и в наши дни Польше ещё будет предъявлен счёт за Украину как Киевом, так и Москвой.