* ИГИЛ — запрещённая в России организация

В этом месяце поддерживаемые США курды ликвидировали на территории Сирии последний анклав ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Когда самопровозглашённый «халифат» был окончательно разбит, возник естественный вопрос: куда скрылся «халиф»? Американские власти пока не могут ответить на этот вопрос, пишет Кэти Гилсинан в статье для издания The Atlantic.

Иван Шилов ИА REGNUM Исламисты

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«Мы не знаем, где он находится», — заявил журналистам в понедельник, 25 марта, специальный посланник США по Сирии Джеймс Джеффри. На вопрос о том, входит ли поиск главаря ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в список приоритетов США, Джеффри ответил, что поиск представителей «высшего руководства ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других террористических групп всегда входит в список приоритетов».

В течение четырёх с половиной лет после того, как лидер ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади объявил в Мосуле об образовании так называемого халифата, главарь боевиков так и не был пойман. За его голову объявили награду в $25 млн. Несколько раз сообщалось о том, что его удалось ликвидировать, однако позднее говорилось, что ему всё же удалось избежать ликвидации. Летом 2018 года в сети появилась аудиозапись. Голос, который, по мнению экспертов, принадлежал аль-Багдади, призвал боевиков самостоятельно проводить террористические атаки. С тех пор о главаре боевиков ничего не слышно.

Абу Бакр аль Багдади reg

Действительно ли так важно захватить аль-Багдади? Представитель коалиции, возглавляемой США, заявил два года назад, что аль-Багдади «не играл особой роли в течение длительного периода времени». На этой неделе представитель западной коалиции написал мне в электронном письме, что «присутствие или отсутствие аль-Багдади в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не имеет никакого отношения к нынешнему статусу террористической группы».

США потратили почти 10 лет на то, чтобы отыскать лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Усаму бен Ладена. Весной 2011 года его ликвидировала группа морских котиков ВМС США. Тогдашний президент США Барак Обама заявил, что смерть бен Ладена стала «самым значительным достижением на сегодняшний день» в рамках борьбы с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Несмотря на это, Обама добавил, что «нет никаких сомнений в том, что «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжит организацию атак против нас». Это указывает на то, что может потребоваться некоторое время, прежде чем аль-Багдади будет найден, а также на то, что после этого ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может продолжить своё существование.

Ладен Усама бен reg

Ликвидация бен Ладена всегда входила в список приоритетов в рамках борьбы против «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявила бывший аналитик ЦРУ Нада Бакос. Документы, обнаруженные в доме бен Ладена после его ликвидации, указывают на то, что, находясь в укрытии, он продолжал давать указания и советы террористической группе. К моменту ликвидации бен Ладена «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) успела укрепиться во многих странах, поэтому после смерти главаря группа оказалась устойчивой.

«Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оказалась очень устойчивой. Её присутствие в Ираке фактически заложило основу для появления ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке сохранила своё существование после ликвидации её регионального главаря Абу Мусаба аз-Заркави в 2006 году, а спустя некоторое время данная группировка превратилась в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под руководством аль-Багдади.

В бытность администрации Обамы существовала стратегия борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в рамках которой американские военные стремились ликвидировать основной командный состав группировки. Боевикам приходилось постоянно пополнять свои убывающие ряды командиров среднего звена. Эти усилия, вероятно, ограничили эффективность аль-Багдади в качестве лидера. Аль-Багдади пришлось постоянно укрываться в подземных убежищах, менять один дом за другим и отказаться от использования средств связи, опасаясь возможного обнаружения. В таких условиях крайне трудно руководить и вдохновлять боевиков. При этом нужно учитывать, что отличительной чертой ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является его приверженность «джихаду без лидера». Подобная тактика позволяет сторонникам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вести атаки независимо друг от друга.

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«Как бы там ни было, вы не можете сосредоточиться исключительно на поисках одной популярной или символической фигуры. Если мы говорим про аль-Багдади, то для нас гораздо важнее узнать, кто отдаёт боевикам конкретные указания. Если это он, то на его поиск можно потратить ресурсы. Если это кто-то другой, вы просто переключаете своё внимание», — добавила Бакос.

Несмотря на то, что США объявили о ликвидации «халифата» и выводе из Сирии большей части своего контингента, борьба с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет продолжена. Представитель западной коалиции Джеймс Роулинсон написал в электронном письме, что в настоящий момент боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «приступили к активному созданию сети спящих ячеек».