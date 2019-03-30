Можно только догадываться, какой следующий шаг предпримет в Сирии администрация президента США Дональда Трампа. В ходе своей предвыборной кампании Трамп предостерёг от развязывания Третьей мировой войны в Сирии, заявив, что урегулированием внутреннего конфликта в стране должны заниматься региональные державы, а не США. Однако, заняв пост президента США, Трамп усилил американское военное участие в Сирии, осуществив удары по объектам правительственных сирийских войск в 2017 и 2018 годах. В обоих случаях Трамп санкционировал удары без одобрения конгресса, пишет Бонни Кристиан в статье для издания The Hill.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миру-мир, Трамп, миротворец, война, агрессия

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В последние месяцы Трамп занял изменчивую позицию по Сирии. Сначала он объявил о полном выводе американских войск из Сирии, затем данное решение заменили на бессрочное пребывание на сирийской территории чуть менее 1 тыс. солдат, как заявили в объединённом комитете начальников штабов.

(сс) ErikaWittlieb Ближний Восток под пятой Запада

Трамп занял довольно рискованную позицию. Несмотря на то, что вооружённые силы США являются одними из лучших в мире, небольшая группа американских военных не сможет одновременно охотиться на оставшихся боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), защищать наших курдских партнёров, а также сдерживать российское и иранское влияние на ситуацию в Сирии. Единственное, что сможет сделать эта немногочисленная группа солдат — это поставить США на грань конфликта с крупной державой, о котором ранее Трамп так беспокоился. Таким образом, с одной стороны, США подвергают себя реальному риску, а с другой — они ничего не делают для укрепления собственной безопасности или установления мира в Сирии, жители которой уже почти 10 лет страдают от кровопролитной гражданской войны.

Все недостатки бессрочного присутствия ограниченного военного контингента США в Сирии должно быть очевидны каждому, учитывая те внешнеполитические ошибки, которые совершил Вашингтон после терактов 11 сентября 2001 года. Подобного рода бессрочные оккупации носят слишком ограниченный характер, чтобы оказать существенное влияние на ситуацию внутри страны, но при этом могут доставить много проблем США. Сохранение военного присутствия может стать основой для долгосрочных обязательств по государственному строительству или новой волны интервенции, если ситуация в регионе осложнится. Американских сил недостаточно для того, чтобы защитить курдских союзников от нападений со стороны Турции, но достаточно для того, что усилить напряжённость в отношениях с союзником США по НАТО. При этом, американские военные не смогут заставить Иран и Россию отказаться от своих интересов в Сирии. Более того, всегда сохраняется риск конфронтации, возможно, даже случайной, которая может спровоцировать крупный конфликт.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM 11 сентября

В конечном итоге, США могут оказаться перед выбором между резкой эскалацией военного участия в Сирии или полным выводом войск. Первый вариант является категорически неприемлемым, поскольку для достижения таких целей, как обеспечение защиты курдских союзников, полное уничтожение осколков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и его идеологии (заранее обречённый на провал проект, поскольку расширение военного вмешательства только подпитывает терроризм, а не искореняет его), США придётся взять на себя огромные расходы. Напомним, что США направили в Ирак и Афганистан свыше 100 тыс. солдат, однако так и не смогли добиться ни политического примирения, ни эффективного реформирования политической системы и национальных вооружённых сил. Почему подобная ситуация не может повториться в Сирии? Почему Вашингтон считает, что граждане США, уставшие от бесконечных войн, в очередной раз согласятся поддержать эту бесполезную стратегию?

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С точки зрения поддержания американской безопасности, нет никакого смысла в сохранении военного контингента США в Сирии. Более того, это увеличивает вероятность военного столкновения с Россией или регионального конфликта с Ираном. Более широкое вмешательство дополнительно увеличит риски. Вы можете в определённой степени управлять рисками, когда в Сирии находятся всего несколько сотен американских солдат, но представьте, что может произойти, если США отправят в Сирию несколько десятков тысяч своих солдат.

Единственный разумный путь — это полный вывод американских войск из Сирии, о котором Трамп заявил в декабре 2018 года. Необходимо положить конец военной интервенции США, поскольку заявленная ранее цель — уничтожение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — была достигнута. Вывод войск позволил бы избежать опасных непреднамеренных последствий.