Технологии искусственного интеллекта (ИИ) постепенно трансформируют все аспекты нашей жизни, в том числе и экономику. Технологии ИИ можно использовать как для автоматизации различных задач, которые ранее выполняли люди, так и для того, чтобы сделать человеческий труд более продуктивным, увеличив тем самым спрос на рабочую силу, пишут Дарон Аджемоглу и Паскуаль Рестрепо в статье для издания Project Syndicate.

Seanbatty Искусственный интеллект

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К сожалению, в настоящее время мы имеем дело с нарастающей автоматизацией, которая может привести к катастрофическим последствиям для общества. Безусловно, с самого начала промышленной революции процесс механизации и автоматизации способствовал росту производительности. С конца XVIII века начинают появляться ткацкие станки. Однако нельзя сказать, что механизация принесла пользу всем и каждому. Появление машин сократило долю рабочей силы в добавочной стоимости произведённого продукта (и в национальном доходе), обострило социальное неравенство, а также способствовало снижению уровня занятости и уменьшению заработка.

Agence Rol. Agence photographique Французский трактор. 1916 год

Всё же в большинстве современных государств промышленная революция привела к росту заработной платы и снижению безработицы. Да, появление машин привело к увольнению рабочих, однако с появлением новых технологий возникла необходимость в решении множества новых задач, а для этого требовались люди. Это обстоятельство способствовало увеличению занятости населения и росту заработной платы.

Рассмотрим, например, процесс механизации сельского хозяйства, который начался в XIX веке. Сначала появление машин действительно сократило долю человеческого труда в добавочной стоимости сельскохозяйственной продукции. На улице оказалось множество безработных людей. Но в то же время, для развития новых отраслей промышленности требовались рабочие, появились новые профессии. Увеличилось число вакансий в сфере услуг, а также в промышленности. Рост производительности сопровождался ростом занятости и заработной платы.

В течение нескольких десятилетий после Второй мировой войны подобная модель технологических изменений способствовала росту занятости и заработной платы как среди высококвалифицированных, так и среди низкоквалифицированных работников. Тем не менее в течение последних трёх десятилетий негативные последствия автоматизации удавалось компенсировать в значительно меньшей степени, чем в предыдущие годы. В результате мы столкнулись с замедлением темпов роста производительности, занятости и заработной платы.

Существует мнение, согласно которому появление технологий ИИ может дополнительно осложнить текущее положение дел и привести к большему неравенству, снижению темпов роста заработной платы и уровня занятости. Однако, технологии ИИ можно направить на реструктуризацию задач и создание новых видов деятельности, чтобы расширить возможности трудовой деятельности. Общество может получить крупные экономические и социальные выгоды.

(сс) jarmoluk Образование

Например, в сфере образования сбор и обработка данных в режиме реального времени с помощью систем искусственного интеллекта предоставит учителям возможность подбирать индивидуальные учебные программы, адаптированные к потребностям каждого учащегося. То же самое в здравоохранении, где технологии ИИ позволят разработать индивидуальное лечение для каждого пациента. Более того, технологии ИИ могут предложить новые возможности не только для людей, занятых в сфере услуг. Благодаря технологиям дополненной и виртуальной реальности можно создать для людей новые возможности в высокоточном производстве, в котором в настоящее время доминируют промышленные роботы.

Проблема заключается в существовании конкурирующих подходов на рынке технологий. Чем больше позиций на рынке будут занимать технологии автоматизации, тем больше появится рыночных стимулов для инвестиций в данную область. Следовательно, другие подходы к внедрению новых технологий, которые могли бы создать новые трудоинтенсивные задачи, постепенно будут отходить на второй план.

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В качестве примера можно привести несколько крупных технологических компаний, бизнес-модели которых тесно связаны с процессом автоматизации. Эти компании вкладывают огромные инвестиции в исследования в области ИИ. Данные компании создали бизнес-среду, в рамках которой устранение из производственных процессов подверженных ошибкам людей превратилось в технологический и бизнес-императив. В довершении ко всему, правительства субсидируют данные компании, предоставляют им налоговые льготы, но при этом продолжают взимать налоги с рабочих.

Неудивительно, что в данных условиях внедрение технологий автоматизации превратилось в довольно выгодное предприятие, даже несмотря на то, что данные технологии не являются особенно производительными. Нацеленность на автоматизацию всё большего числа задач может в конечном итоге привести к снижению темпов роста зарплат и производительности, а также к снижению доли человеческого труда в добавочной стоимости. Необходимо изменить способ внедрения технологий ИИ, чтобы вновь достигнуть общественного процветания.