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В одном из старейших венских отелей, «Бристоле», состоялись переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. С момента прихода к власти в мае прошлого года Пашиняна это первая такая их встреча с Алиевым, подготовленная и проведенная при посреднических усилиях Минской группы ОБСЕ .

О договоренностях по проведению саммита МГ ОБСЕ сообщила в начале марта, потом выступила со специальным заявлением, в котором обозначалась прежняя переговорная повестка, Мадридские принципы, и содержался отказ от изменения формата переговоров, имея в виду поднятый Ереваном вопрос об участии Степанакерта в переговорном процессе. Процедурно венские переговоры сопровождались обычным дипломатическим ритуалом: при посредничестве сопредседателей МГ ОБСЕ в Вене сначала встретились министры иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян, которые обсудили различные нюансы продвижения урегулирования карабахского конфликта, а также вопросы для президента и премьера.

Судя по тому, что их диалог шел в формате тет-а-тет чуть более трех часов, можно смело предполагать, что повестка, содержание которой остается неизвестным, была насыщенной и, вероятно, значительно выходила за рамки протокола. Но по итогам беседы стороны отказались от каких-либо совместных или отдельных заявлений для прессы. Пашинян первым покинул отель «Бристоль», заявив подвернувшемуся журналисту, что «встреча прошла нормально». Отказался от комментариев и Алиев, пообещав, что «сопредседатели Минской группы все расскажут». Те рассказали. Пресс-служба МГ ОБСЕ опубликовала релиз:

«Встреча прошла в позитивной и конструктивной обстановке и дала возможность двум лидерам прояснить свои позиции. Они обменялись мнениями по ряду ключевых вопросов процесса урегулирования и идеями по существу хода переговоров. Оба лидера подчеркнули важность создания обстановки, способствующей миру, и принятия дальнейших конкретных и ощутимых шагов в процессе переговоров для нахождения мирного решения конфликта. Вспоминая свой разговор в Душанбе, лидеры вновь подтвердили необходимость укрепления режима прекращения огня и совершенствования механизма прямой связи. Они также договорились разработать ряд мер в гуманитарной сфере. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян поручили главам МИД своих стран вновь встретиться с сопредседателями в ближайшем будущем. Они также согласились продолжить прямой диалог».

Как видим, заявление Минской группы банально выдержано в позитивном духе. Но есть и другое. Заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в своем блоге в Twitter уточнил, что Баку «поддерживает урегулирование нагорно-карабахского конфликта на основе существующего формата в соответствии с резолюциями СБ ООН, Хельсинкским Заключительным актом и принципами международного права». Это, конечно, не новость, но она в очередной раз подтверждает, что переговоры в Вене Алиев — Пашинян не принесли таких результатов, о которых можно было бы говорить публично. Тем не менее бросаются в глаза определенные политико-дипломатические особенности ситуации. Первая и вторая: переговорный процесс с точки зрения анализа и оценки его результатов поручено было сделать МГ ОБСЕ, абсолютно абстрактно на публичном уровне выглядит степень решения проблемы урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Третья: создан, точнее, остается «коридор возможностей» для разной трактовки характера самих переговоров. Четвертая: в отличие от договоренностей «на ногах» в Душанбе, сейчас Баку и Ереван не обозначили готовность взять на себя новые дополнительные обязательства. Пашинян заявлял, что «в Вене не будет регламента как такового», а будет «обмен мнениями по различным вопросам». Пятое: нет ясности относительно общей базы, общего знаменателя для переговорщиков, чьи интересы различны, не видна склонность к компромиссам. Шестое: создается устойчивое ощущение того, что оба лидера в результате длительных переговоров достигли промежуточного результата и будут продолжать встречи и переговоры. Возможно, они интуитивно нащупывают решения, формируют общее представление о том, какие обязательства желательны в качестве конечного итога переговоров. Но это только предположение.

DAVID HOLT Памятник погибшему солдату

Что дальше? Скорее всего, Минская группа заявит о подготовке следующей встречи Алиев — Пашинян, чтобы те с глазу на глаз попытались найти приемлемое решение. Сейчас главное, чтобы Баку и Ереван максимально воздерживались от односторонних деструктивных шагов. Что касается МГ ОБСЕ, то она должна подталкивать конфликтующие стороны к корректировке позиций в сторону поисков компромиссных развязок, одной из которых можно считать подключение Степанакерта к переговорам. Другой путь — имитация переговоров, пока не изменятся компоненты нынешнего регионального и внешнего баланса с новыми составляющими и фактором «системного дестабилизирующего вируса».

Пока же Баку и Ереван обязаны капитализировать имеющийся маленький, но все же позитивный дипломатический багаж, двигаться в сторону создания новой переговорной повестки и ее нового содержания. Пашинян называет встречу с Алиевым положительной и говорит: «Важно, что начался процесс, который дает сторонам возможность говорить о своих представлениях, проблемах и повестках». Ждем реакции Баку.