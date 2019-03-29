Школьника из Северодвинска Ивана Крапивина наградили орденом Мужества за спасение матери. Наградили посмертно. Иван скончался полтора года назад в московской клинике доктора Рошаля из-за тяжелейших травм, полученных в конфликте с пьяным соседом по коммуналке. Тот, пьяный, пытался зарезать его мать. Иван встал на её защиту.

Алкоголь превращает людей в бесов. 27 ножевых ранений нанёс 35-летний Роман Пронин соседке. Что творилось в его инфернально-затуманенной голове? Что повелевало им? Бесы гнева, похоти, гордыни — пожалуй, всё вместе. Но сейчас речь не о таких, как он. Не о тех, о ком говорить можно, лишь жалея, что в России запрещена смертная казнь.

Речь о мальчике, оказавшемся между разъярённым бесом и своей матерью (тоже не ангелом). Впрочем, какой Иван мальчик? Мужчина. Настоящий русский мужчина. Герой. И таким он ушёл из жизни. В рай, потому что нет большего подвига, чем отдать жизнь свою за другого человека.

И говорить об Иване Крапивине надо везде, где только можно — в газетах, интернет-ресурсах, социальных сетях, на радио и телевидении. Говорить и ставить в пример. Чтобы люди по всей России — да и за её пределами — знали: у нас есть такие школьники — русские герои. И сегодня это важно особенно, когда, что называется, из каждого утюга льют грязь, показывают уродов, словно вдалбливая населению: смотрите, в стране нет нормальных.

Но они есть. Нормальные — и даже лучше. Те, кто возвышается над грязью. Хорошо, Иван Крапивин защищал свою мать. Но вот другой случай. В Петергофе 13-летний Глеб вытащил собаку из ледяного Финского залива. Или в Перми семилетний мальчик — мужчина по духу — выбежал на середину дороги, по которой мчали машины, спасая кота. Это о любви к животным. А вот о милосердии к людям. В Башкирии на Центральной улице 16-летняя Зарина вытащила из горящего дома трёх подростков, братьев.

И эти случаи — лишь за одну неделю. Но можно перечислять их бесконечно. Вспомнить, например, 11-классника Глеба Зевакина из Челябинска, ухитрившегося догнать и обезвредить вора, напавшего на его соседку. Или 16-летнего Богдана Рудика, увлекавшегося медициной и буквально вытащившего с того света пассажира рейса «Москва — Сочи». Или 14-летнюю Таню Дербеневу из села Кукарка Седельниковского района, получившая награду от начальника МЧС России за спасение из воды 10-летнего мальчика.

Можно и нужно вспоминать таких людей. Особенно сегодня, когда молодёжь часто не радует. Наоборот. Когда поступает, как в Берёзовском, где, снимая на видео, зверски забивает до смерти инвалида. И сколько таких историй? Да и с чего им не быть, когда буллинг в школах стал не просто нормой, а обязаловкой?

Но есть другие. Вот только почему сообщения о них столь скупы? Почему федеральные телеканалы делают шоу о бесконечных шурыгиных, имя которым легион, а не о настоящих подвижниках? Тех, в ком живёт надежда, подчас несмотря на тяжёлую жизнь. Только на них, собственно, и есть.

Ведь лучшее научение, лучший пример — это личный. Когда сам не словом, но делом показываешь и доказываешь, как единственно поступать нужно. Патриотическое воспитание — оно, может быть, и хорошо, конечно, но нет ничего лучше великого поступка. Он не просто вдохновляет, но придаёт сил, создаёт чувство сопричастности. Ведь так поступили обычные люди, простые, не супергерои, а значит — и я смогу. И смочь, на самом деле, должен.

Не нужно стесняться подобных историй. И опасно травить их тишиной. В строгой — можно сказать, ультимативной — форме нужно внедрять их в общественное сознание. Снова и снова. Благо, что подобных героических историй хватает. Дабы народ видел и мог примерить их на себя. Каждый человек. Только тем и спасёмся, уверен. Если покажем народу, что не только странные люди живут среди нас, но и настоящие герои.

Это новые крапивинские мальчики. И зачастую живут они в страшной реальности. Во многом военной реальности, жестокой и равнодушной. Однако её нельзя преодолеть, облагородить, исправить, всякий раз демонстрируя, насколько она отвратительна и порочна. Это не метод — пусть так всё время и поступают в медиа и обыденной жизни.

На деле данную реальность можно облагородить, привнеся своего рода спасение, лишь являя иной пример — живой подвиг милосердия, взаимопомощи и сострадания. Как явил его 16-летний Иван Крапивин из Северодвинска. И пока у нас есть такие мальчики, рано ставшие мужчинами в духовном смысле, у России есть шанс на светлое будущее. Такое же светлое, как и поступки юных героев.