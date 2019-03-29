Несколькими днями раньше мы предупреждали, что, не исключено, «решение» президента США Дональда Трампа о признании оккупации Израилем сирийских Голанских высот «законной» приведёт к развёртыванию новых «прокси-войн» по всему миру. События 27 марта заставляют нас предполагать, что Вашингтон уже дал старт своей программе «прокси-войн», причём решил пока сосредоточиться на двух странах мира — на всё той же многострадальной Сирии, а также на Венесуэле. Около 23:00 по местному времени Израиль нагло и, как заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, «необоснованно, неоправданно и немотивированно» предпринял авианалёт на давно (с ноября 2016 г.) освобождённый от террористов город Алеппо и учинил ракетный обстрел промышленной зоны Шейх-Наджар, гражданского аэропорта Алеппо и находящегося поблизости населённого пункта Джибрин. И именно 27 марта марионеточный ставленник США Хуан Гуайдо в своём Twitter назначил день начала «операции «Свобода», которая, по его мнению, должна привести к отстранению правительства законного президента Николаса Мадуро от власти. Дословно марионетка Вашингтона написал следующее: «6 апреля будут первые тактические действия в рамках операции «Свобода» по всей стране. В этот день мы должны быть готовы, подготовлены и организованы с уже сформированными комитетами по оказанию помощи «Свободе».

Джон Сингер Сарджент. Марионетки (фрагмент). 1903

Александр Горбаруков ИА REGNUM Венесуэла

Вначале о Венесуэле, потому что там, видимо, США пойдут на применение апробированной в Армении методы — мол, «мирные протестующие» пользуются законным правом на собрания, марши и т. д. Прямой интервенции вряд ли стоит ждать, армия Венесуэлы в постоянной готовности, проводит учения за учениями. В стране организовано до 50 тысяч ополченцев, готовых встать за народную власть, как ещё в феврале охарактеризовал администрацию президента Мадуро кумир всех южно-американских болельщиков футбола аргентинец Диего Марадона. Не исключаем, что в формировании венесуэльских народных ополченцев, количество которых может неограниченно возрастать, некое содействие оказали военные из Ирана, если помнить, что у иранской стороны есть богатый опыт консолидации и самоорганизации народных масс в рамках «Нируе Могаветмате Басидж» или «Сазман-е Басидж-е Мостазафин» («Мобилизация сил сопротивления» или «Организация мобилизации угнетённых»), считающейся пятой силой в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Мы все помним, что силы венесуэльского Народного ополчения стали создаваться не только после того, как марионетка Гуайдо начал свой мятеж, но и в целом после того, как побывавший на инаугурации Мадуро министр обороны и поддержки ВС Ирана бригадный генерал Амир Хатами заявил в январе в Каракасе, что его страна «готова передать Венесуэле свой опыт в оборонной сфере».

«Заправилы США ввиду своего имперского духа враждуют со свободными и суверенными правительствами и народами, и ИРИ полна решимости развивать и углублять свои отношения с суверенными странами мира, в том числе Венесуэлой в разных сферах», — сказал тогда бригадный генерал Хатами. Министр обороны и поддержки ВС Ирана, сделав акцент на необходимости активизировать уровень сотрудничества двух стран в разных сферах, сказал, что за 40 лет насильственных акций США в отношении народа Ирана, Иран, оказав сопротивление, сделал акцент на своих внутренних возможностях, и сегодня является передовым во всех сферах, особенно оборонной. Мадуро в ответном слове, выразив признательность министру Хатами и сопровождающей его делегации за участие в церемонии инаугурации, подчеркнул волю Каракаса к развитию отношений с Тегераном. И поскольку обстановка в Венесуэле и вокруг неё с января не стабилизировалась из-за деструктивизма США, то есть основания полагать, что иранские военные вполне могли содействовать — хотя бы консультативно — в деле мобилизации и формирования венесуэльского ополчения. Кстати, небезынтересно будет знать, что девизом иранского полувоенного ополчения «Басидж» является призыв: «Двадцатимиллионная армия». Ну, в Венесуэле с её почти 30-миллионным населением вряд ли пригодится подобный девиз, однако понятно, что первыми 50 тысячами ополченцев тут тоже не ограничатся — в конце концов, марионетки США пытались ликвидировать народную власть и само движение чавизма сразу же после смерти предыдущего президента Венесуэлы полковника Уго Чавеса, ибо первые «протесты масс» проамериканские круги организовывали на следующий же день после избрания Мадуро на выборах 14 апреля 2013 г. на его первый срок президентства. И все 6 лет, как утверждают чависты, марионетки США занимались потворством экономической войне, развязанной странами Запада против Венесуэлы, путём саботажа, спекуляций, коррупции и т. д. В этом плане показательна начатая сразу же после мятежа «оппозиции» Национальная программа борьбы со спекуляциями, в частности, 26 ноября 2013 г. была национализирована торговая сеть Daka за отказ понизить цены, которые для некоторых товаров превышали закупочные на 1000% при допустимой норме 30%. После конфискации товаров всё руководство торговой сети было арестовано, что с одобрением встретило подавляющее большинство венесуэльцев… Зададим вопрос: в какой из стран, например, членов СНГ, большинство населения не приветствовало бы борьбу правительства со спекулянтами, наживающимися на общих трудностях путём сдирания всех возможных шкур с рядовых потребителей товаров, продуктов питания и т. д…

Дмитрий Галкин ИА Красная Весна Уго Чавес

Но это же американский материк — тут практически во всех странах есть проблема прав коренного населения, т. е. индейцев. Венесуэла стала первой страной Южной Америки, в которой, наконец, решились восстановить самые существенные права этой части населения. И именно благодаря движению чавистов. В конституции Венесуэлы, принятой по инициативе президента Уго Чавеса в 1999 г., было впервые признано, что 300 тысяч коренных жителей страны — индейцев имеют права на земли своего традиционного проживания и могут участвовать в оформлении их границ. В старой конституции говорилось только о том, что коренные жители страны находятся под охраной государства и должны постепенно включаться в жизнь нации. Мы уверены, что индейцы очень многих стран и Южной, и Северной Америк даже мечтать не смеют о таком участии государства в восстановлении их законных прав. В свою очередь, индейцы Венесуэлы вряд ли будут за то, чтобы их снова загнали бы в резервации в случае удачи «демократической оппозиции» марионеток США. Правовой режим в отношении индейцев, действовавший в Венесуэле при провашингтонских «демократах», был одним из самых отсталых на латиноамериканском континенте. Начало настоящего диалога между государством и индейцами можно отнести к концу 1990-х гг., когда Уго Чавес, тогда ещё кандидат в президенты, провёл переговоры с наиболее влиятельными лидерами индейских племён и включил в свою предвыборную программу положение о масштабных преобразованиях государственной политики в отношении коренного населения страны. При этом был выдвинут тезис о существовании «исторического долга» предыдущих правительств Венесуэлы по отношению к индейским общинам, которые «Боливарианская революция призвана компенсировать». Только при Чавесе и чавистах начали учитываться и политические права индейского населения. Конституция Чавеса закрепляла за индейцами три депутатских мандата в Национальной Ассамблее (НА); кандидаты избирались от трёх регионов страны с индейским населением: западного (Мерида, Трухильо, Сулия), южного (Амазонас, Апуре) и восточного (Монагас, Дельта-Амакуро, Сукре и Ансоатеги). На выборах 2000 г. индейцы получили серьёзные результаты: Национальный индейский совет Венесуэлы (CONIVE) провёл трёх депутатов в НА; Региональная организация индейских народов Амазонас (ORPIA), Региональная организация индейцев Сулии (ORPRIZ), организации племён пумэ в Апуре и каринья в Сукре и Ансоатеги добились избрания своих кандидатов в Законодательные собрания штатов; помимо того, в Амазонас, кандидат, которого поддерживало политическое крыло ORPIA, Объединённый многонациональный народ Амазонас (PUAMA), стал первым в Венесуэле индейцем-губернатором штата, а индейцы-алькальды возглавили три муниципия. Так что 300-тысячная армия поддержки у Мадуро и движения чавистов точно есть.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Даже если допустить, что у «гуайдоистов» получится совершить переворот в какой-то части Венесуэлы, всё равно в целом это лишь поспособствует превращению страны в южноамериканскую Сирию, но никак не свержению Мадуро. Но допустим, что Иран никак и ничем не помогал и не помогает Венесуэле в организации народного ополчения. О том, что Китай незаметно принимает участие в жизни этой страны, ещё зимой писал колумбийский аналитик Пабло Хофре в газете «El Ciudadano»: «…Реальные действия РФ и КНР позволяют понять, что уступать свои позиции в Венесуэле они не собираются. Русские не кричат, но действуют жёстко…» Про какие-то определённые телодвижения Китая в Венесуэле пока ничего не можем сказать — а потому посмотрим на действия России. Как сообщали многие мировые СМИ, ещё 11 декабря 2018 г. совершали посадку в Венесуэле после дальнего перелёта два российских стратегических бомбардировщика «Белые лебеди» Ту-160 и сопровождавшая их авиагруппа ВКС России (Ан-124 и Ил-62). И даже полетали совместно с венесуэльскими ВВС. Шли также публикации о том, что в венесуэльских силах ПВО «начали говорить по-русски», и так далее. Не берёмся судить, что и зачем осуществлялось российскими военными в Венесуэле в декабре прошлого года.

И вот 24 марта 2019 года в Венесуэлу прилетела группа транспортных самолётов ВКС России (Ил-62 и Ан-124 «Руслан») с грузом и военнослужащими на борту. После этого агентство Reuters разразилось разоблачением, что россияне прибыли в Венесуэлу для «реанимации» энергосистемы страны и «охраны президента Мадуро». Причём Минобороны России воздержалось от комментариев. Затем просочилась информация, что прибывшие — это военные специалисты именно по кибербезопасности. В данном случае нас мало заботят вопросы охраны первого лица Боливарианской Республики, уверены, что Мадуро есть кому защищать и без иностранной помощи. Достаточно десантников, хранящих верность даже памяти о своём сослуживце, полковнике Уго Чавесе и им созданной «Боливарианской революционной армии — 200», позже переименованной в «Революционное боливарианское движение — 200». Зато вопросы безопасности энергосистемы Венесуэлы выглядят очень интересными. Ведь эта латиноамериканская страна многие годы (десятилетия) сотрудничала с США и практически все электронное оборудование (автоматика и аппаратура) там американские, особенно в энергетическом секторе. Однозначно много в Венесуэле продукции американо-канадской компании Cisco, находящейся под контролем ЦРУ США. Одно время эта компания была мировым монополистом в телекоммуникационном секторе планеты. И, естественно, соответствующие специалисты из США, имеющие доступ извне к различным маршрутизаторам и прочим устройствам, могли «положить» энергосистему Венесуэлы или создавать в ней сбои. Впрочем, как и в любой другой стране, где есть такое оборудование. И это настолько очевидно, что мало кто будет оспаривать. Да и Иран это может документально подтвердить. Кто-кто, а иранцы почти что первыми в мире на себе испытали все разновидности агрессии США…

Поэтому в тревожном сообщении Reuters действительно есть логика, им ведь есть по поводу чего переживать. А противостоять американцам и не дать им откровенно беспредельничать в энергосистеме Венесуэлы может лишь ограниченное количество стран на планете. В основном это союзники США, такие, как Израиль, Япония, Южная Корея и десяток промышленно-развитых стран Европы, которые не станут помогать Венесуэле, а могут лишь навредить. В связи с этим список технически состоятельных стран, которые могут помочь официальному Каракасу, крайне ограничен. Это Россия, Китай и, возможно, Иран и Индия. Почему и Иран тоже — понятно, ведь эта страна, начиная как минимум с 2010 г., достигла больших успехов в сфере кибербезопасности, в особенности в плане нейтрализации беспилотников США и Израиля. Поэтому российские специалисты по кибербезопасности могут спокойно, на месте, не поднимая шум, выяснить реальное состояние дел и найти уязвимые места. Вот тогда и настанет время замены американского оборудования на, допустим, китайское, от известных компаний Huawei и ZTE, которые Вашингтон преследует по всему миру. После этого перебои в электроснабжении венесуэльцев «рассосутся» сами собой. Но для этого нужно время и деньги. Нужно напомнить, что венесуэльская сторона сообщила, что россияне прибыли в страну «для участия в двухсторонних консультациях». Поэтому мы тоже будем придерживаться официальной трактовки. Во всяком случае, до тех пор, пока само Минобороны России или время, не подтвердят наши догадки. При этом мы с нескрываемым интересом будем следить за дальнейшим развитием событий и по возможности информировать наших читателей.

С другой стороны, весь мир заметил, как 27 марта не только марионетка Гуайдо «назначил» день начала свержения Мадуро. В этот день Трамп в грубой форме заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, отметив, что для достижения этой цели допустимы все способы. В свою очередь, вице-президент США Майкл Пенс призвал российского президента Владимира Путина прекратить переговоры с Мадуро и поддержку венесуэльского президента, и заявил, что действия российских военных были «нежелательной провокацией». Поэтому резкие отповеди с различных уровней из Москвы от 28 марта — это реальное продолжение «разговора» с США, а с другой стороны — продолжение и противостояния, в котором, напомним ещё раз, явно или неявно, со стороны Мадуро задействованы также Иран и Китай. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские специалисты прибыли в Венесуэлу в соответствии с двусторонним соглашением о военно-техническом сотрудничестве. Она подчеркнула, что присутствие российских специалистов не нарушает ни международных договоренностей, ни законодательства Венесуэлы. Захарова также призвала США сначала выполнить свои обещания и вывести войска из Сирии, а только потом «давать советы кому-то откуда-то уходить». Немного отвлекаясь от заявленной темы материала, можем научить США, откуда им надлежит в сжатые сроки убраться, в первую очередь вывести именно военных: 1) Сирия — ибо никто американцев туда не звал; 2) Ирак — ибо большая часть населения уже свыше года требует этого; 3) Афганистан — ибо ещё президент Обама грозился вывести войска США и НАТО; 4) Сербский край Косово и Метохия — причём с демонтажем и ликвидацией военной базы Бондстил, с ликвидацией квазигосударства косовских албанцев; 5) Грузия и Украина, коль скоро прибытие в Венесуэлу россиян засчитано как «нежелательная провокация», то присутствие военных и спецслужбистов США в этих странах, на границах России — это вообще нонсенс, похуже любой провокации, пора бы и честь знать, убраться восвояси; 6) зона карабахско-азербайджанского конфликта, где-то в окрестностях селения Караханбейли (южная зона), где спецназовцы США начали «появляться» ещё с 2000−01 гг., кто желает узнать подробности — милости просим за справками обращаться к командованию погранвойск КСИР Ирана; 7) остров Окинава; 8) Южная Корея… Список можно продолжать практически до бесконечности.

Виктор Говорков. Фразы и базы. 1952

Ещё пару слов о реакции России. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что отправка военных в Венесуэлу прошла «в рамках нормальных отношений с законным правительством» этой страны. США должны уважать право России на сотрудничество с другими странами, в том числе и с Венесуэлой, выразил мнение Кремля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передаёт ТАСС. Как отметил Песков, третьи страны, в частности, США, не должны беспокоить двусторонние отношения России с другими государствами. «Нам бы хотелось рассчитывать на взаимное уважение нашего права выстраивать с любыми странами те отношения, которые соответствуют нашим интересам и интересам этих стран», — уточнил представитель Кремля, напомнив, что сами США «присутствуют во многих уголках мира и никто не указывает им, где им быть, а где им не быть». Песков также подчеркнул, что Россия действует в Венесуэле в рамках контрактных обязательств и не вмешивается во внутреннюю политику Венесуэлы и рассчитывает, что таким же образом будут поступать и другие страны. У Москвы есть обязательства по контрактам на поставку специмущества в Венесуэлу, объяснил пресс-секретарь президента РФ визит в южноамериканскую страну российских специалистов. В ответ на уточняющий вопрос Песков подтвердил, что речь идёт о контрактах на военное оборудование и технику.

Другая часть реакции России была уже несколько опосредованной. Например, 28 марта МИД РФ заявил, что испытание Индией противоспутникового оружия во многом стало результатом существенно деградировавшей в последнее время ситуации в сфере контроля над вооружениями. В ведомстве отметили декларируемую индийским руководством ненаправленность данного испытания против какой-либо конкретной страны, а также подтверждение им неизменности внешнеполитической линии Дели на предотвращение размещения оружия в космическом пространстве и тем самым развития в нём гонки вооружений. «Вместе с тем Россия неоднократно предупреждала, что деструктивные действия США по расшатыванию всей архитектуры международной безопасности и стратегической стабильности, включая одностороннее и ничем не ограниченное наращивание систем глобальной ПРО США, а также нежелание отказаться от планов выведения оружия в космос, заставляют другие государства задуматься над совершенствованием собственных аналогичных потенциалов в интересах укрепления своей национальной безопасности», — сказано в комментарии МИД РФ. Москва призывает Вашингтон занять ответственную позицию, одуматься и отказаться от «безумной, а самое главное — абсолютно нереализуемой — идеи повсеместного военного доминирования». «Пока ещё есть возможность остановить разворачивающуюся в различных регионах мира гонку вооружений. Важно оказать содействие ответственным государствам в деле поддержания должного уровня международной безопасности и стабильности», — заявили в МИД России.

А выше уже упоминавшаяся М. Захарова на брифинге 28 марта, помимо уже освещённой информации по ответу Трампу и Пенсу, превентивно дала совет США «не влезать» в Молдавию, дабы затем американцам не надо было «убираться» из этой страны-члена СНГ. Распространённое на днях в Кишиневе так называемое открытое письмо посла США Хогана к молдавским парламентариям — документ «поистине уникальный по своей прямолинейности и цинизму», заявила Захарова. Она напомнила, что на прошедших 24 ноября в Молдавии парламентских выборах ни одна из молдавских партий не набрала абсолютное большинство голосов в новом парламенте, и в стране начался «сложный, а порой и болезненный процесс формирования правящей коалиции и правительства». «В этот ответственный для современной истории государства момент США через своего посла в Кишиневе, господина Хогана, без стеснения вмешались в ситуацию. Это открытый диктат со стороны США. В нём прямо утверждается, что единственная верная дорога граждан Молдавии к лучшей жизни — это «укрепление отношений с США и Европой, а все проблемы можно решить путём возвращения к западным ценностям», — процитировала Захарова часть обращения американского посла к гражданам Молдавии. В обращении, которое «больше похоже на инструкцию к действию», продолжала она, подробно расписывается, как и какие внутренние реформы должно проводить молдавское государство и общество, как укреплять кибербезопасность и ужесточать контроль за иностранными компаниями, которые стремятся влиять на критически важную инфраструктуру, диверсифицировать источники получения энергоносителей. «Весь хорошо известный набор рецептов и инструментов, которые США используют в своих целях. Всё представлено, всё открыто», — прокомментировала она.

(сс) calflier001 Часовой на площади Тяньаньмэнь

По мнению Захаровой, Молдавию, как в своё время Украину, «угрозами и шантажом толкают к так называемому единственному правильному выбору», при этом игнорируя голоса значительной части молдавских избирателей, которые имеют другое мнение, «не совпадающее с мейнстримом из Вашингтона». «К чему приводит такая политика, тем более в условиях раскола гражданского общества, мы видели в том числе на примере Украины. Уроки «евромайдана», видимо, Вашингтон ничему не научили или то, что сейчас творится на Украине, там стараются тоже не замечать. Хочется надеяться, что хотя бы для Молдавии уготовлена Западом другая судьба, но всё говорит об обратном», — подытожила официальный представитель МИД России. Суммируя посылы и публичные характеристики политики США, данные различными представителями высшей власти РФ в четверг, 28 марта, мы обязаны констатировать: уступки с той или этой стороны, будь то в Латинской Америке или на постсоветском пространстве, пока на ощупь не ощущаются и не предвидятся. Напротив — ведь сейчас США всё уверенней и смелей пытаются полностью прибрать к рукам и, так сказать, «бархатную революцию» в Армении, сейчас США, как предупреждали высшие власти Ирана, готовятся к переброскам террористов с Ближнего Востока на Кавказ и в Центральную Азию. Более того, в последнее время всё чаще Вашингтон угрожает «демократизацией» Кубе, Никарагуа, Боливии и другим странам, где власть в руках у просоицалистических сил и партий. То бишь — война без линии фронта и война без конца, пусть даже и пока только «прокси-война»…

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

И, на наш взгляд, отнюдь не случайно, что и Китай 28 марта начал «намёками» говорить с США. В конце концов, когда американцы торчат на Тайване — то, что, разве США при этом считаются с тем, что думают об оккупации китайского острова в Пекине? Конечно, нет. Китай выступает против продажи любых вооружений и военной техники американского производства Тайваню и призывает Вашингтон надлежащим образом относиться к чувствительному для КНР тайваньскому вопросу, заявил на брифинге в Пекине официальный представитель МИД КНР Гэн Шуань, передаёт агентство «Синьхуа». «Китай выступает против продажи любых американских вооружений Тайваню, такова чёткая и неизменная позиция Пекина. Ранее мы уже сделали Вашингтону строгое представление в этой связи», — сказал Гэн Шуань. В китайском внешнеполитическом ведомстве потребовали от США признать чувствительность вопроса Тайваня для КНР и соблюдать принцип «одного Китая». Указывается, что американской стороне следует прекратить любое политическое и военное взаимодействие с островом, чтобы не навредить двусторонним отношениям Китая и США, а также ради мира и стабильности в районе Тайваньского пролива. Дело в том, что «президентша» Тайваня Цай Ин-вэнь накануне заявила о том, что Тайбэй направил в Вашингтон запрос на приобретение новых танков и истребителей. По данным СМИ, Тайвань намерен приобрести более 60 многоцелевых истребителей F-16. А США 24 марта направили свои боевые корабли через Тайваньский пролив, таким образом увеличив частоту движения по стратегическому водному пути, несмотря на сопротивление со стороны Китая. Обратим внимание — в заявлении Гэн Шуаня нет ни слова о Венесуэле, зато продиктовано завуалированное требование «убраться» с Тайваня, соблюсти таким образом принцип «одного Китая». Надеемся, что в администрации Трампа есть хоть один умеющий логически мыслить помощник или советник, который «переведёт» президенту США истинный смысл заявления МИД Китая от 28 марта…

Clker-Free-Vector-Images Флаг Молдавии

Теперь — о Сирии, ну и конечно, об Иране. Удивительно, но даже после полудня 28 марта Израиль продолжал воздерживаться от комментариев в связи с информацией государственных СМИ Сирии об авиаударе израильских ВВС в районе сирийского Алеппо 27 марта. Может, дело в том, что предпринятая израильская агрессия не достигла запланированных результатов? Сирийские и международные СМИ сообщили, что силам ПВО Сирии удалось отразить ракетную атаку. « Израильская агрессия была направлена против некоторых позиций в промышленной зоне Шейх-Наджар, было сбито несколько ракет противника», — говорилось в заявлении сирийской армии. Агентство SANA 28 марта распространило такое заявление: «Военный источник сообщил, что около 23:00 27.03.2019 средства ПВО САР отразили воздушную атаку Израиля на промышленную зону в районе Шейх-Наджар к северо-востоку от Алеппо, сбив вражеские ракеты. Нанесён материальный ущерб». Кому-чему — не уточняется. Но известно, что в течение 27−28 марта в Сирии возобновилось уничтожение террористов. По сообщениям SANA, подразделения сирийской армии разгромили артиллерийскими ударами укрытия и технику террористов «Джебхат Ан-Нусры"* в посёлках Аш-Шариа и Тель Ас-Сахр на севере провинции Хама, уничтожено и ранено большое количество террористов. Сирийские военные также сбили гружённый взрывчаткой беспилотник, есть пока неподтверждённые данные, что БПЛА был израильского производства, а также разгромили укрытия террористических группировок в населенных пунктах Кафр-Зейта и Аль-Латамна на северо-западе провинции Хама.

Но, допустим, что возобновление военных действий против террористов не связано с авианалётом Израиля, и бандитская акция израильтян — это только продолжение логики решения Трампа о «признании» Голанских высот территорией Израиля. Запись последствий атаки доступна для просмотра на видеохостинге YouTube. В кадре видны горящие сооружения, слышны взрывы. Запись сделана в тёмное время суток. Сообщения из «около"-источников тоже ни в чём не убеждают. Потому что авторы таких сообщений бездоказательно утверждают, что якобы, «по данным военных источников, атаке подверглись оружейные склады иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР)» и что «в городе Алеппо и в прилегающих к нему районах одноимённой провинции сильно влияние Ирана и его главной боевой единицы в регионе — элитных сил КСИР». Ещё и ещё раз напомним признание экс-министра обороны Израиля Авигдора Либермана, сделанное осенью 2017 г., — нет в Сирии иранских войск, нет в Сирии мест базирования иранских войск. Алеппо был освобождён в конце ноября 2016-го, и после этого никому, тем паче Ирану, не было и нет смысла создавать нечто, потому что сам Алеппо — вовсе не шиитский город, этот город и многонациональный, и многоконфессиональный, в нём громадный христианский квартал (в котором имеется и отдельный армянский квартал), в нём есть и курдская часть города Шейх-Максуд. Вместе с сирийской армией, армянскими и курдскими ополченцами, при воздушной поддержке российских ВКС, с конца лета 2016-го в боях за освобождение Восточного Алеппо участвовали: подразделения ливанской партии «Хезболла», формирования иракских и афганских шиитских добровольцев, но никак не КСИР и не иранская армия. И мы также хотим напомнить, что патрулирование освобождённых районов Алеппо почти сразу же было возложено на российскую военную полицию, а не на иранцев. К примеру, учитывая, что в конфессиональном плане среди мусульман Алеппо преобладают сунниты, как писали Максим Солопов и Инна Сидоркова 08.12.2016 г. , «бойцы военной полиции из Чечни, отправленные в Сирию, займутся защитой суннитского населения Алеппо и других освобождённых проправительственными силами территорий от возможных мародёрств и злоупотреблений… Кроме того, источники «Газеты.ru» считают, что им могут поручить службу на блокпостах и фильтрацию местного населения на предмет поиска и разоружения джихадистов».

Напомним также, что в боях за освобождение Восточного Алеппо сирийская армия и союзные ей силы в основном били и уничтожали террористов именно из «Джебхат Ан-Нусры"*, а не «Исламского государства"* (ИГ*). Как известно, определённое время назад и США, и Израиль, и некоторые страны Европы призывали мировое сообщество «увидеть» в «нусристах"* приемлемую «сирийскую оппозицию», с которой, мол, надо вступать в переговоры. И всё это помножаем на тот факт, что вслед за израильской авиаатакой на Алеппо сирийская армия возобновила уничтожение боевиков именно «Джебхат Ан-Нусры"*. Таким образом, нет ничего случайного. Наша версия случившегося будет отличаться от мнений очень многих. Итак, не секрет, что в турецкой «зоне деэскалации» в провинции Идлиб тоже задают тон «нусристы"*. Не секрет также, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган месяц за месяцем выторговывает (и уже не первый раз) у России и Ирана, а через Москву и Тегеран — у Сирии, отсрочку давно спланированной «зачистки» провинции Идлиб от террористов. Это даёт возможность Турции, в свою очередь, сдерживать Россию и Иран в требованиях убраться из оккупированного турками сирийского «городского четырёхугольника» — Африн, Джераблус, Манбидж, Эль-Баб. Само собой, что на неопределённое время откладываются и вопросы о создании в общей сложности до 30 блок-постов России и Ирана в этой провинции. Эти обстоятельства мы напомнили с целью показать, кто же и чей союзник в вопросах о необходимости восстановить территориальную целостность Сирии в полном объёме, без изъятий. Израиль при видимом лже-ухудшении отношений с Турцией (вспомним «яростное» заявление сына израильского премьер-министра — Яира Нетаньяху: «Турция, заткнись, ты ответственна за невообразимые зверства и страдания народов Кипра, Греции, курдов и за геноцид армян», как и ответные гневные панегерики Эрдогана: «Израиль — террористическое государство», совет премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху «надрать уши» Яиру и, как сообщало издание The Times of Israel, президент Турции подчеркнул, что у него есть и «другие способы поучить Израиль», если Нетаньяху и его сын продолжат и дальше проявлять неуважение к Турции), на деле оказал воздушную поддержку… террористам, которые не впервые готовят свои атаки или просто «вылазки» именно против Алеппо. Да и сами турецкие войска даже в конце декабря пытались прорваться в Алеппо, если кто позабыл!..

Та часть севера провинции Хама, которую «утюжили» огнём сирийские войска 27−28 марта, плотно прилегает именно к Алеппо. Так что никакие не «оружейные склады иранского КСИР» были целью авианалёта и ракетного обстрела Израиля — израильтяне рассчитывали обеспечить террористам свободу действий при планировавшейся атаке на Алеппо. Но — сорвалось. Вот и молчали официальные израильские источники как минимум и после полудня 28 марта, а затем пошли в ходе инсинуации о якобы «сильном влиянии Ирана и КСИР» в Алеппо, об «оружейных складах КСИР» в Алеппо и прочие обыкновенные агитационно-пропагандистские пошлости произраильских сил и кругов.

Подтвердилось в очередной раз и то, что опекуном израильской агрессии конкретно против Сирии и сирийской государственности являются именно США. Обратим внимание на призыв от 28 марта, озвученный политическим координатором постпредства США при ООН Родни Хантером о том, что Россия должна оказать давление на Сирию: «Россия должна оказать давление на сирийский режим, чтобы он немедленно вывел свои войска из зоны разъединения в Сирии». Речь о том, чтобы Сирия вывела бы свои войска со своей же территории, т. е. с Голанских высот! При этом политкоординатор Хантер не расценивает решение главы Белого дома Дональда Трампа по Голанским высотам в качестве препятствия работе миротворческой миссии ООН в регионе, сообщает британское Reuters.

Конечно, в Алеппо вполне могут дислоцироваться военные формирования шиитских добровольцев из ливанской «Хезболлы». Но они и должны там быть — именно они (иракские шииты в дальнейшем оттянулись поближе к граница Ирака и к югу, афганские выступили в поддержку сирийской армии в направлении как раз Голанских высот, в провинции Сувэйда и Кунейтра) рисковали и платили жизнями за освобождение Алеппо, а не, скажем, военные из США или Израиля. Мы напомним — как раз в Алеппо на позициях террористов сирийская армия и шиитские ополченцы брали в плен спецназовцев из США и Израиля — израильтян аж семерых. В целом освободители Алеппо арестовали тогда свыше 130 (!) офицеров спецназов различных «стран американской международной коалиции», в том числе: «Американских офицеров — 22, британских — 16, французских — 21, израильских — 7, турецких — 62. Количество офицеров из арабских стран (марокканцев, катарцев, саудовцев) не названо». Тогда сообщалось также, что «офицеры неарабы были «освобождены» вместе с террористами, эвакуированными из Алеппо, в обмен на некоторые уступки натовских стран и Израиля. Израиль заплатил по $3 миллиона за каждого освобождённого офицера. Арабские офицеры остаются в руках сирийцев». Информацию о той сенсации 2016 г. (а чем не сенсация, что офицеры-спецназовцы западных стран, Израиля, Турции и т. д. сидели на позициях террористов «Джебхат-ан-Нусра"*?) самым первым распространил американский ресурс VeteransToday, за подписью главреда Джима В. Дина 17 декабря 2016 г., этот ресурс создан для отражения текущего положения и проблем отставных американских военных, да и сам Дин является отставным офицером и утверждает, что обладает «собственными сирийскими источниками» (см. сайт https://www.veteranstoday.com/2016/12/17/breaking-syrian-special-forces-captured-14-us-coalition-officers-captured-in-aleppo). Из спецназовцев-неарабов были преданы огласке имена следующих офицеров: 1) Дэвид Скотт Винер (США); 2) Давид Шломо Арам (Израиль); 3) Мутаз Каноглу (Турция). А известный сирийский журналист-политолог Саид аль-Шарифи писал в декабре 2016-го: «Благодаря полученной информации сирийские власти обнаружили штаб-квартиру высокопоставленных западных офицеров. Военнослужащие были обнаружены в подвале на одной из площадей в Восточном Алеппо. В ходе специальной операции подразделениям сирийского спецназа удалось захватить их живыми».

США и Израиль уже получили ответы. 26 марта лидер «Хезболлы» шейх Сейед Хасан Насралла в телевизионной речи заявил, что попытка президента США признать сирийские оккупированные Голанские высоты территорией израильского режима является оскорблением для мусульманского и арабского мира, сообщало агентство Mehr News. Далее он сказал, что это ключевое событие в арабо-израильском конфликте, хотя многие из арабских государств являются союзниками США. Насралла заявил: «Трамп неуважительно относится ко всем ради Израиля. Администрация США и Трамп игнорируют все международные законы. Трамп нарушил международный консенсус по Голанам ради Израиля. Администрация США не признает ООН, её Совет безопасности или международные резолюции. Он использует эти институты только для обслуживания своих интересов и схем». Он добавил: «То, что произошло вчера, указывает на то, что главным приоритетом США является Израиль. США не уважают какие-либо интересы в регионе, когда это противоречит интересам Израиля, и этот спонсор Израиля не может быть честным посредником в мирном процессе». Лидер «Хебзоллы» также сказал, что декларация США была «ударом по мирному процессу в регионе». Говоря о недавнем визите американского госсекретаря Майкла Помпео в Ливан, Насралла сказал: «Мистер Помпео проигнорировал все достижения Сопротивления. Его проблема с нами в том, что мы были среди тех, кто боролся против схемы США в Сирии».

Далее шейх коснулся роли Ирана в борьбе с терроризмом и в восстановлении стабильности в регионе и отметил: «Как Кассем Солеймани и Иран подрывают стабильность в Ливане? Мы освободили нашу землю с помощью иранского оружия от сионистской оккупации, которую вы поддерживаете». Ссылаясь на истинный корень враждебности США и сионистского режима по отношению к Ирану и Сопротивлению, он добавил: «Хезболла» была частью структуры Сопротивления, которая противостояла США в Сирии, и поэтому они считают, что Иран и «Хезболла» являются препятствием на пути «сделки века». И, как сообщало новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ Al Arabiya, в заключение Насралла призвал к усилению сопротивления США и Израилю: «Единственный выход, оставшийся у сирийцев и палестинцев, чтобы вернуть свои земли и добиться соблюдения своих законных прав, — это сопротивление, сопротивление и ещё раз сопротивление».

Дала ответ и Сирия. Свою «щедрость» Израилю Вашингтон мог бы продемонстрировать не за счёт Сирии, а за счёт своих территорий, заявил сирийский постпред при ООН Башар Джаафари на заседании СБ ООН. Комментируя сирийско-израильское обострение из-за признания Вашингтоном за Израилем права на Голанские высоты, Джаафари сказал: «Подарите Израилю пару штатов, раз вы так хотите поддержать эту страну». Сирийский дипломат подчеркнул, что Голанские высоты — территория Сирии, и предложил: «Одностороннее поведение этой страны (США — прим.) не имеет юридической или моральной ценности. Кто будет требовать от Соединённых Штатов ответственности за нарушение соответствующих резолюций Совета Безопасности и рассматривать эту страну как врага, действующего вне закона? Голаны всегда будут принадлежать Сирии. Предлагаю Соединённым Штатам отдать Северную и Южную Каролину Израилю». Израиль же он призвал увидеть, что тот стал пешкой в политической игре Вашингтона.

Наконец, и президент Ирана Хасан Рухани в очередной раз напомнил миру — угроза, в том числе угроза распространения терроризма, исходит исключительно от США и Израиля. Иранский англоязычный телеканал Press-TV сообщил, что в телефонном разговоре 27 марта с премьер-министром Ирака Аделем Абдул-Махди президент Ирана призвал к «более тесному сотрудничеству» между странами Ближнего Востока в борьбе с США и Израилем. «Чрезмерные требования сионистского режима и неправильные решения Вашингтона также требуют более тесного сотрудничества между странами региона», — заявил Рухани. — Тревожные замечания о нарушении прав палестинского и сирийского народов, особенно о Голанских высотах, очень опасны для региональной безопасности». Президент Ирана выразил надежду, что улучшение сотрудничества между странами региона предотвратит дальнейшую напряжённость в регионе.

Очень интересно, но именно из США, от профессора истории из «California State University, San Bernardino» Дэвида Ягубяна прозвучало признание правоты и лидера партии «Хезболла», и Ирана. В интервью агентству IRNA (см. http://www.irna.ir/en/News/83255687) американец заявил, что «сионистский фанатик» Помпео должен осознавать, что «Хезболла» имеет широкую поддержку в Ливане со стороны населения, поэтому провокации против группировки чреваты появлением нестабильности и кризиса в Ливане. Комментируя политику США в отношении «Хезболлы», Ягубян отметил, что все действия Вашингтона диктуются из Тель-Авива, а также еврейским лобби в правительстве США, которое преследует цели экспансии и гегемонии в регионе. Если Вашингтон будет проводить политику на Ближнем Востоке, опираясь на национальные интересы и желание создать стабильность, а не на поощрение сионистского колониализма, то он увидит в «Хезболле» единственного союзника. Будем объективны — американский профессор дал характеристику не столько Помпео, сколько президенту США Трампу.

Но интрига как раз в том, что, как подчеркнул профессор Ягубян, это не «собака вертит хвостом», а это — «хвост вертит собакой»: сопоставляя слова историка из «California State University, San Bernardino» с заявлениями сирийского представителя в ООН Джаафари, мы вынуждены видеть правду. А она в том, что не Израиль — пешка США в политической игре, а США — пешка и «таран» в политической игре Израиля. А значит, ожидание новых «прокси-войн» в мире оправданно.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ