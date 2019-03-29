Ситуация в Венесуэле коренным образом изменилась 23 марта 2019 года. Эта дата связана с прибытием в страну двух российских самолетов: транспортного Ан-124 с 35 тоннами груза и пассажирского Ил-62 с 99 военнослужащими. Руководителем данной делегации является начальник Главного штаба Сухопутных войск — первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров. Василий Тонкошкуров — это опытный военачальник, имеющий опыт ведения военных действий, награжден четырьмя боевыми орденами.

Иван Шилов ИА REGNUM

Есть информация, что вместе с Василием Тонкошкуровым прибыл почти полный руководящий состав штаба сухопутных войск. В состав данной группы российских военных, конечно же, входят и военнослужащие, отвечающие за безопасность наших военачальников. Скорее всего, эти функции возложены на силы специальных операций ВС РФ.

Агентство Reuters 26 марта со ссылкой на чиновника правительства США сообщило, что российский военный контингент, который прибыл в Венесуэлу в минувшие выходные, состоит из сил специального назначения и специалистов по кибербезопасности. Американское правительство полагает, что одной из задач специалистов по кибербезопасности будет защита критической инфраструктуры правительства Венесуэлы.

ВС России

Полагаю, что с учетом постоянных кибератак на энергосистему страны вмешательство российских специалистов может быть весьма полезным. Вину за перебои в поставках электроэнергии оппозиция возлагает на венесуэльское правительство. Кроме того, власти обвиняются в неспособности поддерживать объекты критической инфраструктуры в работоспособном состоянии. Это является серьезным поводом для недовольства населения, парализуется хозяйственная деятельность по всей стране.

Представитель МИД РФ Мария Захарова 28 марта заявила, что в Венесуэле находятся российские военные эксперты в рамках реализации заключенных между двумя странами договоров о военно-техническом сотрудничестве. Она также добавила, что наши эксперты пробудут в стране «столько, сколько они понадобятся правительству Венесуэлы».

Предполагая, какие задачи будут решать российские военные в Венесуэле, поневоле вспоминаешь слова маршала Советского Союза Бориса Шапошникова: «Генеральный штаб — это мозг армии».

Ряд экспертов прямо пишут, что российские военачальники и специалисты проведут необходимое консультирование вооруженных сил Венесуэлы на предмет отражения возможного военного вторжения со стороны иностранных армий. Кроме того, венесуэльское правительство получит российские разведданные, что позволит иметь реальное представление об обстановке внутри страны и на ее внешних границах.

Прибытие данной военной делегации во главе с высокопоставленным российским военачальником говорит о том, что военно-политическое руководство России приняло решение отстоять законное правительство Венесуэлы, в том числе и военными средствами. Генерал-полковника не посылают в командировку, чтобы он потом спешно эвакуировался из страны в связи со сменой власти в Каракасе на лояльную Вашингтону. Его посылают, чтобы переломить ситуацию и исключить военную интервенцию либо многократно увеличить ее издержки.

Таким образом, Москва резко повысила ставки в этой сложной геополитической игре. 19 марта на переговорах в Риме замминистра иностранных дел России Сергей Рябков категорически заявил специальному представителю США по Венесуэле Элиоту Абрамсу, что законным президентом этой страны является Николас Мадуро, победивший на недавних выборах, а не Хуан Гуайдо, объявивший себя и. о. президента.

Asambleanacional.gob.ve Хуан Гуайдо

Кроме того, на этих переговорах Россия предупредила США по поводу попытки решить проблему в Венесуэле военным путем. А чтобы слова не расходились с делом, Москва через несколько дней отправила в Каракас своих военных.

США и их союзники тут же оценили коренное изменение обстановки в Венесуэле, и чем это чревато. Всем стало очевидно, что возможно повторение сирийского варианта развития событий в этой части земного шара, но только в несколько ином исполнении с учетом местных условий. Это осознание и вызвало очень нервную реакцию чуть ли не до истерики.

25 марта очень сильно возмутился помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и написал в своем «Твиттере»: «Соединенные Штаты не потерпят, чтобы враждебные иностранные военные державы вмешивались в общие для Западного полушария ценности: демократию, безопасность и верховенство права. Венесуэльские военные должны встать на сторону народа Венесуэлы».

Получается, что в этом твите он ссылается на тезис из доктрины Монро: только США имеют право контроля над Западным полушарием. Однако он не указал ее второй тезис: США не вмешиваются в дела Европы.

Болтон также подчеркнул, что «Соединенные Штаты направляют продовольствие и медикаменты для оказания помощи народу Венесуэлы, вместо того чтобы посылать ядерные бомбардировщики и специальные войска для поддержки коррумпированного диктатора».

Вице-президент США Майкл Пенс назвал появление в Венесуэле российских войск «ненужной провокацией». Он призвал Россию прекратить поддержку Николаса Мадуро и поддержать Хуана Гуайдо, чтобы «свобода в Венесуэле восторжествовала».

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что Соединенные Штаты «не будут бездействовать», если отправка российских военнослужащих в Венесуэлу будет продолжена.

27 марта отреагировал и президент США Дональд Трамп. Во время встречи с женой лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо Фабианой Розалес в Овальном кабинете он сказал журналистам: «Россия должна убраться оттуда». На вопрос как это можно сделать, Трамп ответил: «Посмотрим. Все варианты возможны».

Против присутствия российских военных в Венесуэле высказалась подконтрольная Вашингтону Организация американских государств, ранее поддержавшая Хуана Гуайдо, объявившего себя и. о. президента Венесуэлы.

Почувствовав, что запахло жареным, прибытие российских военных в страну осудил и Хуан Гуайдо. Он считает, что военнослужащие ВС РФ присутствуют на территории Венесуэлы незаконно.

Его жена Фабиана Розалес 27 марта в ходе встречи с Дональдом Трампом и Майклом Пенсом выражала свои опасения за жизнь мужа. В этой поездке в Вашингтон ее сопровождали жена и сестра Роберто Марреро, начальника штаба Гуайдо, арестованного на прошлой неделе. Вице-президент США Майкл Пенс похвалил Розалес за «мужество» и сказал: «Мы с вами».

Gage Skidmore Майк Пенс

Следует заметить, что с визитом российских военных по времени совпало развертывание венесуэльских зенитно-ракетных комплексов С-300. Израильская компания ImageSat Intl. 24 марта опубликовала спутниковый снимок позиционного района С-300 на авиабазе Capitan Manuel Rios.

В комментарии к снимку указано, что на базе развернуто пять пусковых установок С-300 и многоканальная станция наведения ракет 9С32МЕ. Также был сделан вывод, что Венесуэла повысила боевую готовность комплексов ПВО в связи с усилением напряженности в регионе.

Надо четко понимать, что любая победа на две трети нематериальна. Прибытие российских военных в первую очередь поднимает боевой дух венесуэльской армии, сохранившей верность законному президенту Николасу Мадуро. Российский штаб станет точкой силы и точкой сборки. Без поддержки силовых структур власти страны при таком внешнем давлении со стороны США и их союзников не продержатся и суток.

Зачем же России отстаивать законное правительство Венесуэлы?

Kremlin.ru Николас Мадуро

В данном случае речь идет не только о защите законных властей страны и международного права, но и будущего России, связанного в том числе с рынком нефти. С точки зрения разведанных запасов нефти Венесуэла находится на первом месте в мире. Эти запасы составляют около 300 миллиардов баррелей. Получая контроль над страной, богатой нефтью, США усиливают контроль над мировым рынком нефти и получают возможность диктовать свои цены.

Следует учитывать еще один важнейший фактор. Фактор военного присутствия России в Западном полушарии, в Латинской Америке. Приведу цифры, которые просто демонстрируют подход. Расстояние между Вашингтоном и Каракасом по прямой составляет 3316 километров. Расстояние между Вашингтоном и Москвой по прямой составляет 8354 километра. Разница почти в пять тысяч километров, и это серьезно сокращает подлетное время для российских ракет до территории США.

Создание на территории Венесуэлы соответствующей военной инфраструктуры России дает нашей стране серьезные возможности в плане стратегического сдерживания США, а также серьезный козырь на переговорах в отношении размещения американской системы ПРО и американских наступательных вооружений в Европе у наших границ.