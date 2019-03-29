В последнюю неделю перед выборами президента Украины действующий глава государства Пётр Порошенко, пытающийся избраться во второй раз, сделал небольшой подарок греко-католикам. Во время рабочей поездки на запад страны он выступил в униатском соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Тернополе и заявил присутствующим о передаче в пользование Тернопольско-Зборовской архиепархии Украинской греко-католической церкви комплекса келий монастыря отцов-доминиканцев, который в свое время «национализировала коммунистическая власть».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко и УПЦ

Порошенко отметил, что для него большая честь быть здесь в этом храме: «Спасибо жителям Тернополя за совместную молитву за наш народ, за его единство и благополучие Украины. Очень благодарен УГКЦ и Православной церкви Украины за постоянную молитву за Украину, за большую миссионерскую и капелланскую деятельность. Потому что капелланы сегодня на фронте, которые несут слово Божие, они выполняют отнюдь не менее важную роль, чем те, которые защищают украинскую землю от агрессора с оружием в руках. Я благодарю Бога за большую помощь, которую он оказал украинскому народу и украинской нации. Я благодарю всех, кто молился за предоставление томоса украинской Церкви и кто снимает русское ярмо с украинской Церкви и утверждает духовный фундамент для нашей гордой нации». После выступления, сообщает пресс-служба президента Украины, Порошенко «поставил свечку в соборе».

President.gov.ua Выступление Петра Порошенко

За здравие униатов или за упокой? В конце концов, даже такое важное событие, как возврат монастыря, вызывает энтузиазм далеко не у всех греко-католиков, которые считают, что глава государства «хоть что-то сделал правильно», а ведь и «мог бы отдать комплекс своей любимой ПЦУ». Действительно, униатам есть на что обижаться. Выступая в преддверии голосования по избранию президента, которое состоится 31 марта, глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук назвал выборы «одним из важных этапов нашего пасхального пути, который мы, в частности, начали от Революции достоинства», и «привел параллель с историей выхода избранного народа из египетского рабства». Да, после майдана и переворота в Киеве в феврале 2014 года униаты, принимавшие самое непосредственное участие в них, вышли из ареала своего привычного обитания и двинулись на восток и юг Украины. Они стали активно расширять свое присутствие в соседних с Донецкой и Луганской областях, где бушевала гражданская война, начали серьезно заниматься беженцами, не забывая и о развитии своей инфраструктуры.

В тот момент им в паруса дули политические ветра. Но дело в том, что восток и юг Украины с религиозной точки зрения «принадлежали» тогда канонической Украинской православной церкви Московского патриархата, с которой пыталась конкурировать неканоническая Украинская православная церковь Киевского патриархата, правда, не особо успешно. Учитывая изменившуюся конъюнктуру, поставившую УПЦ МП в позицию оппозиционной Церкви, греко-католики и УПЦ КП в какой-то степени могли считаться союзниками, у униатов были шансы укрепиться. Ситуация резко поменялась после того, как константинопольский патриарх Варфоломей пошел навстречу президенту Украины и Верховной раде и благословил создание из УПЦ КП и такой же неканоничной Украинской автокефальной православной церкви новой Православной церкви Украины. Получив от Фанара «каноничность» и поддержку светских властей, ПЦУ начала стимулировать переходы общин УПЦ МП. Можно спорить с конкретными цифрами, сколько именно верующих поддались соблазнам и давлению государства, но факты есть факты.

Адміністрація Президента України Вселенский патриарх Варфоломей I подписывает томос об автокефалии Православной церкви Украины

Вот только униатам здесь уже ничего светило. Более того, новосозданная Православная церковь Украины начала заползать на «каноническую территорию» УГКЦ. Способствовал ей в этом «томос-тур» Порошенко. Действующий глава государства решил использовать эту грамоту, подписанную Варфоломеем, в своих интересах в ходе предвыборной кампании. В результате ПЦУ оказывалась в роли Золушки, которой выпал джек-пот. Присутствие президента, его постоянные выступления на тему томоса и ПЦУ, «освящало» эту Церковь в глазах чиновников и народа. При этом Порошенко провез томос по Западной Украине. ПЦУ создавали имидж «государственной Церкви», куда должен ходить всякий сознательный украинец, поддерживающий президентский курс. УГКЦ, в свою очередь, выглядела «бедной родственницей» и немного «инородным элементом», что стало результатом кампании против УПЦ МП как Церкви, имеющей «заграничный руководящий центр». Ведь и греко-католики по большому счету формально подчиняются Святому престолу, кто знает, не станет ли в перспективе для них фактор Ватикана компрометирующим обстоятельством.

Православная церковь Украины очень быстро почувствовала свою силу. Несмотря на примирительные заявления униатов и намеки на возможность создания альянса с православными, ПЦУ нанесла греко-католикам чувствительный имиджевый удар, добившись отмены решения министерства культуры Украины о предоставлении УГКЦ права провести службу в национальной святыне — киевском Софийском соборе, вынудив архиепископа Шевчука публично сделать вид, что ничего страшного не произошло. И чего униатам ждать дальше? Порошенко не гарантировано переизбрание, а его ближайшие конкуренты, Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский, в симпатиях греко-католикам не замечены. Помимо того, осенью состоятся выборы Верховной рады. Не исключено, что в парламенте в большинстве окажутся силы, которые предпочтут политически поддерживать православие, то есть хоть ПЦУ, хоть УПЦ МП. Тогда уже униаты окажутся в положении отбивающихся, причем государство на стороне УГКЦ на этот раз не будет.