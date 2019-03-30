Убойный танец массового поражения

Иван Шилов ИА REGNUM Бурятия

Злополучный стриптиз продолжает аукаться региональному руководству МВД. По сведениям газеты «Номер один», в здание Октябрьского районного отдела полиции, прославившегося откровенным танцем на 23 февраля, с проверкой пришли из прокуратуры и ряда других контролирующих ведомств. Судя по всему, проверка предваряет отставку начальника райотдела Доржи-Нимы Аюшеева.

«Тем самым может ухудшиться и положение министра МВД Бурятии, генерал-майора Олега Кудинова, который недавно уже получил взыскание в виде неполного служебного соответствия», — пишет газета.

Цитата из к/ф «Стриптиз» реж Эндрю Бергман. 1996. США Стриптиз

Журналисты напоминают: когда он стал министром в 2014 году, источники сообщали о его намерении возглавить ГУ МВД РФ по Иркутской области и не задерживаться в Бурятии. По информации газеты, у него была поддержка полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, однако тормозил процесс перехода Кудинова федеральный министр Владимир Колокольцев.

Но в 2018 году у министра случились неприятности — проверившие работу ведомства ревизоры ряду подразделений поставили плохие оценки. В результате с генералом не стали заключать обычный пятилетний контракт, а оставили на посту лишь на один год. После перевода республики в Дальневосточный федеральный округ он лишился поддержки Меняйло, а с новым полпредом Юрием Трутневым у министра сложились «исключительно рабочие» отношения. И в этом смысле громкий скандал с танцем в здании полиции оказался очень некстати.

«Говорят, что генерал Колокольцев был просто взбешен, когда ему на стол положили фото полуголой стриптизерши в наброшенном сверху полицейском кителе. Это было расценено как позор мундира. В результате дана команда жестко проверить проштрафившееся подразделение», — сообщил журналистам информированный источник в МВД.

В результате на планах Олега Кудинова занять должность в Иркутске, по всей видимости, можно поставить крест. И одновременно встал другой вопрос — доработает ли он свой годовой контракт вообще?

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Культурно-финансовая революция

В год российского театра в Бурятии объявили о, ни много ни мало, революционных изменениях в культуре и новой культурной реальности. О том, что это означает, пишет МК в Бурятии, посетивший итоговую коллегию работников учреждений культуры.

Речь шла, конечно, главным образом о деньгах. Только в прошлом году с нуля были построены три Дома культуры в районах республики и Центр сойотской культуры и народного творчества. За минувший год расходы Минкультуры Бурятии, произведенные за счет средств федерального бюджета, увеличились в 2,7 раза, чего не было здесь никогда. Это не говоря о новых вливаниях в рамках присоединения республики к ДФО.

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«Беспрецедентные финансовые средства, однако, будут даны культурным работникам не просто так, а под выполнение вполне конкретных обязательств. Как можно было понять из материалов коллегии, в этот перечень входит задача увеличить все существующие показатели культурной деятельности, включая оказание платных услуг, но при этом усилить контроль за использованием бюджетных средств. Одной из таких мер станет создание для учреждений культуры единой централизованной бухгалтерии, что позволит вывести из государственных учреждений культуры функции бухгалтерских и экономических служб и сосредоточить эти функции в одном месте», — пишет автор.

Цитата из х∕ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР Бухгалтерия

Сокращение штата бухгалтеров и экономистов, а также централизация цифровых потоков позволит увеличить эффективность использования бюджетных средств. То есть революция и большие федеральные вливания должны привести в перспективе к сокращению потребностей объектов культуры в деньгах из бюджета.

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Миссия невыполнима, или О проблемах сельских больниц

Тем временем газета «Бурятия» после поездки по районам задумалась над тем, как решить проблемы здравоохранения в селах республики. Отметим сразу, никакого другого решения, кроме увеличения финансирования, журналисты с политиками так и не придумали. Проблемы у всех также одинаковые — нехватка врачей и среднего медицинского персонала, отсутствие нового оборудования и разваливающиеся здания.

По словам депутата Народного хурала Игоря Марковца, для привлечения кадров предлагается увеличить суммы поддержки врачам — с одного до 2−3 миллионов рублей. Кроме этого, по мнению экспертов, необходимо увеличивать зарплату среднему медперсоналу, работающему в сельской местности.

«Я — детский врач, одна на участке. Если в городе отработаю обычную смену, то есть с 8 до 6, то в деревне — круглосуточно, и не только как детский врач, а занимаюсь всеми больными. Я выберу, конечно, город», — цитирует газета одного из врачей Кабанского района.

Цитата из к/ф «Сельский врач» реж Сергей Герасимов. 1952. СССР На приеме у сельского врача

Но даже при повышении зарплат люди вряд ли согласятся работать в помещениях, где нет воды, интернета, где обваливается штукатурка, а полы прогнили. Некоторые здания в селах были построены в начале 50-х годов и с тех пор ни разу не ремонтировались. Депутат заметил, что в помещениях просто опасно находиться. Это не говоря об оборудовании, которое зачастую старше врачей.

Но волшебного рецепта нет. Народные избранники отмечают, что на развитие здравоохранения в республику придёт более одного миллиарда рублей по «дальневосточной субсидии». Из них на ремонт зданий и закупку оборудования в Кабанском районе будет направлено около 70 миллионов рублей. Позволят ли они даже не решить проблему, а снизить скорость деградации системы здравоохранения в селах, кажется, вопрос, скорее, риторический.

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