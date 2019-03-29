Накануне дня голосования президент Украины Петр Порошенко наконец получил так необходимый ему для подтверждения широко анонсируемой во время предвыборного тура российской агрессии «теракт». По предварительным данным, в Кропивницком (бывший Кировоград) на газораспределительной станции по ул. Киевской в микрорайоне Ковалевка 27 марта в районе 20:00 м.в. произошла серия из трех взрывов. В истории присутствует, по крайней мере, одно ключевое слово — «газ», такое понятное Петру Алексеевичу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы на Украине

На момент написания этого материала официальных комментариев с Банковой пока не последовало, и не потому, что там не верят своему «щастью». Замедленность реакции администрации Порошенко связана с тем, что после вчерашних событий в Львове с участием «Национального корпуса» Билецкого президентские пиарщики думают, как сильнее «привязать» происшествие к России. Понятно, что будет рассказано, как «в Кропивницкий проникла диверсионная группа ФСБ, которая подорвала газораспределительную станцию с особым российским цинизмом». «А ведь я в тот же день предлагал Путину переговоры по газу», — грустно улыбаясь избирателям, скажет Порошенко на крайнем митинге с надеждой, что запоминаются именно последние слова. Кстати, событие в Кропивницком действительно не совсем похоже на технологическое происшествие. Техногенность аварии подразумевает сначала возгорание и только потом взрывы емкостей хранения газа.

Nao24.ru Вовремя поднесенная спичка

Тут же, по рассказам свидетелей, случилось наоборот: сначала серия взрывов и затем — пожар. Поездка 22 марта в гости к премьеру Медведеву на госдачу, где случайно оказался глава Газпрома Алексей Миллер, для кандидата Бойко и его спонсора Медведчука стала вершиной «белого» пиара. Пустые слова и обещания c российской стороны кандидату в президенты от фейковой политической силы, не обладающему и не могущему обладать полномочиями в будущем, скажутся только на одном — они оттянут часть голосов от Александра Вилкула и Владимира Зеленского на юго-востоке Украины и обеспечат лучшую легализацию первого тура для Порошенко. Очень похоже, что слух о своих договоренностях с Медведчуком и Ахметовым по дружбе против Коломойского, который в последнюю неделю распространяет президент Порошенко, может оказаться правдой. Пока всеми рейтинговыми агентствами создается уверенность в том, что ставленник «Бени» Зеленский гарантированно выходит во второй тур. Это и есть главная задача Банковой — вывести во второй тур действующего президента и действующего юмориста, не допустив туда Тимошенко любой ценой. Причем сделать это надо очень аккуратно, чтобы свести возможные претензии от «гражданских активистов» — читай националистов — к минимуму.

Интересно, что косвенно наличие такой договоренности у Порошенко, по крайней мере, с Медведчуком подтвердилось на передачах «России-2». Так, в ток-шоу «Кто против?» от 27 марта не придумали ничего более интересного, чем обвинить Александра Вилкула в работе на администрацию Порошенко. Вполне вероятно, что продавленная Медведчуком через премьера Дмитрия Медведева заведомо проигрышная кандидатура Бойко является условием дальнейшего функционирования «кума Путина» при Порошенко, который по всем признакам должен победить в любом случае. Или тут же сбежать из страны, так как Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский договорились об «обязательности его ответственности» после победы любого из них. За последние дни стало достаточно понятно, что именно станет основой манипуляций сторонников Порошенко на выборах.

Это, без сомнения, работа со списками избирателей. На основании статистики предыдущих выборов проведена большая работа по их анализу. Определены реальные «мертвые души» — выбывшие из адреса и умершие люди, которых специально не вычеркивают из списков. Зафиксированы и временно покинувшие места регистрации — это граждане, уехавшие на заработки с Украины как в РФ, так и Европу. Для того чтобы не ошибиться, при подготовке и сверке по «постоянно отсутствующим» использовались возможности пограничников. Именно их голосами Порошенко собирается выбрать себя на второй строк. Соответствующие отметки в списках избирателей могут быть сделаны как заранее, так и в процессе работы УИКа — это зависит от степени его подконтрольности на уровне членов комиссий и возможностей локализации и отвлечения наблюдателей. Именно эти два типа «отсутствующих» избирателей могут стать основой для фальсификации, причем на контролируемых БПП территориях будет активно использоваться первая и вторая. Там же, где есть вопросы или усилена внимательность оппонентов, — только вторая. Без сомнения, наблюдатели от прочих «технических кандидатов» будут всячески затруднять работу наблюдателям от Тимошенко, Зеленского и Вилкула. И не трудно смекнуть, что наблюдатели Бойко будут работать на Порошенко.

Иероним Босх. Фокусник (фрагмент)

Выездное голосование добавит кандидату Порошенко определенное число голосов, для его организации используются данные служб соцобеспечения. Но его вклад не критичен. Важно, что все эти манипуляции не зависят от явки, как принято обычно считать. Указанные группы — именно «постоянно отсутствующие», а не просто «редко голосующие», как в РФ. Поэтому Порошенко «с открытым забралом» может и будет приглашать украинцев принять участие в выборах. Этому не надо удивляться. Поэтому победа Порошенко на выборах практически предопределена. Правда, это совсем не значит, что он останется при власти. После того как стало понятно, что легитимность выборов на Украине сразу после первого тура поручат определять «уполномоченным» силовикам, уверенность в априорной победе Порошенко несколько снизилась.

По оценке Национальной разведки США, наиболее оптимальным силовым инструментом для решения задачи сохранения стабильности является МВД Авакова. Именно это министерство обладает как значительными территориальными подразделениями, так и мобильными полками Национальной гвардии, способными задавить неконтролируемые протесты «гражданских активистов» и не дать начаться Майдану 3.0. В этом отношении как СБУ Василия Грицака, так и УГО Валерия Гелетея и Владимира Дахновского при поддержке СБП УГО Юрия Фёдорова значительно проигрывают МВД. Ведь если для сопровождения выездных митингов Порошенко Гелетей бросает в «бой» даже руководителя спецсвязи УГО, это явно говорит об ограниченности сил и средств «ближнего круга». 23 марта в «Борисполе» приземлились четыре спецрейса из США. Три борта принадлежали МО, один — Госдепу. Рассказывают, что прибыло 410 человек, все они откомандированы на Украину на 90 дней для «организации выборного и поствыборного процесса». Есть непроверенные сведения, что это стало результатом переговоров Коломойского с зятем Трампа и его советником Кушнером. Очень похоже, что самыми главными днями президентской кампании 2019 станут предстоящие пятница, 29-е, и суббота, 30 марта. Если за это время США дадут, пусть даже с помощью традиционного Twitter’а, четкий ориентир на поддержку любого кандидата, кроме Порошенко, песенка действующего президента будет спета. Тогда даже самые преданные «порохоботы» не пойдут на фальсификацию, испугавшись обязательной мести со стороны пула альтернативных кандидатов. Преданность и способность идти до конца не в современной украинской ментальности. Петру Алексеевичу не поможет даже поддержка британского Форин-офиса, которой он якобы заручился. Кстати, возвращаясь к началу темы, не исключено, что для «работы» в Кропивницком могли привлекаться бывшие бойцы SAS-22 MI6.

Спецназ

То, что Ахметов договорился с Медведчуком, подтверждается лишением финансирования к концу кампании его бывшего союзника Вилкула, причем как с украинской, так и с российской стороны. В начале прошлой недели его прекратил Ахметов, а 25 марта Набиуллина озаботилась соблюдением российскими банками санкций «по украинским физлицам» и потребовала от них «отчитаться о предпринятых мерах». Понятно, что российские санкции не волнуют ни Авакова, ни Яроша, ни Турчинова. Однако оказавшиеся в санкционном списке по «настоятельной просьбе» Медведчука Александр Вилкул и его коллеги по оппозиционному блоку «попали под раздачу». Их счета в РФ, видимо, существуют и оказались блокированы как раз под конец избирательного цикла. В этом плане достаточно грустно признавать, что нынешняя российская ставка на «кума Путина» Медведчука далеко не лучший вариант. Она продолжает роковую цепь ошибок по Украине, совершенных Россией во времена всех украинских президентов: и Кравчука, и Кучмы, и Ющенко, и Януковича.