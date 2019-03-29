Израильская армия (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по Алеппо. Самолеты бомбили промышленную зону Шейх-Наджар, расположенную в районе этого второго по величине сирийского города, и международный аэропорт. Это вызывает немало вопросов, на которые непросто получить ответы.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

Военные эксперты Израиля утверждают, что в прошлом месяце Тегеран сместил центр тяжести военных операций с южной на северную Сирию. Туда стали доставляться иранские вооружения, снаряжение для «Хезболлы» и проиранской милиции. В результате атаки, по одним данным, никто не пострадал. По другим, погибло 10 человек, имеются раненые. Эта не первая атака израильтян такого рода, они и раньше неоднократно бомбили сирийскую территорию. Цели операций неизменны: ликвидировать склады проиранских формирований и не дать возможность Тегерану закрепиться в Сирии. Но на сей раз удар был приурочен к определенным событиям — он состоялся после признания президентом США Дональдом Трампом суверенитета Израиля над Голанскими высотами. При этом в момент нанесения удара по Алеппо в Нью-Йорке проходило заседание Совета Безопасности ООН по Голанским высота.

F-16 ВВС Израиля

На нем, кстати, Вашингтон оказался в одиночестве, поскольку все другие члены СБ выступили против решения Трампа. Есть и другое. Израиль, который обычно воздерживался после военных операций такого рода от пространных комментариев, изменил себе. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил следующее: «Иран постоянно старается ввезти в Сирию высокоточные ракеты дальнего радиуса действия, которые представляют собой передовое и смертоносное оружие. Мы не готовы с этим мириться, и наше противодействие попыткам Ирана закрепиться в военном отношении в Сирии продолжается все время». Некоторые эксперты связывают это с предстоящими 9 апреля выборами в Кнессет и тем, что премьеру «нужны маленькие победоносные войны». Вспомним, что на днях ЦАХАЛ нанесла массированные удары по ХАМАС в Газе.

А что еще? Недавно в Москве состоялась встреча между президентом России Владимиром Путиным и Нетаньяху, который ожидал приглашения с момента инцидента с Ил-20 в воздушном пространстве над Сирией в сентябре прошлого года. Сейчас некоторые российские военные эксперты квалифицируют удар по Алеппо как «полную бессмыслицу». Однако атаки Израиля по иранским позициям в Сирии имели и имеют определенный политический подтекст. Всегда. В связи с этим турецкое издание Haber7 вспоминает, как накануне последнего саммита в Сочи глав «Астанинского треугольника», президентов России, Турции и Ирана, и после заявления США о выводе своих войск из Сирии израильская армия нанесла удары по иранским объектам, расположенным на сирийском территории.

А в день открытия саммита в официальном аккаунте премьер-министра Израиля появился твит, где говорилось о «войне с Ираном», хотя потом это словосочетание поменяли «на борьбу с Ираном». Так Нетаньяху протестировал на прочность альянс Москва — Анкара — Тегеран. Действительно, уж в чем в чем, но в незнании объективных политических и геополитических реалий региона Израиль не заподозришь. Он ведет опосредованную войну в Сирии с Ираном. С Турцией имеет серьезные разногласия по вопросам, которые относит к сфере своей национальной безопасности: Палестина, связи между Анкарой и ХАМАС, резкие заявления Анкары в адрес Израиля во время событий в мечети Аль-Акса, осуждение признания Белым домом Иерусалима столицей Израиля и проблема Голанских высот. Существует и в определенной степени реализуются перспективы турецко-иранского сближения.

Израильские солдаты следят за сирийской границей с Голанских высот

Однако за этим, пишет турецкое издание Sabah, «обозначен шлейф исторического соперничества в регионе, связанного с идентичностью», разные подходы к судьбе администрации сирийского президента Башара Асада, хотя Анкара и Тегеран одинаково воспринимают угрозу курдского сепаратизма в своих странах. Кроме того, частые вспышки напряженности и кризисов между Турцией и Европой, а также между Турцией и США, приблизили Анкару к Ирану и России в той части, где интересы стран соприкасаются. Что же касается Москвы, то она, по оценке израильского издания Haaretz, стремится выступать в роли третейского судьи в альянсе с Тегераном и Анкарой, маневрировать между Израилем и Ираном.

В буквальном смысле слова между тремя странами не существует военно-политического блока, управляемого единым центром. Проблема в том, что Турция не отвергает диалог с Вашингтоном по сирийскому урегулированию. Иран при определенных обстоятельствах может пойти на восстановление диалога с США в обход России. В такой ситуации Израиль, грозя открытием «второго фронта» в Сирии против Тегерана, может вынудить Анкару «вскрыться», а России будет предлагаться посреднический диалог с американцами «для обеспечения свободы действий в Сирии», потому что «Израиль должен строить отношения «с новой силой у его границ тактически и стратегически так, как американцы практически не могут себе позволить». Говоря проще, Израиль готов вступить в любой альянс, лишь бы вытеснить иранцев и связанные с ним силы из Сирии.

Конечно, в Москве, и не только там, хорошо читают комбинации, результатом которых должен стать «вывод из игры» одного или двух членов альянса Россия — Турция — Иран. Но насколько окажется дееспособной такая схема в условиях быстро меняющихся реалий на Ближнем Востоке, сказать сложно. Ход событий может подтолкнуть Анкару и Тегеран к более тесному сотрудничеству с Москвой. Фактом является и то, что альянс Турции с Россией вернул Анкаре статус серьезного игрока на Ближнем Востоке. Альянс Москвы с Тегераном позволил Ирану «по-новому расправлять крылья в регионе». К тому же США на протяжении многих лет ведут на Ближнем Востоке такие войны, которые они ни разу не выиграли. Британская газета The Independent отмечает:

«Трамп уже успел завоевать репутацию исламофоба, стал вилять хвостом перед Израилем, убеждая потерявших уверенность в будущем зажиточных аристократов Персидского залива, и никто толком не знает, что конкретно он имеет в виду, говоря о Сирии, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и даже Иране».

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Президентом Ирана Хасаном Рухани и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Вашингтон на Ближнем Востоке ослабил свои переговорные возможности. А заполнит ли этот вакуум Израиль? Ведь атаки по иранским позициям в Сирии «щекочут нервы, но мало что решают». Будем ждать, что последует дальше.