Война в Йемене идет более четырех лет. Саудовская Аравия и ОАЭ при соучастии США опустошили Йемен, разрушив его инфраструктуру и плодородные сельскохозяйственные угодья. Военное вмешательство спровоцировало самый крупный гуманитарный кризис в мире, пишет Майкл Хортон в статье для издания The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Тем не менее для ОАЭ и Саудовской Аравии Йемен превратился во Вьетнам. Обе страны потратили миллиарды долларов на войну в Йемене, но так и не достигли победы. В конечном итоге мир усомнился в искренности намерений ОАЭ и Саудовской Аравии и призвал западных союзников немедленно прекратить поддержку арабкой коалиции.

Армия Саудовской Аравии

Власти Саудовской Аравии и ОАЭ заявили, что они стремятся победить шиитскую группу хуситов, однако все их попытки оказались безуспешными. Государства Персидского залива утверждают, что хуситы являются доверенными лицами Ирана, однако теперь для всех очевидно, что они занимают крайне независимую позицию. Хуситы готовы получать поддержку от Ирана, но не готовы слушаться его приказов. Лидерам Саудовской Аравии и ОАЭ следовало бы более детально ознакомиться с 2000-летней историей Йемена, который не раз наносил поражения могущественным империям. Йемен дважды одерживал победу над римлянами и Османской империей. Йемен вытеснил англичан в 1967 году и победил Египет, вторгнувшийся на его территорию в 1962 году.

Однако в чём заключаются реальные цели ОАЭ и Саудовской Аравии в Йемене? Данные государства оказали поддержку огромному числу йеменских группировок, связанных с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Подобная политика превратила Йемен в лоскутное одеяло враждующих друг с другом земель. Это связано с тем, что скрытая цель вмешательства связана не столько с предполагаемым иранским влиянием в Йемене, сколько со стратегическими объектами Йемена и его природными ресурсами. Саудовская Аравия и ОАЭ начинают всё больше конкурировать между собой, они ведут неоколониальную войну за власть, ресурсы и территорию, а также стремятся разделить Йемен на разные сферы влияния.

Поскольку наёмники ОАЭ оказались более эффективными, чем наёмники Саудовской Аравии, ОАЭ удалось создать многочисленные военные базы на юге Йемена. На подконтрольных ОАЭ территориях Абу-Даби поддерживает сепаратистов всех мастей. ОАЭ не стали ограничиваться оккупацией лишь материковой части страны, военные базы также появились на острове Сокотра, который внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Саудовская Аравия стремится обогнать своих союзников по коалиции и взять под контроль провинцию Эль-Махра, расположенную в восточной части Йемена. Там Эр-Рияд надеется построить трубопровод, который позволит ему обойти Ормузский пролив. Однако жители провинции делают всё возможное, чтобы остановить иностранное вмешательство. Они протестуют против строительства военной базы и медресе, где, несомненно, будут использовать саудовские учебники, которые также использовали боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в своих учебных заведениях.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

Война в Йемене приведёт к точно таким же результатам, с которыми США столкнулись в Ираке. Как бы парадоксально это ни звучало, но чем дольше Саудовская Аравия и ОАЭ сражаются с хуситами, тем больше они укрепляют их позиции и позиции Ирана в регионе. Хуситы — это первоклассные бойцы, но плохие управленцы. Война укрепила легитимность хуситов, позволив им делать то, что у них получается лучше всего: сражаться.

Возможно, пройдут годы, прежде чем Йемен снова станет единой страной с действующим правительством. На самом деле, Йемен, возможно, уже никогда не сможет объединиться. Тем не менее ОАЭ и Саудовской Аравии не стоит рассчитывать на то, что они смогут вернуть свои инвестиции. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно бегло взглянуть на историю Йемена. Если же ОАЭ и Саудовская Аравия не захотят ознакомиться с йеменской историей, возможно, им стоило бы проанализировать неудачный военный опыт Соединённых Штатов, чтобы в конечном итоге отказаться от продолжения боевых действий на территории Йемена. Без постоянного международного давления на Саудовскую Аравию, ОАЭ и Иран война в Йемене будет продолжаться ещё долгие годы.