Широко разрекламированная ближневосточная конференция в Варшаве, состоявшаяся в феврале 2019 года, не принесла никаких результатов. США пытались убедить своих европейских союзников отказаться от поддержки иранского ядерного соглашения и поддержать санкции против Ирана, однако этого не произошло. Что касается Израиля и стран Персидского залива, то они не стеснялись выставлять напоказ свои союзнические отношения и готовность выступить единым фронтом против Ирана, пишет Далия Хатуква в статье для издания The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Ближний Восток

Министры иностранных дел ОАЭ, Саудовской Аравии и Бахрейна сидели за одним столом с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на торжественном обеде. Изначально предполагалось, что встреча будет закрытой, однако видеозапись этой встречи всё равно просочилась в сеть. На видео слышно, как представитель Бахрейна назвал Иран главным препятствием на пути урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной. Глава МИД ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян поддержал «право» Израиля бомбить цели на территории Сирии.

Истребитель F-16 израильских ВВС

Нетаньяху уже посетил ряд арабских стран, желая продемонстрировать то, что урегулирование отношений с Палестиной больше не является обязательным первоначальным условием для развития отношений с мусульманскими и арабскими региональными странами. На протяжении длительного времени Израиль указывал на то, что он является демократическим оазисом, который борется с многочисленными врагами в нестабильном регионе. Однако Нетаньяху, похоже, решил обнять самых отъявленных врагов Израиля, чтобы укрепить свои позиции перед выборами. Нетаньяху стремится показать, что Израиль больше не является региональным изгоем, как когда-то. Израиль пытается найти общий язык со своими бывшими противниками за счёт взаимного презрения к Ирану. Саудовская Аравия и другие государства Персидского залива, которые когда-то отстаивали интересы Палестины не только у себя дома, но и перед западными коллегами, со временем решили изменить свой подход.

Новые отношения между Персидским заливом и Израилем являются частью более масштабного глобального сдвига, который пытается возглавить администрация президента США Дональда Трампа. Региональные суннитские государства решили открыто присоединиться к Израилю для противостояния Ирану.

Перед отъездом в Чад 20 января 2019 года Нетаньяху заявил, что его визит в Чад — это та «революция, которую мы совершаем в арабском и исламском мире… Я обещал вам, что это произойдет». Чад и Израиль возродили дипломатические отношения, которые они разорвали в 1972 году. В октябре 2018 года Нетаньяху посетил Оман и встретился с султаном Кабусом бен Саидом. Нетаньяху использовал визит в Оман, чтобы в очередной раз подкрепить свой аргумент о том, что израильские поселения на Западном берегу Иордана и продолжающаяся осада жителей Палестины не являются препятствием на пути расширения связей с арабским миром.

Между ОАЭ и Израилем в течение десятилетий сохранялись рабочие отношения в сфере обороны, технологий и сельского хозяйства. Однако в октябре 2018 года в ОАЭ решили пойти ещё дальше, позволив исполнить государственный гимн Израиля на турнире по дзюдо в Абу-Даби. Что касается Саудовской Аравии, то сближение между Израилем и Саудовской Аравией началось сравнительно недавно, после смерти саудовского короля Абдаллы ибн Абдул-Азиза Аль-Сауда в 2015 году. Стремление Эр-Рияда к разрядке в отношениях с Израилем указывает на то, что арабская мирная инициатива, выдвинутая Лигой арабских государств (ЛАГ) в 2002-м, практически потеряла свою актуальность. В рамках данной мирной инициативы страны ЛАГ, в частности, потребовали от Израиля, чтобы он вернул Сирии Голанские высоты и признал Палестину.

Салман ибн Абдул-Азиза Аль Сауд

На протяжении многих десятилетий региональные правительства использовали напряжённость в отношениях между Израилем и Палестиной, чтобы отвлечь внимание своих граждан от насущных проблем. Например, лидеры ОАЭ считают, что Палестине просто нечего им предложить. Что касается Израиля, то он позиционирует себя в качестве крупного инновационного центра, а ОАЭ проявляют огромный интерес к передовым технологиям.

Большинство политических партий, участвующих в предстоящих выборах в Израиле, так ничего и не сказали в отношении ситуации на Западном берегу Иордана и в секторе Газа. Похоже, арабские правительства больше не занимает данный вопрос. Правительства стран Персидского залива теперь предпочитают нормализовать отношения с Израилем, независимо от того, есть ли план мирного урегулирования или нет. Всё это указывает на начало новой эры в ближневосточной политике, в рамках которой Палестина больше не входит в число ключевых проблем.