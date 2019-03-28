Похоже, корейцы не намерены отпустить с миром на покой покидающего Хризантемовый трон императора Японии Акихито. Незадолго до церемонии передачи монаршего правления от действующего императора к его сыну Нарухито власти Республики Кореи (Южная Корея) потребовали от микадо принести от имени японской нации извинения перед так называемыми ианфу — «женщинами для комфорта» или «женщинами для утешения». Так в Японии в годы войны называли девушек, а нередко и несовершеннолетних девочек из оккупированных стран, которых японские власти насильно направляли в солдатские бордели в районах боевых действий.

Иван Шилов ИА REGNUM

Согласно признанным ООН данным, систематическому изнасилованию в солдатских борделях подвергались около 200 тысяч молодых женщин в возрасте от 13 лет из Китая, Тайваня, Кореи, Филиппин, Малайзии и других восточноазиатских стран. Однако, по другим сведениям, число женщин для утех японской солдатни в действительности было вдвое больше. Так, например, в одном Шанхае насчитывалось 90 борделей для солдат по 500 женщин в каждом. В среднем сексуальная рабыня была обязана «обслуживать» по 40 солдат в день. «Женщин для комфорта» насильно стерилизовали, принуждали к абортам, а нередко и убивали. Многие кончали жизнь самоубийством.

Проблема ианфу стала причиной серьезного осложнения отношений между двумя странами. Ибо, по мнению южнокорейской стороны, попытки кабинета Абэ отделаться формальными извинениями и выплатить оставшимся в живых жертвам японских милитаристов денежные компенсации за «моральный ущерб», вычеркнув упоминания о «женщинах для утешения» из школьных учебников, не могут, как того хотел бы Токио, окончательно закрыть проблему. Корейцы, в отличие от японского правительства, не считают, что проблему можно решить деньгами. Их возмущают попытки до сих пор представлять загнанных силой в бордели женщин как якобы добровольцев, искавших-де заработка и пропитания в трудные годы войны. В документах, представленных Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Япония заявила, что трудно провести черту между теми, кто добровольно пошел на это, и кто был вынужден стать сексуальными рабынями по принуждению. Возмутило жертв японского милитаризма и заявление премьера Абэ о том, что «послевоенные поколения страны не должны бесконечно нести бремя вины за действия японской армии».

Допрос офицером Королевских ВВС юной китаянки, которую подвергли сексуальной эксплуатации на «станции утешения» в Рангуне. 8 августа 1945 года

Считая премьера Абэ представителем правонационалистических сил, которые своими заявлениями и действиями обеляют милитаристский режим, корейцы ныне апеллируют к авторитету символа японской нации — императору. Спикер Национального собрания Южной Кореи Мун Хи Сан вновь озвучил мнение, что император Японии Ахихито должен извиниться перед «женщинами для утешения». По словам спикера, Германия стала лидером Европы, несмотря на поражение во Второй мировой войне, поскольку извинилась за свои действия и продолжает извиняться. Спикер подчеркнул, что искренняя просьба о прощении крайне важна.

Однако 27 марта генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга сообщил, что глава департамента по делам Азии и Океании МИД Японии выразил решительный протест главе посольства Южной Кореи в Токио и потребовал от спикера извинений и отказа от своих слов. Ибо требование извинений от до сих пор являющегося для многих японцев сакральным божественным существом — императора Японии — рассматривается как непозволительная дерзость и оскорбление.

«Серия его высказываний абсолютно неприемлема. У меня нет желания это комментировать. Мы заявили протест по дипломатическим каналам, а также требуем взять эти слова назад», — сказал Суга. Это стало ответом и на высказывание Мун Хи Сан в интервью южнокорейской газете «Хангёрэ» («Единая нация») о том, что Акихито следует встретиться с кореянками, ставшими жертвами военных преступлений, и извиниться перед ними от лица Японии, поскольку император является символом японской нации.

Подобное предложение едва ли осуществимо, а посему проблема ианфу останется камнем преткновения и дипломатических коллизий между двумя государствами, даже несмотря на то, что они являются военными союзниками и весьма тесно связаны друг с другом экономически.