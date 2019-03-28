Военизированные националистические структуры могут использоваться втемную для срыва выборов, о чём предупреждают эксперты, пишет «Данкор» (Сумы). Они анализируют тенденцию втягивания в грязную политическую игру не только парамилитарных структур, но и правоохранительных органов. Как отмечали аналитики «Украинского центра общественного развития» Юрий Подорожный и Евгений Кузык во время круглого стола в Сумах, «предвыборный преферанс закончился, очевидно, начинаются кулачные бои». Эксперты разобрали столкновения «Национального корпуса» с полицией в Киеве, Черкассах, Житомире. По их словам, «националистические организации и правоохранителей используют для достижения одних и тех же целей, причем «по голове» достается рядовым с обеих сторон, которые могут даже не подозревать об этом. А потом политики выходят на трибуну со своими заявлениями и разыгрывают нужные им карты». Активное использование в избирательном процессе силовых структур и беспорядки, учиняемые военизированными организациями, могут поставить под сомнение демократичность выборов. У тройки лидеров президентской гонки шансы попасть во второй тур примерно одинаковы. В такой ситуации даже 0,5% голосов могут стать решающими. Поэтому может возникнуть соблазн использовать националистические организации для срыва выборов на отдельных участках, где лидирует, например, тот кандидат, которому не симпатизирует глава МВД. «Не могу утверждать наверняка, но в СМИ прослеживается связь между «Национальным корпусом» и МВД. И существует большая угроза, что эти структуры могут стать на одну из сторон», — предполагает Кузык. «А вот где реакция МВД, силовых структур, гражданского общества на призывы фактического срыва выборов? — задается вопросом Подорожный. — Я уверен, мы еще будем видеть силовое противостояние».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Президенту Украины Петру Порошенко, который удостоил наш провинциальный Тернополь своим посещением с политико-религиозно-художественной целью, местные руководители и, будем объективны, значительная часть присутствующих на встречах с ним горожан «внимали с сыновней любовью», — иронизирует обозреватель портала «За Збручем» (Тернополь). — Сторонников в «прекрасном городе» нашего президента немало: бабушки, которые до сих пор на седьмом небе от предоставленного томоса; люди с небольшими доходами, которые радуются монетизации субсидий и объявленной индексации пенсий; лица, на украинском которые говорят «через пень-колоду», но в восторге от бескомпромиссной позиции гаранта в этом вопросе… При этом, кажется, не утруждают себя подумать, что все эти монетизации и индексации как раз перед выборами подозрительно напоминают банальный подкуп; что истории о вопиющих злоупотреблениях «дорогими друзьями» гаранта на оборонных заводах не высосаны из пальца «продажными журналистами», но всё-таки есть в них печальные истины; что кампанией вокруг языкового вопроса (при всей его важности) камуфлируются гораздо более серьезные и далеки от решения общественно-экономические проблемы; что получение томоса волнует на Украине не всех поголовно; что всякая «мажорная» мерзость чувствует себя по-прежнему вполне свободно, а законностью и справедливостью в стране даже не «пахнет»; что пафосные речи о недалеком вступлении в НАТО не совсем подтверждаются встречным желанием Североатлантического альянса видеть Украину со всеми ее «болячками» (одна коррупция, которая за 5 лет нисколько не уступила позиции, чего стоит)».

President.gov.ua Петр Порошенко в Тернопольской области

Ратновский районный центр занятости решил отступить от требований законодательства и угрожает безработным гражданам, состоящим на учете, снять их с регистрации, если те будут принимать участие в выборах в качестве членов избирательных комиссий или официальных наблюдателей, информируют «Волинські Новини» (Луцк). Поэтому граждане, опасаясь потерять возможность получить пособие по безработице и возможность официально трудоустроиться, вынуждены отказываться от работы в избирательных комиссиях и возможности контролировать ход избирательного процесса в качестве официальных наблюдателей. Становится очевидным, что это не единичные случаи, а спланированное противодействие властной структуры в реализации гражданами своих избирательных прав и препятствование законному проведению выборов президента Украины. Стоит напомнить всем руководителям бюджетных учреждений, что такие действия являются уголовным преступлением.

26 марта митрополит Одесский и Измаильский (Украинской православной церкви Московского патриархата) Агафангел (Белых) посетил с архипастырским визитом шесть храмов Болградского района, сообщает «Таймер» (Одесса). По словам главы епархии, он совершает поездку по районам в дни Великого поста, чтобы помолиться вместе с прихожанами о мире на Украине и прекращении войны в Донбассе. До села Калчева владыка добрался с большим трудом из-за бездорожья. В этом населенном пункте митрополит поблагодарил пришедших на встречу с ним многочисленных прихожан за то, что в будний день они оставили сельхозработы и пришли в храм вознести молитвы о мире и согласии и о процветании многострадальной Украины: «Вашими тяжкими трудами под палящими лучами южного солнца на полях и виноградниках куется благосостояние страны. Вы настоящие патриоты Украины, а не те, кто только на словах якобы любит страну, а на самом деле сеет межнациональную рознь и ненависть. Благословляю вас прийти в ближайшее воскресенье на избирательный участок и сделать правильный выбор, от которого зависит будущее нашей страны. И помните, что голосовать надо за того, кто поддерживает нашу каноническую Украинскую православную церковь, кто прекратит войну на востоке страны, кто даст мир и согласие народам нашей страны, предоставив каждому из них возможность говорить на родном языке и развивать свою культуру».

Андрей Рябушким. В деревне. К обедне

Состоялась встреча секретаря Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП архимандрита Никиты (Сторожука) с представителями мониторинговой миссии ОБСЕ, во время которой были рассмотрены новые факты ущемления прав верующих Украинской православной церкви Московского патриархата на Буковине, а также преследования детей в школах на религиозной почве и участие «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в так называемом «переводе» общин УПЦ МП в Православную церковь Украины, цитирует «Стрiчка.com» (Черновцы) релиз пресс-службы епархии. Архимандрит сообщил наблюдателям ОБСЕ, что наибольшее количество уголовных дел о нарушениях прав верующих открыто в Заставнивском районе Черновицкой области. Были приведены факты преследования и травли детей в школах из-за их вероисповедания, незаконных действий церковных провокаторов и активном участии «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а именно — в селе Рынгач, в насильственном переводе религиозных общин в новосозданную ПЦУ. Как отметили в епархиальной пресс-службе, особое внимание участники встречи уделили событиям в Заставнивском районе, где представители власти и ПЦУ продолжают разжигать религиозную вражду. Ярко это проиллюстрировано в селах Васлововцы, Товтры, Добрыновцы, Задубровка, Горошовцы, Боянчук. Зафиксированы факты травли учителями детей. Причиной травли является то, что дети и их родители являются верующими УПЦ МП.

С Украины массово выезжают лучшие люди — умные, трудолюбивые, талантливые, потому что нет в родном государстве для них места, точнее, соответствующих зарплат и условий труда, рассказывает «Галичина» (Ивано-Франковск). А за границей их ждут с распростертыми объятиями. А что делается на Украине? Мало того, что благодаря средствам, которые работники переводят на родину, еще держится на плаву экономика и народ каким-то образом выживает, правительство даже не пытается вернуть их домой и позаботиться об их трудоустройстве в родном государстве с достойной зарплатой, которой хватало бы не только на оплату коммунальных услуг (а точнее, на «кормление» олигархов — газовых, энергетических и тому подобных)! Напротив, планирует ввести новый налог и карточную систему выезда за границу. В Верховную раду Украины внесли законопроект №10 153 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления государственной поддержки украинцев за рубежом». С одной стороны, идея неплохая, ведь украинцы очень часто за рубежом остаются один на один со своими проблемами. Но на все эти нововведения нужны деньги, и немалые. Чтобы их собрать, планируется создать на Украине новый фонд — «Фонд благосостояния». Наполнять его будут также сами работники, те люди, которые получат работу с помощью посредников. То есть львиная доля средств в фонд пойдет из карманов работников.

Николай Кузнецов. На заработки. 1882

Председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка заявил, что обучение в Польше или Чехии превращает украинскую молодежь в обслуживающий персонал, информирует Zaxid.net (Львов). Он раскритиковал проведение VIII Международной выставки высшего образования во Львове. Синютка обвинил зарубежные университеты в «выманивании денег» у семей украинских абитуриентов. В выставке, которая состоялась в львовском Дворце искусств 21−22 марта, приняли участие около 20 университетов с Украины, а также из Польши, Чехии и Венгрии. За поддержку выставки председатель ЛОГА раскритиковал своих подчиненных, директора департамента образования и науки Любомиру Мандзий и директора департамента по вопросам культуры, национальностей и религий Мирославу Туркало. Обеих чиновниц губернатор обвинил в «вывозе маленьких детишек за границу». Синютка призвал чиновников рекомендовать украинским абитуриентам обучение в Оксфорде, Кембридже, Гарварде и «достойных украинских вузах». И распорядился провести служебное расследование, после чего «я приму для себя решение, это клиенты Службы безопасности Украины или это просто затмение в ваших головах».

На Украине идет кампания по дискредитации закарпатских венгров и созданию образа внешнего врага, пишут «Новини Закарпаття» (Ужгород), внимание которых привлекало сообщение в одном из украинских изданий, где открытие в Ужгороде возле знания венгерского консульства памятника короне святого Иштвана было названо «новой провокацией» и проявлением «имперских амбиций». Провластные журналисты ищут любую причину, чтобы показать, что для украинцев на Западе есть еще одна угроза. При управлении государством одним из часто используемых инструментов является создание образа «внешнего врага». При этом не важно, реальный он или вымышленный. Сам факт существования «внешнего врага» — это отличный рычаг для тех, кто этот образ создал, возможно, для решения общегосударственных, но, как практика показывает, чаще своих узких групповых интересов.

В Берегово завершились очередные языковые курсы, организованные на базе Закарпатского венгерского института имени Ференца Ракоци II, передает Mukachevo.net (Мукачево). Всего 105 выпускников получили сертификаты о прохождении курсов и получении базовых и средних знаний английского, немецкого, украинского и венгерского языков. Наибольшим спросом пользовались английский и немецкий языки. Изучать украинский на базовом уровне записалось всего 22 ученика, русский еще меньше — всего 16.

На весенние полевые работы крестьянам Херсонщины пришлось брать взаймы, рассказывает «Новий день» (Херсон). Мониторинг департамента агропромышленного развития Харьковской областной государственной администрации показал, что сельхозпредприятиям, арендаторам и фермерским хозяйствам придется вложить во вспашку, сев и внесение удобрений в марте-мае нынешнего года на 11−15% больше, чем в прошлом году. В общей сложности это более 5,3 миллиарда гривен, из которых 4 миллиарда 282 миллиона — собственные средства, а 1 миллиард 94 миллиона — банковские кредиты. Причем недешевые: ставки по ним доходят до 35−40% процентов годовых! И удастся ли полностью рассчитаться по ним после сбора урожая, пока неясно: ведь если затраты аграриев повышаются, то закупочная стоимость некоторых культур остается на прежнем уровне. Так, оптовая цена рисовой крупы еще с прошлого года не превышает 14,5 гривен за килограмм. Хотя вырастить его будет стоить дороже за счет 30%-го повышения стоимости транспортировки днепровской воды для заполнения чеков, подорожания горючего и роста минимальной зарплаты, пояснил директор Института риса Владимир Дудченко.

Исаак Левитан. Вечер на пашне. 1883

В Одесской области горят плавни — дунайские, днестровские, тузловские, сообщает «Думская» (Одесса). На Дунае огонь перебросился на хвойный лес. Но почему? Ведь погода явно не располагает: не июль, не засуха. Местные жители рассказали нам, что пожары в этих местах — явление частое, и порождено оно отнюдь не естественными причинами. «У нас каждый год ранней весной горят плавни, выгорают десятки, а порой и сотни гектаров. Таким образом заготовители тростника очищают плавни от старого и не пригодного к продаже тростника», — утверждает вилковчанин Николай. Другие винят скотоводов и огородников. Впрочем, есть еще одна категория поджигателей, о которой все местные знают, но никогда ни под каким предлогом не упоминает, ведь здесь замешаны большие, даже очень большие деньги. Речь идет о наркоплантаторах. В последние десятилетия дельта Дуная — десятки тысяч гектаров, поросших тростником и камышом, сотни протоков, тысячи островов и островков — стала практически идеальным местом для выращивания каннабиса, который потом переправляют в Западную Европу. Объемы нелегального экспорта настолько велики, что украинская дурь заняла значительную часть европейского рынка. Источник издания в департаменте противодействия наркопреступности Национальной полиции рассказывает, что в Придунавье выращивание конопли контролирует преступная группировка Олега Попеску, известного также как Олег Ренийский. Нелегальная культура занимает не одну сотню гектаров, а чистая прибыль от сбыта наркосодержащего сырья превышает 100 миллионов долларов США в год. «Местные, скотоводы и рыбаки, поджигают плавни зимой, а наркоторговцы — весной, чтобы засеять марихуану, которую потом в зеленом тростнике никто не увидит». ОПГ Попеску выращивает марихуану как в украинской части, так и в румынской, но там площади меньше, так как их полиция бдит сильнее, а у нас сотни гектаров в тростнике засевают отборной марихуаной. Уж больно климат ей здешний подходит, да и поливать не нужно», — поясняет наш собеседник. В этом году, по словам специалистов, география поджогов странно расширилась: горят уже не только дунайские, но и днестровские плавни, а также камыш Тилигула, в Березовском районе. С чем это связано, пока непонятно. Может, и там появятся плантации?