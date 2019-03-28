В ближайшее воскресенье, 31 марта 2019 года, на Украине состоятся очередные президентские выборы. Согласно информации украинского информационного агентства «Унiан», рейтинги основных кандидатов выглядят следующим образом: Владимир Зеленский — 23%, Пётр Порошенко — 16,4%, Юлия Тимошенко — 15,7%, Юрий Бойко — 9,3%, Анатолий Гриценко — 8,1%, Олег Ляшко — 6,7%.

Иван Шилов ВладимирЗеленский

Согласно данным соцопроса группы «Рейтинг», ситуация выглядит следующим образом: Владимир Зеленский — 26,6%, Пётр Порошенко и Юлия Тимошенко — по 17%, Анатолий Гриценко — 9,8%, Юрий Бойко — 9,5%.

Если всё и дальше пойдёт так, как показывают эти соцопросы, то следующим президентом многострадальной Украины станет персонаж, обычно называемый у политологов «тёмная лошадка». Кроме того, это будет уже второй президент нетитульной (еврейской) национальности, что на традиционно антисемитской Украине является нонсенсом.

Почему-то на Украине титульная нация не порождает удовлетворяющих её кандидатов в президенты, и это не вызывает у украинских свидомых националистов никаких подозрений по поводу реальности своего национального суверенитета. Это было бы нормально, не будь режим Украины так болезненно националистичен, но второй подряд президент-еврей в стране факельных шествий почитателей Степана Бандеры, дивизии СС-Галичина и ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это уже не трагедия, а фарс.

Иван Шилов Бандеровская Украина

Это как в начале тридцатых на пост фюрера Германии вместо Гитлера выбрать раввина Шнеерсона, который, не снимая пейсов, активнее всех станет кидать зиги, требовать решения еврейского вопроса и кричать «Дойчланд юбер аллес ин дер Вельт!» Все сразу станут думать, что попали в сумасшедший дом, но такова сейчас нынешняя Украина. Зигующая нацистская массовка и приветствующий всё это еврей-президент — вот реальность современной Украины, идущей в Европу, но не нынешнюю, а ту, что была до сентября 1939 года.

Все СМИ уже высказались на предмет предстоящих колоссальных фальсификаций, которые будут осуществляться на всех уровнях — и администрации Порошенко, и ЦИК Украины, и СБУ, которая одна имеет все коды и ключи к системе голосования и будет управлять результатами так, что никто не сможет этого проверить.

Иван Шилов Пётр Порошенко

В любом случае все понимают — кто бы ни победил, это будут нелегитимные выборы, самые грязные за всю историю грязных украинских выборов. Российские наблюдатели на них не будут допущены, и потому до конца так и неясно, будут они признаны Москвой в случае победы Тимошенко или Зеленского или нет. Видимо, жизнь покажет по ходу дела.

Понятно, что если в случае победы Порошенко наступит гражданская война с распадом территорий, то в случае победы Зеленского страну ожидает Смутное время. Там всё время — Смутное, но то, что будет при Зеленском, будет самым смутным из всех смутных. Прежде всего, потому, что царь (то есть гетман) не настоящий, а настоящим гетманом станет спонсор Зеленского Беня Коломойский. А какой президент из Бени Коломойского, мы уже знаем. Украина станет одним большим Днепропетровском. Рейдерство станет бизнесом национального масштаба, за чем последует очередная война элит. Как бы Беня ни старался изобразить договороспособного, он всех кинет в итоге, и все это знают.

Цитата из мф Как казаки инопланетян встречали. реж Владимир Дахно. 1987. СССР Казаки едут на телеге

Беня не за тем вложился в победу Зеленского, чтобы изображать кота Леопольда или уступить её кому-то другому. Если все знают, что будет при Тимошенко, то что будет при Бене, не знает никто. Прежде всего, этого не знает сам Вашингтон. Там понимают, что Петю оставлять нельзя, но как поставить Тимошенко, если она не сможет вырвать и защитить победу (то есть подчинить себе СБУ и ЦИК) — это вопрос вопросов. Зеленский валит Порошенко и Тимошенко во втором туре без вариантов, но не допустить Зеленского до второго тура может лишь автокатастрофа.

Вся беда в том, что перекупать Зеленского после победы нет смысла — он абсолютно пустое место и кукла Коломойского. Но договариваться Вашингтону с Коломойским — это вовсе верх неприличия, ибо выглядит слабостью. Коломойский всё же не политик с тяжёлым весом, с ним не садятся за один стол хозяева мира. С ним даже возле туалета говорить не пристало — только передавать указания через цепочку посредников, где даже посол США — не крайнее звено.

И вот этот персонаж, выходит, навязал Госдепу и Белому дому свою марионетку. Нехорошо. Но — выхода другого нет, Зеленский, в конце концов, дилетант, он не политик, и потому в целом проблемы Вашингтону не создаст. Кому Зеленский создаст настоящие проблемы, так это Украине. Но что такое для США Украина?

Зеленский — не Рейган и Рейганом никогда не станет, как бы ни изнамекался Беня Коломойский, транслируя фильмы про Рейгана накануне выборов. Зеленский — зицпредседатель Фунт, прикрывающий собой великого комбинатора Беню, управляющего фирмой «Рога и копыта» под названием «Украина». Политика для Бени — один из ста сравнительно честных способов отъёма денег.

Даже США — при всём к ним уважении у Бени — вовсе не цель его усилий. Бене плевать на благо США, Беню интересует только он сам. И, поставив Зеленского президентом, он отожмёт полудохлую Украину, как кота Ваську, не останавливаясь ни перед какими угрозами, ибо у Бени снаряд в голове, и все это знают. То, что останется после Украины после правления Бени, Беню не интересует.

Иван Шилов Выборы на Украине

Если народ Украины выберет Зеленского, это станет лучшим подтверждением успехов тех психологических опытов, которые с 1991 года ставят над народом Украины американские доктора Менгеле. С тем же успехом можно выбрать президентом Украины лошадь Калигулы или лабрадора Кони, будь она жива. Нет более ничтожной колонии у США, чем Украина. Даже Пуэрто-Рико не так ничтожно, хотя бы потому, что всегда было тем, что оно есть. Украина же всего 25 лет назад была одной из крупнейших экономик Европы. Культурных и образованных стран. То, до чего она докатилась всего за четверть века, достойно исследования, создавшего базу учения об антиэволюции вида.

Так жестоко отомстить украинцам, как это сделали американцы, ни у кого другого бы не получилось. Америка выплеснула на Украину всю свою вековую ненависть к России, но так как русских уничтожить не удалось, то США отыгрались на украинцах.

Добрейшая и доверчивейшая ветвь русского народа, славящаяся задушевными песнями, старательными работниками, храбрыми воинами и домовитыми хозяюшками, превратилась за 25 лет в задерганную, истеричную, глупую и злобную массу, с кастрюлями на голове, уставшую от безнадёги и нищеты, потерявшую все ориентиры в этом мире и свободно натравливаемую на всех, на кого только пожелает оболванивший и обокравший её американский негодяй.

Судьба Украины — это развёртывающаяся во времени трагедия части русского народа. Если России в своё время повезло и в ней нашлись силы для удержания страны от обрушения в пропасть, то Украине так не повезло и в ней таких сил не было. Она рухнула в пропасть, и её падение продолжается. Столкнувшим её удалось сделать так, что, падая, она этого не понимает и не ощущает. Однако падение так стремительно, что свист стоит в ушах — путь от Щербицкого до Зеленского пройден буквально за одно поколение, и это скорость превращения человека в обезьяну.

Коломойский телефон

Весь слой цивилизации слетает с человека за три-четыре недели, если его хорошенько хлестануть плетью по рёбрам. Тот, кто остаётся человеком, гибнет сразу. Выживают те, кто облик человека потерял. 25 лет — достаточный срок для превращения украинца в кастрюлеголового нищего неврастеника, готового проголосовать за убийцу, а потом за клоуна.

Мы привыкли ворчать на свою власть, но нам и в голову не приходит, от чего мы оказались спасены в конце 1999 года. Чего мы избежали в результате прихода к власти Владимира Путина. Нас вполне ждал совсем другой путь — тот, которым сейчас идёт Украина, только намного хуже. И тогда опыт австрийского психолога стал бы опытом каждого из нас. Вот в чём состоит настоящая реальная правда.

Иван Шилов ВладимирЗеленский

А пока нацизм продолжает ставить свои опыты над Украиной, мы живём в безопасности под защитой наших стратегических ядерных сил и ни одна сволочь из заморского посольства не смеет нам давать указания. Нам не нравится то, не устраивает другое, но нам неведомы те способы доведения человека до такого состояния, когда путь спасения вся страна ищет в избрании президентом клоуна из Московского цирка на Цветном бульваре, ибо все остальные — это гарантированный ужас без конца. Видимо, Украина решила, что если уж помирать, то весело.

Именно это и случится там 31 марта 2019 года. И если кому-то смешно от всего происходящего там, то точно не России. Речь идёт о трагедии нашего народа, разворачивающейся на наших глазах на нашей территории. Она наша, что бы ни кричали там одурманенные газом пропаганды заключённые украинского концлагеря. Они наши по крови и по духу, по прошлому и по будущему.

Мы от них никогда не откажемся — мы же не дышим тем, чем дышат они. Морок, наведённый на них, временный, сколько бы ему ни продлиться. Но пока мы наблюдаем, как над нашим оккупированным народом глумится оккупант, и не будет нам покоя до тех пор, пока на многострадальную землю Украины не придёт освобождение, как пришло оно однажды в мае 45-го на землю Германии.

Но это будет уже совсем другая история.