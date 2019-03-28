Анкара формирует гибридный режим: слабая демократия и слабый авторитаризм
31 марта турецкие граждане отправятся на выборы, в восьмой раз за пять лет, чтобы выбрать мэров и глав местных администраций. Они изберут более 20 тысяч должностных лиц в городские и районные советы, включая 30 столичных муниципалитетов.
На прошлых выборах, прошедших в Турции 30 марта 2014 года, правящая Партия справедливости и развития (ПСР) набрала 42,9% голосов, ее представители возглавили 18 из 30 столичных муниципалитетов. Главная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) оказалась на втором месте с поддержкой 26,3% избирателей, ее представители заняли места в шести советах. А в 2016 году правительство взяло под свой контроль два десятка муниципалитетов на населенном преимущественно курдами юго-востоке страны, убрав с занимаемых должностей избранных мэров, обвинив их в связях с курдскими боевиками.
За последние несколько лет в политической системе Турции произошли серьезные изменения. В результате референдума, проведенного в 2017 году, государство стало президентской республикой. «Подавление неудавшейся попытки» государственного переворота, осуществленного в 2016 году, привело к усилению позиций президента, избавившегося от оппозиции. Так завершается для страны сложный и длительный избирательный цикл. В предстоящие четыре года Турция будет жить без выборов. Тем не менее многие турецкие эксперты предполагают, что на предстоящих выборах определится новый расклад сил принципиально иного свойства.
ПСР, партия турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, рискует потерять контроль над Анкарой и Стамбулом. В стране набирает силы так называемый протестный электорат в силу множества социальных проблем, связанных с очевидным спадом экономики. Инфляция в Турции с сентября прошлого года превысила 20%, безработица на данный момент составляет более 12%, национальная валюта системно падает в цене по отношению к доллару. Попутно происходит заметная активизация определенных сил на политическом пространстве вне парламента. Бывшие партийные деятели ПСР, экс-президент Абдуллах Гюль, экс-премьер Ахмет Давутоглу и экс-министр экономики Али Бабаджан намерены основать новую правоцентристскую партию, что выглядит загадочным.
Ведь в случае регистрации начало ее практической деятельности выпадает на четырехлетний невыборный период, а до президентской гонки в 2023 году еще далеко. Тогда к чему они готовятся? По мнению аналитика по Турции в университете Эрлангена в Германии Хусейна Чичека, так называемые новые политические силы намерены дать бой Эрдогану по проблемам укрепления демократии и верховенства закона, с чем связывают решение острых экономических проблем. Новая оппозиция намерена подвергнуть строгой ревизии внешнюю политику правящей партии на западном направлении. Вот почему завершающаяся предвыборная кампания в Турции имеет одну важную особенность: заметное доминирование в агитационной компании международной политики.
Однако сейчас Брюссель и Вашингтон объективно стали лить воду на мельницу Эрдогана. На днях Европейский парламент принял рекомендации о приостановке переговоров о членстве Анкары в Европейском союзе. Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Йоханнес Хан заявил, что для Турции «было бы идеально отозвать свою заявку на членство в Евросоюзе». Ранее Эрдоган призывал Брюссель самому первому заявить об отказе туркам в интеграции с ЕС. В свою очередь, глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини выразила «обеспокоенность в связи с «нарушениями в области фундаментальных прав в стране». Анкара резко реагирует на такую критику, заявляя, что «не Турция с каждым днем отдаляется от Европы, а Европа от Турции».
Бывший генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества профессор Экмелледдин Ихсаноглу считает, что «долгое затягивание с принятием Турции в Евросоюз определенным образом связано с религиозной принадлежностью ее населения», а также еще и тем, что Турция стала «сильной страной» и «в этом качестве не нужна Европе». Остальное, по его мнению, вторично, ведь «Европа терпела Грецию в период правления там режима полковников». Однако у ЕС есть собственные соображения принципиального свойства. В свое время он молчаливо принял американский план по «мягкой исламизации» Турции, что произвело шок на кемалистов, которые просчитывали возможный дрейф к автократии в стране. На наш взгляд, это была своеобразная подготовка к эре, которую называют «арабской весной».
У Турции появился соблазн стать первой на Востоке, а не средней или последней на Западе. Представить себе, что при росте региональных амбиций Анкара пойдет на передачу заметной части своего суверенитета Брюсселю, было уже трудно. Ей необходим был переходной период, в течение которого можно было бы сделать стратегический выбор между курсом на интеграцию с Европой или обозначить устойчивую ориентацию на мусульманский мир и дальше на Восток. Однако в настоящее время можно констатировать высокую степень неопределенности в отношении этих двух направлений. Отсюда возникают непраздные вопросы относительно перспектив смешанной внешнеполитической ориентации и отражения их на расклад внутриполитических сил.
Раскол в Турции существует, он глубок и имеет множество измерений, в том числе историческое. При этом надо понимать, что сохранение и укоренение этой тенденции сейчас и в долгосрочной перспективе может стать для Анкары серьезной проблемой. Она, как полагают некоторые российские туркологи, «рискует попасть в ловушку гибридного режима, оказаться в неэффективном равновесии между формально существующей демократией и слабым авторитаризмом». Теперь остается только дождаться итогов местных выборов, которые будут восприниматься как важный тест относительно того, куда дальше двинется Турция.