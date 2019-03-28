Турне председателя КНР Си Цзиньпина в Европу — Италию и Францию — можно смело назвать историческим. Это был приезд нового патрона Старого Света (по крайней мере, главного кандидата в таковые) вместо США. Не обретение Европой суверенитета, как могло бы показаться, а смена старой разваливающейся «крыши» на новую, набирающую силу. По крайней мере, с точки зрения финансового обеспечения. И куда только подевалось высокомерие бюргеров?

Иван Шилов ИА REGNUM

Европейские лидеры и не пытались скрывать алчный свет в глазах при подписании многомиллиардных соглашений с Китаем, лишь для приличия оговариваясь, что китайцы должны вести себя с ними как равные. Италия первой из стран «Большой семерки» присоединилась к китайскому проекту «Один пояс — один путь» за 29 торговых договоров на сумму в 7 млрд евро. Цена согласия Франции и Германии будет выше пропорционально размерам экономики, и это только вопрос времени, когда вся Европа официально перейдёт под «крыло» мудрого кормчего Си.

Quirinale.it Встреча президента Республики Италия Серхио Маттарелла с президентом Китайской Народной Республики Си Цзиньпином на бизнес форуме Италия-Китай. 22 марта 2019

Казалось бы, вот она мечта противников американского глобализма — построение нового многополярного миропорядка с опорой на ось Европа — Россия — Китай. Российские политологи восприняли это с восторгом как свидетельство того, что центр мира переходит от США к Евразии, где Китай будет финансовым рычагом, Россия — военным. Мол, вот он, «Хартленд», мягкой силой побеждающий внешний полумесяц, господствовавший 25 лет.

Всё бы так, если бы Китай предлагал реальную альтернативу глобализму — пусть даже коммунистическую, социалистическую, какую угодно, но отличную от американского транснационального империализма. Однако на деле Китай, не скрывая, предлагает человечеству только одно — заменить собой США в качестве лидера той же самой экономической модели. Он предлагает одни деньги вместо других. Ничего более.

Lommes Транспортные коридоры проекта «Один пояс и один путь»

Китайские официальные лица и эксперты постоянно и везде твердят те же мантры, что некогда Запад — открытый мир, свободная торговля, зелёная экономика, инвестиции, верховенство права, первичность бизнес-интересов… Стоп-стоп, но где здесь хоть что-то от «красного проекта»? Или от конфуцианства? Сплошная торговля как залог успеха и развития. Сплошная открытость национальных экономик крупному капиталу — но теперь уже преимущественно китайскому.

Доходит до смешного. США вводят протекционизм, начинают торговые войны против того же Китая, разрушая собственную систему глобального рынка, а товарищ Си журит господина Трампа за то, что вроде бы должно быть на руку не-Западу. Фактически Пекин стремится сохранить рассыпающуюся американскую модель, только сменив название и язык на китайские.

PublicDomainPictures Китайский юань

Москве не стоит обманываться. Перед нами никакой не «Хартленд» по Маккиндеру, а самый что ни на есть пояс «Римленда», согласно концепции Николаса Джона Спикмана. Китай и его проект «Нового Шёлкового пути» до Рима — это есть та самая зона, которая призвана сдерживать «Хартленд» по большому периметру Евразии. И недавнее вступление Италии в союз с Китаем тому символичное подтверждение.

Возникает вопрос, если у Пекина получится заменить Вашингтон в качестве лидера глобализма, какой мир нас ожидает под патронажем Китая? Если объективно, без страшилок о коварных китайцах, мечтающих жить в Арктической зоне, и прокитайской пропаганды, на которую Пекин давно тратит уже не меньшие суммы, чем Запад.

Да, возможно, под лидерством КНР мировая экономика поначалу станет более децентрализованной в силу менее диктаторских наклонностей китайцев в международной политике. Но ненадолго — при таком темпе роста дисбаланса финансовых мощностей в пользу Китая по сравнению с каждой страной в отдельности неизбежно произойдёт ужесточение системы. Известный китайский принцип, когда живые деньги предоставляются только в обмен на реальные активы, уже позволил Китаю скупить заметную часть национальных экономик небольших стран. То ли будет, когда юань превратится в главный финансовый инструмент мира.

В случае же, когда активы не передаются под контроль китайцев, Пекин просто не даёт денег — и Россия в этом убедилась. При высочайшем уровне отношений между лидерами Путиным и Си в течение многих лет реальный поток финансов, которым располагает Китай, не пошёл в российские банки — несмотря на крайний дефицит ликвидности после санкций Запада. Китай ничего не даёт просто так — ради общего развития или политического сотрудничества.

Другой важный момент — «Новый шёлковый путь». Он проектируется так, что будет иметь несколько ниток-маршрутов. И проходящие через Россию, при необходимости, будут легко «выключены», и поток товаров по маршруту Китай — Европа пойдет в обход России. По тому самому Римленду. Недаром Москва не спешит со строительством своих веток китайского пути.

Lommes Транспортные коридоры проекта «Один пояс и один путь»

Да и российские граждане отлично это чувствуют. Настороженность к китайцам остаётся по-прежнему высокой, как показывают разные опросы (в том числе недавний на канале ОТР, где 90% отнеслись с недоверием к Китаю), и объяснить это антикитайскими страшилками невозможно. Здесь комплекс реальных причин: боязнь экономической экспансии, историческая память о развороте китайцев от Москвы в советский период (хотя в этом и было виновато руководство СССР во главе с Хрущевым, отказавшееся и предавшее курс Сталина) и реальная практика сотрудничества, в которой прагматизм нередко достигает уровня западного цинизма.

Но главное — Китай не воспринимается как реальная альтернатива Западу по построению справедливой модели мироустройства. И чем больше товарищ Си ратует за глобализм и открытую экономику, тем актуальнее вопрос, зачем менять шило на мыло. Нынешняя мировая модель мироустройства обречена, и её углубляющиеся трещины не склеить даже китайскими деньгами.