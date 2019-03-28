В Бурятии продолжают смаковать подробности конфликта между директором НИИ сельского хозяйства Лубсаном Будажаповым с корреспондентом канала АТВ Будой Мунхоевым. 22 марта журналист получил несколько ударов ногой и пощёчину от профессора за попытку взять комментарий. Однако, увлекшись деталями резонансной драки, наблюдатели упустили из виду причину появления корреспондента в институте, хотя этот вопрос даже более серьезный, чем сам инцидент.

Иван Шилов ИА REGNUM

Напомним, АТВ подозревает директора БурНИИСХ в нецелевом использовании подведомственных институту земель в селе Калёново в Иволгинском районе.

Читайте также: В Бурятии профессор НИИ сельского хозяйства побил назойливого журналиста

«Изначально мы пришли сюда по поводу кирпичного завода в селе Калёново. Это предприятие находится на федеральной земле, его курирует БурНИИСХ», — сообщил журналист.

Также на участке добывался суглинок для производства кирпича. В министерстве природных ресурсов Бурятии подтвердили подозрения журналистов.

«К пользователю недр был ряд вопросов. Один из основных вопросов — это земельные правоотношения. По информации, предоставленной от Иволгинского района и самим недропользователем, на сегодняшний день и вообще течение периода владения лицензией земельные правоотношения никак не были оформлены», — сообщил телеканалу начальник отдела Минприроды Зорикто Дашинимаев.

Спецификой сельскохозяйственных образовательных учреждений является наличие у них на балансе участков земель, на которых ведутся научные изыскания. В силу этого аграрные институты имеют большое прикладное значение для народного хозяйства. Тем более в таких сложных климатических условиях, как в Бурятии, где без использования научных разработок, сельское хозяйство может быстро опуститься до традиционных методов хозяйствования.

Илья Репин. Пахарь. Лев Николаевич Толстой на пашне. 1887

Впрочем, уже. Как ранее сообщало ИА REGNUM, на заседании Аграрного союза Бурятии выяснилось, что поголовье овец в республике упало до уровня 1905 года. В 2018 году власти отчитались о достижении рекордного поголовья овец за 21 год, насчитав около 300 тысяч голов. В советские годы овцеводство было одной из ведущих отраслей сельскохозяйственного производства, а поголовье достигало 2 млн голов.

Читайте также: «Доработались»: сельское хозяйство Бурятии упало до уровня начала XX века

«Нынешнее валовое производство зерна в 70 тыс. тонн уступает производству аж 1913 года, когда было 100 тыс. тонн. Видимо, такого нет ни в одном другом регионе России, и ситуацию можно охарактеризовать, как «доработались». В ближайшее время необходимо хотя бы выйти на показатели 1932 года, когда было 189 тыс. тонн, что невозможно, если продолжать работать так же», — написал в «Фейсбуке» присутствовавший на заседании руководитель ФГБУ «Россельхозцентр» Намжил Мардваев.

Понятно, что тут не только и даже не столько ученые виноваты. К примеру, в 90-е годы овцеводы столкнулись с небывалым ранее явлением — настриженную овечью шерсть стало некуда девать. Тонкосуконный комбинат и фабрика первичной обработки шерсти, ранее перерабатывавшие всё произведенное в Бурятии сырье, а также импортировавшие его из Монголии, обанкротились. Новые предприятия подобного уровня, несмотря на заявления властей, так и не появились. Поэтому сегодня миллионы овец было бы просто некуда девать.

Антон Мауве. Стадо овец и пастушка

К тому же не только по количественным показателям сельское хозяйство Бурятии откатилось назад во времени. В последние годы глава Ассоциации фермеров республики Баир Бальжиров продвигает идею возрождения так называемых гуртов или пастушьих стоянок. Переселение фермеров на гурты позволит, по его мнению, возродить традиционный, деревенский уклад жизни и вернуть уважение к нелегкому труду крестьянина.

Тогда встает вопрос о целесообразности профильных образовательных учреждений при фактическом скукоживании аграрного производства до уровня традиционных хозяйств. Бурятским пастухам XIX века, которые вели самый что ни на есть традиционный образ жизни, вряд ли нужна была армия ветеринаров, агрономов, селекционеров, чтобы следить за своим небольшим стадом.

Хотя директор БурНИИСХ Будажапов, по всей видимости, считает свою работу в научной сфере успешной.

«У меня целая школа научная, защищённые кандидаты, доктора наук, я выступаю на конференциях на иностранном языке», — заявил он.

На сайте института говорится, что стратегией образовательного учреждения является «усиление роли фундаментальных и прикладных научных исследований в совершенствовании и развитии аграрного производства».

Однако проректор Бурятской сельскохозяйственной академии Алексей Третьяков фактически подтвердил отсутствие потребности сельского хозяйства республики в образованных специалистах. По его словам, у Академии, обеспечивавшей в советские годы специалистами не только республику, но и соседние регионы, сегодня есть большие проблемы с трудоустройством выпускников. К этому, по его словам, ведет отсутствие реальных крупных товарных производств, а также крайне низкие зарплаты на существующих предприятиях.

Казимир Малевич. Безработная девушка (фрагмент). 1904

То есть крупных товарных производств нет, уровень и качество сельского хозяйства упали до показателей столетней давности, а учебные заведения, рассчитанные на высокоразвитое аграрное производство современного типа, продолжают выпускать специалистов в пустоту. А на их землях, вместо никому не нужных селекционных работ, строят кирпичные фабрики и добывают ресурсы.