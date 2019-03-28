Секрет глобального влияния США состоит в унаследованном от Британии умении управлять миром через кризисы. Это значит, кризисы умеют создавать, направлять их в нужное русло и умелыми воздействиями управлять их течением. Здесь Америкой накоплен самый богатый опыт, превосходящий опыт всех других стран вместе взятых.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремлёвская звезда

Собственно, именно этим и объясняется господствующее положение США в мире. Ведь главным этапом перехода мирового господства к США была Вторая мировая война, вклад в начало которой у США намного превосходит вклад Британии, хотя о роли США традиционно не говорят, уделяя всё внимание Старому Свету.

Россия никогда не нарабатывала технологии создания проблем своим соседям или конкурентам, чтобы потом через их регулирование управлять другими странами и их правящими элитами. Именно этим объясняется неспособность России удержать в сфере своего влияния бывшие союзные республики, которые сразу поняли, чем им грозит пребывание в сфере влияния России и чем грозит уклонение от перехода в сферу влияния США.

Цитата из х∕ф «Матрица». Реж. братья Вачовски. 1999. США Выбор

Все инструменты влияния России старые — попытка соблазнить дешёвыми ресурсами, военное сдерживание, дипломатические сделки и компромиссы, дотации разного рода и признание права местной элиты на сферу их интересов, свободную от влияния России. Широкой популярностью пользовалось использование русской армии для освобождений всяких братушек, которые потом с радостью мирились со своими поработителями и втыкали ножи в спину своим освободителям.

Огромность российской территории и огромность проблем, связанных с ее освоением, делала внешнюю политику России простой, как трёхлинейная винтовка. Куда не могла прийти русская армия, на то махали рукой и ждали, пока угроза оформится в виде чужой армии, вторгшейся в российские пределы. Только тогда начинали принимать меры по устранению угрозы.

Вместе с тем элиты России разношёрстны, и этим пользуются её геополитические конкуренты. Когда одни стремятся к суверенитету, другие стремятся к капитуляции, и война одних с другими означает полное крушение всякой государственности, и потому происходит вынужденное сосуществование двух враждебных группировок. Результат — сочетание несочетаемого. Суверенный курс и компрадорская группа в элитах. Независимый ВПК и зависимая финансово-пенсионная система.

Не то, что удержать Прибалтику, Украину или Среднюю Азию — полностью дотируемую Белоруссию при таком наборе инструментов не получается. Почему? Элиты уходят туда, откуда этим элитам и их капиталам идет большая опасность. Элиты лимитрофов — трусливы. Соответственно, пока Россия не начнет представлять элитам (и их капиталам) окружающих ее лимитрофов большую угрозу, чем США, мы будем эти элиты им проигрывать.

Клод Верлинд. Марионетки

Только после того, как Россия решит собственные проблемы (движение в этом плане мы видим в последние дни), она сможет приступить к решению проблем с чужими элитами (начало чему мы видим в Белоруссии при новом после России Михаиле Бабиче).

Россия не создаёт проблем соседям. Проблемы у них возникают сами, если Россия уходит. И для этого России нужно решить свои проблемы коренным образом и радикально. И она начинает решать эти проблемы просто в целях выживания. Жизнь выталкивает Россию на этот путь раньше, чем она оказалась готова на него вступить. И это хорошо. На крест не просятся, но и от креста не бегают. Тем более если это крест Лидера.

Но если нас не понимают, то нам надо более пристально посмотреть на партнеров и начать им создавать проблемы большие, чем им создают американцы. Этот закон должен стать главным для деятельности нашего МИД. Любая мягкая сила должна под собой иметь железный кулак.