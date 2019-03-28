В ходе своего выступления перед подписанием Декларации о признании Голанских высот частью Государства Израиль президент США Дональд Трамп подчеркнул: «При моей администрации нерушимый союз между Соединенными Штатами и Израилем никогда не был сильнее».

Даже галстуки одинаковые

В самом тексте Декларации целесообразность признания Соединенными Штатами суверенитета Израиля над Голанскими высотами обоснована агрессивными действиями Ирана и террористических групп, в том числе «Хезболлы», на юге Сирии, которые «продолжают превращать Голанские высоты в потенциальную стартовую площадку для нападений на Израиль». В тексте документа также отмечено, что «любое возможное будущее мирное соглашение в регионе должно учитывать необходимость защиты Израиля от Сирии и других региональных угроз».

Таким образом, в этом своем действии США заменили термин «международное право» на слово «целесообразность». Если вернуться к истории вопроса, то оккупация Голан Израилем продолжается с 1967 года. Территория была захвачена израильскими войсками у Сирии в ходе Шестидневной войны. ООН с 1967 года считает данную территорию территорией Сирии, которая оккупирована Тель-Авивом. Согласно терминологии ООН, захваченная Израилем часть Голанских высот называется «оккупированные сирийские Голаны».

В 1981 году Израиль предпринял одностороннее действие по узакониванию своей аннексии: его парламент принял закон, провозгласивший суверенитет еврейского государства над Голанскими высотами. Данный шаг было осужден ООН, аннексия была признана недействительной, что отражено в резолюции №497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.

(сс) robmcbell Указатель. Голанские высоты

Что касается Израиля, то этот регион для него имеет стратегическое значение: в первую очередь как естественная буферная зона против возможных военных угроз со стороны Сирии, и во вторую очередь, об этом как-то часто умалчивают, отсюда обеспечивается 30% всего водоснабжения Израиля, что также является стратегическим активом в условиях засушливого климата. Кроме того, в данной местности выращивается виноград, из которого производится 25% всего израильского вина.

Следует заметить, что когда Израиль расширил свой суверенитет над Голанскими высотами в 1981 году, этот шаг не был признан ни США, ни другими мировыми державами. Однако сейчас Белый дом занимает президент Дональд Трамп.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, Трамп действует в интересах Израиля больше, чем любой другой президент за всю историю США. Об этом она написала в своем Твиттере 21 марта 2019 года: «Президент Дональд Трамп — это самый произраильский президент за всю историю нашей страны».

Вот этот «исторический шанс» и использует Израиль для укрепления своего положения на Ближнем Востоке. С самого начала своего президентского срока Дональд Трамп действовал в интересах Израиля в данном регионе и предпринимал шаги по закреплению Израиля на оккупированных территориях.

Первым таким серьезным шагом, предпринятым администрацией Дональда Трампа, было нарушение всех резолюций ООН по Иерусалиму в виде признания 6 декабря 2017 года Иерусалима столицей Израиля и последующего переноса в этот город посольства США. Кстати, признание Иерусалима израильской столицей было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа.

konradkaszuba Иерусалим

В начале марта 2019 года палестинские дела в консульстве США в Иерусалиме были переданы под контроль посла США в Израиле Дэвида Фридмана. По мнению представителей Палестинской администрации, это означает, что администрация президента США признала контроль Израиля над всем Иерусалимом.

13 марта 2019-го Госдепартамент США опубликовал свой очередной доклад по правам человека за 2018 год. В разделе «Израиль и Голанские высоты» данного доклада Госдеп опустил ссылки на израильскую оккупацию Голанских высот, Западного берега реки Иордан и сектора Газа. В отличие от всех предыдущих подобных докладов, в новом документе Голанские высоты описываются не как «оккупированный» район, а как регион, который «контролируется Израилем».

21 марта 2019 года президент США Дональд Трамп в своем Твиттере призвал признать суверенитет Израиля над оккупированными сирийскими Голанами. Дословно он изложил следующее: «После 52 лет наступило время для США полностью признать израильский суверенитет над Голанскими высотами, которые имеют решающее стратегическое значение и значение для безопасности Государства Израиль и для региональной стабильности!»

Стоит обратить внимание на дату данного твита — 21 марта. В 2019 году в этот день евреи отмечали праздник Пурим, установленный, согласно библейской Книге Есфири, в память о спасении евреев, проживавших на территории древней Персии, от истребления.

В ходе своего недавнего визита в Иерусалим госсекретарь США Майк Помпео заявил, что, «возможно, президент Трамп призван спасти еврейский народ», а ситуацию с «произраильским» президентством Дональда Трампа Майк Помпео считает «работой Господа».

Подписание самой Декларации о признании Голанских высот частью Государства Израиль прошло 25 марта в ходе запланированного визита премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху в Вашингтон.

Дональд Трамп, к которому присоединились вице-президент Майк Пенс и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, подписывает декларацию, официально признающую суверенитет Израиля над Голанскими высотами

Таким образом, вся цепочка происходящих событий, включая даже их мелкие детали, говорит о том, что в ситуации по признанию США суверенитета Израиля над оккупированными сирийскими Голанами нет никакой эмоциональной подоплеки со стороны американского президента даже с учетом его типа личности. Речь идет о целенаправленной системной работе по продвижению израильских интересов на Ближнем Востоке. При этом координация осуществляется не только по линии президента и Госдепартамента, но и по линии минобороны США.

В начале марта этого года Пентагон заявил о временном развертывании в Израиле американской системы противоракетной обороны THAAD. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал прибытие системы THAAD в знак приверженности США обеспечению израильской безопасности. По мнению израильских военных, «преимущество заключается в том, что у нас есть возможность интегрировать THAAD в наши системы и моделировать различные сценарии».

Именно благодаря давлению Израиля США были вынуждены отказаться от полного вывода войск из Сирии. Теперь они оставляют там два небольших контингента по 200 военнослужащих: один на северо-востоке для поддержки Сирийских демократических сил (сирийских курдов), а другой в районе Эт-Танф для сдерживания Ирана.

По данным портала Syrian Civil War Map, поддерживаемая США «сирийская оппозиция» контролирует 4,6% территории Сирии, Сирийские демократические силы, также поддерживаемые США, контролируют еще 28% территории страны. При этом СДС контролируют регион, где сосредоточено 70% всех нефтяных месторождений страны. Сирийское правительство держит под своим контролем 62% территории.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Умеренная оппозиция

12 марта прошел брифинг министерства обороны США по оборонному бюджету на 2020 финансовый год. Финансовый год в Соединенных Штатах начинается с 1 октября. В этом военном бюджете заложена сумма в размере 550 миллионов долларов, которая предназначена для подготовки и развития местных сирийских военных формирований. Таким образом, на удержание захваченной сирийской территории США планируют потратить в 2020 финансовом году 550 миллионов долларов.

Каковы же прогнозы развития ситуации?

Сирия измучена почти восьмилетней гражданской войной, поэтому воевать сейчас с Израилем из-за Голан не будет: нет возможности открыть еще один фронт. Кроме того, это автоматически означает подключение к данному военному конфликту США, которые способны нанести ракетно-бомбовый удар по всей критической инфраструктуре Сирии, дай только повод. Также следует учитывать, что ВВС Израиля имеют в строю около четырехсот истребителей.

В отношении сирийских ЗРК С-300: до сих пор нет информации о постановке их на боевое дежурство. По открытым источникам известно только об одном позиционном районе у города Масьяф в провинции Хама. Там находятся четыре пусковые установки данного комплекса, что явно недостаточно для отражения массированного удара.

Поэтому действия Дамаска ограничатся протестами его МИДа, осуждением факта по дальнейшей аннексии оккупированных сирийских Голан, подключением механизмов ООН. Возможны, конечно, отдельные боестолкновения, взаимные с Израилем обстрелы и удары, но до широкомасштабных боевых действий дело не дойдет.

Израиль, в свою очередь, попытается использовать «фактор Трампа» на полную катушку. Хасан Насралла, лидер ливанского шиитского движения «Хезболла», на днях высказал мнение, что Трамп «в любой день и час» может признать Западный берег реки Иордан частью Израиля. Как уже указывалось выше, в разделе «Израиль и Голанские высоты» доклада Государственного департамента США по правам человека за 2018 год опущены ссылки и на израильскую оккупацию Западного берега и сектора Газа.

Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху

Очевидно, что Дональд Трамп для Израиля — очень выгодный президент, особенно после восьмилетнего периода Барака Обамы. Однако нет никаких сомнений и в том, что только благодаря поддержке израильского лобби в США Трампу удалось отбиться от импичмента, атак глубинного государства, свести к громкому пшику двухлетнюю деятельность спецпрокурора Мюллера, вывести из активной игры Хиллари Клинтон.