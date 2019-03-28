Бюджет Грузии, а также бюджеты автономных образований и единиц местного самоуправления нуждаются в пополнении, а так как реальных источников для достижения этой цели в стране не так уж много и об их изыскании и создании власть имущие особенно не заботятся, осуществить желанную цель собираются опять-таки за счет бюджетов и карманов рядовых граждан.

Грузия

На эти цели были направлены все введенные доселе различные регуляции, законы и подзаконные акты, причем речь идет не только о правительстве «Грузинской мечты», приведенном к власти в 2012 году олигархом Бидзиной Иванишвили, но и о его предшественниках, в том числе о правительстве экс-президента Шеварднадзе и о периоде правления экс-президента Саакашвили.

Саакашвили любил говорить: «У Грузии нет нефти и газа, но…» — а дальше шло то, что, по его мнению, могло принести стране доход, заменяющий прибыль от добычи-реализации энергоресурсов. Слова экс-президента его правительство умело выражало на бумаге и в статистических данных, благодаря которым всевозможные международные рейтинговые агентства присваивали стране ежегодно возрастающие рейтинги. Но… реально все это выражалось лишь в фасадных изменениях и опять-таки голых цифрах, потому что основная часть населения никакого улучшения от растущих экономических рейтингов не ощущала.

На изъятие из карманов населения как можно больших сумм и направление их в бюджет, которым по собственному плану и усмотрению распоряжалось правительство, были направлены все меры, принимавшиеся Шеварднадзе, Саакашвили. И меры, предпринимаемые нынешней властью, особой новизной в этом плане не отличаются.

Когда правительство «Грузинской мечты» впервые заговорило о непосильных для населения банковских кредитах, у многих появилась надежда, что власть отрегулирует эту сферу и хотя бы позаботится о понижении процентных ставок и смягчении санкций. Но правительство Грузии пошло иным путем. Был разработан и принят закон, который фактически отрезал большей части имеющих низкие и средние доходы лиц доступы к банковским кредитам. В итоге граждане Грузии не только не могут получить в банке ссуду на различные бытовые нужды, но и купить в рассрочку дорогостоящие, но необходимые в хозяйстве предметы, в том числе бытовую технику. Гражданам Грузии сказали: не можете платить непосильные кредиты, не берите их вообще. О том, чтобы сделать эти кредиты «посильными», и не подумали.

В итоге такой политики властей пострадали не только рядовые граждане, но и предприниматели и банкиры. Согласно официальной статистике, после вступления в силу новых регуляций существенно сократились выдаваемые банками кредиты, а в Тбилиси и регионах за неимением покупателей и отсутствием дохода стали один за другим закрываться магазины бытовой техники.

Вторым нововведением, за счет которого правительство Грузии намеревается мобилизовать средства на «развитие экономики страны», стала пенсионная реформа. Всех трудоспособных и трудоустроенных граждан Грузии в возрасте до 40 лет обязали ежемесячно вносить в специальный пенсионный фонд по 2% от своей зарплаты.

Такую же сумму с 1 января текущего года вносит в этот фонд каждый работодатель, и еще 2% должна добавлять от себя госказна. Объяснялась такая забота о будущих пенсионерах тем, что после выхода на пенсию каждый из участников накопительной пенсионной системы помимо нынешней уравнительной пенсии будет получать и надбавку в зависимости от внесенных в фонд средств. Причем каждый мог самостоятельно определить себе дату начала получения пенсии и количество лет, в течение которых хотел бы ее получать. Высчитывая суммы с помощью специального калькулятора на сайте пенсионного фонда, граждане, исходя из собственных зарплат, обнаруживали, что надбавка эта будет не очень большой, в пределах 20−30 лари, и то лишь в том случае, если будущий пенсионер не пожелает прожить после выхода на пенсию более 15−20 лет.

Накапливаемые будущими пенсионерами суммы, как обещает правительство, не будут лежать в фонде неподвижно, но будут направляться на различные инвестиционные проекты, а для того чтобы вложения были надежными, создается специальный инвестиционный совет из иностранных граждан. Идея, содержащая в себе «солидные риски», была подвергнута резкой критике как со стороны неправительственных и общественных организаций, так и со стороны оппозиции, но правительство оказалось непреклонным, и спорный закон был принят и введен в действие. Накопления граждан потекли в пенсионный фонд, а все попытки пересмотра неприемлемого закона оказались безуспешными.

Очередным «сюрпризом» для жителей столицы Грузии стали новые правила, введенные властями Тбилиси для водителей такси. С 1 октября 2018 года всех владельцев автомобилей, занимающихся этим видом перевозок, обязали получить специальную лицензию, а с 1 октября будущего года всех таксистов поделят на две категории. Одна, категория А, которая выполнит все требования властей, получит определенные привилегии. Водители этой категории обязаны перекрасить свои автомобили в белый цвет, и в этом случае они смогут разместить на машинах опознавательные знаки и работать как по договору с компаниями, так и подсаживать пассажиров на улицах. Те, кто откажется от перекрашивания автомобилей, смогут «таксовать» лишь по вызовам, которые им будут передавать компании, занимающиеся сервисом такси.

Жесткие регуляции вызвали протест у таксистов, так как связаны с солидными расходами, которые для многих из них в силу невысокого уровня дохода оказались непосильными. 27 марта в Тбилиси состоялась акция протеста таксистов, организатором которой выступила Лейбористская партия Грузии.

Участники акции призывали правительство если не отменить, то хотя бы отложить до 2025 года введенные в этой сфере жесткие регуляции.

Как заявляют водители такси, для многих из них этот вид деятельности — единственный источник дохода, а предъявляемые властями требования невыполнимы, и это значит, что в результате реформы они останутся без дохода.

«Пусть мэр Тбилиси либо трудоустроит нас на другую работу, либо отложит реформу. К чему они выдумали этот белый цвет? Хотят сделать деньги за счет нас — и Каладзе, и Иванишвили», — заявил с отчаяния один из участников акции.

По его словам, он в семье — единственный «добытчик», зарабатывает не очень много, но большая часть денег идет на пропитание и на лекарства для больного члена семьи. Лишних денег на выполнение требований властей у него нет.

Другой водитель отметил, что в случае, если он перекрасит автомобиль в белый цвет, продать его, если возникнет такая необходимость, сможет уже лишь за полцены.

Акция таксистов в Тбилиси завершилась противостоянием между участниками акции и полицией. Один водитель получил телесные повреждения и был помещен в больницу. Еще одного наиболее активно протестовавшего гражданина задержали.

Интересно, что требования бастующих поддержали лидеры «Единого национального движения», при правлении которого особенно активно применялись всевозможные методы введения ограничений и изъятия денег из карманов рядового населения на «благие нужды государства».

«Если кого-то и нужно выкрасить и выбросить из этой страны, это Бидзина Иванишвили и Каха Каладзе», — заявил представитель ЕНД Леван Хабеишвили, который поддержал требование участников акции об отсрочке реформы в сфере такси до 2025 года.

Таксисты требовали встречи с мэром Тбилиси Кахой Каладзе, но тот ответил им лишь общим заявлением через СМИ, выразив готовность встретиться с «добросовестными таксистами» и обсудить с ними все детали проводимой в этой сфере реформы. Отказываться от самой реформы мэрия не намерена.

«Реформа такси важна с той точки зрения, что это направление обязательно нужно привести в порядок, и я обещаю, что наведу здесь порядок. Для водителей предусмотрены значительные блага. Организатором этой акции является политическая партия, поэтому от комментариев я воздержусь. Что касается водителей такси, у тех, кто хотел встретиться со мной, проблем не было и нет. Кто желает встречи, может прийти, и на все вопросы будут даны компетентные ответы. А действия политических партий для нас неприемлемы», — заявил Каладзе.

Действия властей Грузии периодически вызывают протест в обществе. Так было в период правления Шеварднадзе, не одну волну протеста вызвали жесткие меры Михаила Саакашвили и его соратников. После прихода к власти «Грузинской мечты» у населения появилась надежда на существенное улучшение своего социально-экономического положения, особенно на фоне предвыборных обещаний лидера коалиции «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, который предсказывал, что на четвертый год его правления каждая семья почувствует «блага на собственных карманах».

Но Иванишвили ушел из политики спустя год после назначения на пост премьера, а оставленное им правительство обещаний «пополнения карманов населения» выполнить «не смогло». Подобное отношение вызвало в обществе вполне объяснимый протест, который подхватили и умело используют в собственных политических целях оппоненты нынешней власти. Те самые, которые были категорически неприемлемы для общества каких-то восемь лет назад. Сегодня на фоне растущего протеста населения они все активнее говорят о своем возвращении к власти. Вопрос лишь в том, уступит ли им власть Иванишвили…