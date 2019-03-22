Сериал-антология «Любовь, смерть и роботы» от Netflix ворвался в интернет-пространство неожиданно громко. Спустя всего пару дней после премьеры (15 марта) проект Дэвида Финчера и Тима Миллера обзавёлся высокими рейтингами на крупнейших оценочных сервисах (Metacritic, IMDb, Rotten Tomatoes) и получил признание критиков. Рядовые зрители тоже не остались в стороне: они то и дело сравнивают его с «Чёрным зеркалом» и нарекают самыми лестными эпитетами — слова «гениально», «прекрасно» и «безумно», к слову, звучат ощутимо чаще других. Оставить без внимания такую яркую звезду на огромном телесериальном небосклоне было решительно невозможно, поэтому спустя 4 часа эстетического сумасшествия корреспондент ИА REGNUM тоже готов рассказать о сериале. Несмотря на название, любви и смертей в нём много, а роботов — не очень.

Иван Шилов ИА REGNUM

Своему громкому релизу «Любовь, смерть и роботы» обязан людям, стоявшим у руля проекта. Для создания антологии в рабочий дуэт объединились Тим Миллер и Дэвид Финчер — профессионалы, известные во всех кругах кино‑ и мультпрозводства. К слову, Миллер — тот самый человек, который срежиссировал первую часть «Дэдпула» и нарисовал анимационные заставки к «Девушке с татуировкой дракона» и второй части «Тора». Финчера же мы знаем за его блестящую работу над «Бойцовским клубом», «Загадочной историей Бенджамина Баттона», «Социальной сетью» и множеством других знаковых кинокартин.

(сс) Gage Skidmore Тим Миллер

Первоначально творческий дуэт Миллер — Финчер планировал создать небольшой сериал-антологию, вдохновлённый журналом Heavy Metal (сборник, в котором публикуются научно-фантастические и фэнтези комиксы с рейтингом 18+). Спустя несколько лет неопределённости и смены руководящего состава у Финчера истёк срок права на экранизацию, и от идеи пришлось отказаться. Однако дуэт не сдался и решил выпустить собственную антологию, предварительно заручившись поддержкой Netflix. У Финчера уже был определённый опыт работы с американским медиагигантом — он принимал участие в создании сериалов «Карточный домик» и «Охотник за разумом».

Руководители решили выпустить сезон, состоящий из 18 серий: каждая из них будет отдельной короткометражной мультипликационной историей. При создании должны были учитываться общая тематика «Любовь, смерть и роботы» и рейтинг 18+. С такими установками Миллер и Финчер начали заключать сотрудничество с мультипликационными студиями по всему миру. В итоге за каждый эпизод отвечала отдельная команда, никак не связанная с остальными. География коллективов, трудившихся над сериалами, охватывает США, Испанию, Францию, Южную Корею, Великобританию, Польшу, Канаду, Венгрию, Данию и Россию. В своей работе аниматоры были вольны выбирать визуальный стиль, сюжет (во многих случаях основанный на произведениях писателей-фантастов) и хронометраж.

Получившийся винегрет из стилей, сюжетов, кровавого насилия и чёрного юмора вызывает самые разные эмоции. Отдельные эпизоды могут похвастаться замечательными диалогами и достойным юмором («Три робота», «Когда йогурт захватил мир», «Исторические альтернативы». Другие — трагичным сюжетом и чувством глубокого сопереживания главным героям («За разломом Орла», «Рука помощи», «Рыбная ночь»). Третьи сражениями эпических масштабов и бешенной динамикой происходящего на экране («Костюмы», «Слепое Пятно», «Тайная Война»). При этом абсолютно о каждой серии можно сказать: «Качественно и очень стильно!».

Цитата из т/с «Любовь, смерть и роботы». 2019. США Когда йогурт захватил мир

Визуальный стиль каждой серии заслуживает отдельного внимания. Вообще просмотр «Любовь, смерть и роботы» вызывает чувство азарта — хочется поскорее включить новую серию, чтобы узнать, как она будет выглядеть с точки зрения «картинки». Отдельные эпизоды (например, «Хорошей охоты») сильно напоминают классические мультфильмы от Disney. Другие («Свидетель») заставляют вспомнить о недавнем дебюте «Человека-паука: сквозь вселенные». Третьи («Рыбная ночь») выполнены в cell-shading-стилистике, также достаточно популярной в современной мультипликации и видеоиграх. Визуал скачет от эпизода к эпизоду, а по ощущениям словно из фильма в мультфильм и обратно.

Из-за небольшого хронометража (от 6 до 17 минут) складывается ощущение, что серии сменяются почти мгновенно, а ты путешествуешь по цепочке порталов в причудливые и очень красочные миры. Так, в какой-то момент ты смотришь на то, как оборотни в армии США сражаются с оборотнями талибов, а спустя несколько минут — на то, как Адольфа Гитлера до смерти насилуют проститутки-пришельцы из далёкого космоса. Для каждого зрителя здесь найдётся что-то своё: мрачные истории в киберпанк-сеттинге, сюжеты, тесное переплетение стимпанка и китайской мифологии и даже история о том, как фермеры на огромных мехах защищают Землю от вторжения пришельцев.

Цитата из т/с «Любовь, смерть и роботы». 2019. США Свидетель

Российскому зрителю будут особенно интересны два эпизода: один из них рассказывает о русских героях, а второй создан ими. Так, серия «Тайная война» повествует о противостоянии особого отряда Красной армии и демонических орд, призванных оккультным ритуалом. Бравые солдаты путешествуют по Якутии и готовятся дать последний бой мерзким существам из потустороннего мира ценой своих жизней. Созданием эпизода занималась не российская команда, а аниматоры из Венгрии — Digic Pictures. Получилось сильно, красиво и, что ещё более удивительно, без развесистой клюквы. Да, в серии есть балалайка и стереотипный якут, говорящий со странным акцентом, но в остальном это интересное произведение, при просмотре которого рука не тянется к лицу от стыда.

Отдельно хочется отметить современную, почти фотореалистичную графику — в отдельные моменты складывается впечатление, что смотришь не анимационную работу, а полноценный фильм с живыми актёрами. И если противостояние Красной армии и демонов звучит безумно, то смотрится впечатляюще. Красота заснеженных пейзажей Якутии здесь перекликается с суровой эстетикой боевых действий — брызгами алой крови на снегу и полыхающим заревом взрыва, уносящего за собой десятки отвратительных чудовищ. При этом меланхоличное ощущение скорого финала появляется почти с самого начала серии: как только советские солдаты берутся за автоматы, ты уже знаешь, что домой они не вернутся.

Цитата из т/с «Любовь, смерть и роботы». 2019. США Тайная война

«Тайную войну» теперь можно смело добавлять в копилку произведений, где близкие нам персонажи показаны сильными и интересными. Нет, советские солдаты в фильме — не классические «терминаторы в шапках с красной звездой», они самые обычные люди, которые понимают, на что идут. Им не чужды слёзы и громкий смех. Особенно проникаешься персонажами в сцене, где они ютятся у костра под звуки той самой балалайки и пытаются на секунду забыть об ужасах окружающей войны. Низкий поклон венгерским аниматорам и огромное уважение за проделанную работу.

А вот эпизод под названием Blindspot («Слепое пятно») полностью создавался командой из России. Коллектив под руководством аниматора из Санкт-Петербурга Виталия Шушко заметили благодаря их прошлой короткометражной работе — X-story. И она, и Blindspot — красочные и динамичные истории о киборгах и боевых машинах. Как рассказал Виталий корреспонденту ИА REGNUM, работать с Тимом Миллером оказалось легко и приятно, а результат превзошёл все ожидания.

«После того как в 2016 мы выпустили свой первый авторский мультфильм X-story, к нам обратились с предложение создать свой эпизод для сборника ЛСР («Любовь, смерть и роботы», — прим. ред.). При обсуждении нашего сценария я и познакомился с Тимом Миллером. Он очень веселый и легкий в общении человек, работать с ним — одно удовольствие. Изначально я предложил несколько идей разной тематики для нашего фильма, Тим Миллер выбрал BlindSpot. Когда работа над эпизодом была окончена, мы испытали невероятные эмоции. Просто не верилось, что мы принимали в этом участие, ну и, конечно, не могли дождаться премьеры», — рассказал Виталий Шушко.

Также Виталий отметил, что визуальный стиль эпизода опирался на X-story, благодаря которой на команду и обратили внимание. Своими любыми эпизодами аниматор считает Zima Blue, Shape-Shifters и Sucker of Souls.

Цитата из т/с «Любовь, смерть и роботы». 2019. США Слепое пятно

Blindspot же рассказывает об операции команды киборгов-налётчиков, пытающихся ограбить хорошо защищённый конвой. «Слепое пятно» — один из тех эпизодов, где центральное место отдаётся не сюжету, а действию. Авторам удалось создать подходящую динамику происходящих событий — когда герои гонятся за конвоем на своих автомобилях, ветер в волосах ощущается почти физически. Центральные персонажи тоже не подкачали — они получились яркими, узнаваемыми и очень проработанными с точки зрения визуала. Во время просмотра я периодически ловил себя на мысли, что смотрю не на всю композицию в целом, а «зависаю» на мелких деталях руки одного из героев. Да и в целом Blindspot не вызывает ощущения короткометражной работы небольшой команды. При просмотре складывается ощущение, что перед тобой просто одна из серий нового высокобюджетного сериала Disney — забыть об этом заставляет только обилие насилия почти в каждой минуте хронометража.

«Любовь, смерть и роботы» — действительно прорывная и практически революционная работа. Её можно смотреть не столько как сериал, сколько как «музей современной анимации». Безусловно, антология подойдёт не всем зрителям — зашкаливающая экранная жестокость и сюжет отдельных эпизодов могут вызвать сомнения и споры. Тем не менее общий рейтинг (8,9 из 10 на IMDb и 8,8 из 10 на Metacritic) уже говорит о том, что пользователи приняли сериал более чем тепло. Остаётся лишь надеяться, что коллективы, причастные к работе над «Любовь, смерть и роботы» будут замечены и получат необходимое признание и финансирование для дальнейших работ. Особенно хочется пожелать этого команде Виталия Шушко, ведь Blindspot — подходящая возможность доказать, что анимация в России может быть известна не только благодаря «Маше и Медведю» и «Трём богатырям».