Пока США и КНР готовятся к новому раунду торговых переговоров, группа американских экспертов по внешней политике решила напомнить, что противоречия между США и КНР не ограничиваются одной лишь торговлей. Ранее не этой неделе был создан комитет по реальной опасности, чтобы бросить вызов «экзистенциальной угрозе», исходящей со стороны КНР, пишет Кристофер Скотт в статье для издания Asia Times.

Холодная война

Читайте также: Atlantic Council: Пентагон готовит ответные меры против Huawei

Название данного комитета отсылает нас к эпохе холодной войны между США и СССР. На церемонии открытия комитета по реальной опасности заявили о том, что даже если Соединённые Штаты и Китай всё-таки подпишут торговое соглашение, угроза со стороны Китая не будет ликвидирована. Создание комитета по реальной опасности — это более чем очевидное напоминание о периоде после окончания Второй мировой войны, когда две мировые державы конкурировали за сферы влияния. Это также указывает на формирования в Вашингтоне консенсуса, согласно которому растущее влияние Китая и его военная экспансия чем-то напоминают путь, по которому двигался СССР.

Народно-освободительная армия Китая. Парад в Москве. 9 мая 2015

Четыре десятилетия назад бывший президент США Рональд Рейган использовал комитет по реальной опасности для победы над коммунистическим правительством СССР. Сегодня Вашингтон создал аналогичный комитет, члены которого полны решимости помочь президенту США Дональду Трампу предпринять эффективные меры в отношении нынешней угрозы, исходящей от Китая, согласно заявлению, опубликованному на веб-сайте комитета по реальной опасности.

Учитывая тон заявлений участников церемонии открытия комитета по реальной опасности, в Пекине указали на то, что в Вашингтоне возобладали умонастроения периода холодной войны. Заместителем председателя комитета по реальной опасности стал бывший сотрудник администрации Рейгана Фрэнк Гаффни, который заявил, что источник разногласий между США и КНР проистекает из политики «коммунистического режима, а также жёсткой и тоталитарной манеры управления, свойственной Коммунистической партии Китая».

Некоторые эксперты считают, что подобная риторика играет на руку китайскому правительству, которое стремится показать, что политика США увязла в прошлом. В министерстве обороны КНР осудили «менталитет холодной войны», который возобладал среди представителей Пентагона.

«Мы требуем, чтобы американская сторона отказалась от менталитета холодной войны… прекратила делать ложные замечания и предприняла конкретные действия для поддержания здорового и стабильного развития отношений между двумя странами», — заявил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.

Однако, несмотря на все заявления со стороны вашингтонского истеблишмента в адрес Китая, а также новую стратегию в сфере национальной обороны США, согласно которой Китай включили в список «стратегических конкурентов» Соединённых Штатов, многие эксперты указывают на то, что в XXI веке рецепты холодной войны прошлого века могут оказаться неэффективными.

Tourister.ru Пентагон

Участник программы «Технология и национальная безопасность» при Центре новой американской безопасности Эльза Каниа ранее заявила, что в своём стремлении сдержать рост КНР Вашингтону следует «отказаться от рецептов холодной войны».

Читайте также: Asia Times: Космическая программа КНР всё сильнее наступает NASA на пятки

«В лучшем случае такой подход сыграет на руку пропагандистской машине Китая. Вместо этого Соединённые Штаты должны признать, что амбиции Китая в отношении того, что он называет «национальным омоложением», представляют собой проблему, которая по уровню сложности и потенциальным последствиям затмевает всё, что было связано с периодом холодной войны», — заявила Каниа.

«Если бы США возродили менталитет холодной войны, сфокусировавшись главным образом на сдерживании экономического развития и расширения влияния КНР, это могло бы лишь ускорить процесс создания более китайско-ориентированного мирового порядка», — добавила Каниа.

Учитывая заявления представителей воссозданного комитета по реальной опасности, прозвучавшие на этой неделе, вполне может оказаться, что сценарий развития событий, о котором предупреждала Каниа, может воплотиться в жизнь.