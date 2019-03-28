Широко распространено мнение, согласно которому бюджет той или иной страны отражает то, что действительно важно для страны. Новый проект бюджета, предложенный администрацией президента США Дональда Трампа, является отражением интровертного мышления американского президента и серьёзных изменений в отношениях США с остальным миром. Конгресс должен уделить особое внимание предложенному проекту бюджета, пишет Шужа Навас в статье для американского издания The Hill.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Стена

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США, которые ранее являлись надёжным международным партнёром развивающихся стран, теперь всё больше начинают замыкаться в самих себе. Похоже, для Трампа одним из приоритетных направлений остаётся получение $8,6 млрд на строительство пограничной стены. Исполняющий обязанности директора бюджетного управления в Белом доме Рассел Воут заявил 11 марта, что президент США готов провести крупные сокращения бюджетных расходов, включая сокращение бюджета государственного департамента на 23%.

Tomas Castelazo Мексиканский мигрант

Воут заявил, что предусмотрено сокращение нескольких бесполезных программ помощи иностранным государствам, включая программу, предусматривающую финансирование космического лагеря NASA для пакистанской молодёжи и программу по финансированию афганской команды по крикету. На первую программу США тратят всего $250 тыс. в год. Благодаря этой программе пакистанская молодёжь может больше узнать о космосе и пообщаться с американскими учёными. Программа по финансированию афганской команды по крикету ежегодно обходится США в $500 тыс. Данная программа способствует развитию спорта, запрещённого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Афганская команда по крикету показывает достойные результаты на международном уровне.

Совокупная стоимость этих двух программ, которые Воут считает слишком расточительными, составляет всего $750 тыс. К примеру, средняя стоимость поездки Трампа на курорт Мар-а-Лаго на выходные составляет $3,4 млн. Сокращение финансирования подобных программ помощи подорвёт надежды афганской молодёжи и разрушит наши связи с ними в обозримом будущем.

Если Соединённые Штаты хотят построить отношения с представителями молодёжи по всему миру, они должны вкладывать инвестиции в поддержание связи с гражданскими обществами разных стран. США не стоит полагаться лишь на свою военную мощь.

Например, в период с 2009 по 2014 год США удалось реализовать программу под названием «Новые лидеры Пакистана», которая помогла создать группу молодых лидеров, готовых работать с обществом без каких-либо внешних стимулов и поддержки. При поддержке «Корпорации Карнеги» и посольства США в Исламабаде, а также частных пакистанских и американских спонсоров, Вашингтону удалось набрать наиболее перспективных представителей пакистанской молодёжи и установить с ними тесный контакт.

Например, в 2017 году Соединённые Штаты выделили всего $34,7 млрд в рамках официальной помощи в целях развития. Это всего лишь 0,18% от валового национального дохода (ВНД) США. Другие члены Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предоставили больше помощи в целях развития, если посмотреть на соотношение между выделенными средствами и ВНД. Например, Швеция выделила 1,02% ВНД, Норвегия — 0,99% ВНД, Великобритания — 0,7% ВНД, Германия — 0,67%.

Defense.gov Афганские дети получили гуманитарную помощь от США

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Если Соединённые Штаты заинтересованы в сохранении репутации мирового лидера, они должны больше инвестировать в развитие социальной и физической инфраструктуры по всему миру, а также укреплять партнёрские отношения в сфере экономики и торговли, а не только в сфере обороны. Помощь в целях развития должна создать долгосрочный позитивный образ США среди молодёжи развивающихся стран.

Создание благоприятных условий для молодёжи Афганистана, Пакистана, а также ближневосточных стран и стран Африки заложит основу для политической стабильности и экономического роста, а также прочных отношений с США. Как предупреждал бывший министр обороны США Джеймс Мэттис: «Если вы в полной мере не хотите финансировать программы государственного департамента, мне придётся закупать больше боеприпасов». Мы не можем себе этого позволить.