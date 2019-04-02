Нет ничего удивительного в том, что индийские власти бойкотировали празднование Дня Пакистана в высшей комиссии Пакистана в Нью-Дели в прошлые выходные. Всего несколько недель назад в небе над Кашмиром самолёты ВВС обеих стран приняли участие в воздушной схватке. Исламабад и Нью-Дели оказались на грани войны, пишет Фахд Хумаюн в статье для издания The Foreign Policy.

NASA Индия и Пакистан ночью

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Вооружённые силы обеих стран остаются в состоянии повышенной готовности, поскольку обе страны продолжают артиллерийские обстрелы в районе линии контроля, разделяющей Кашмир. Между тем ядерные арсеналы Пакистана и Индии, которые в совокупности насчитывают около 300 боеголовок, всё ещё направлены друг на друга.

С 2015 года оба государства пытались избегать крупных конфликтов. Тем не менее небольшие кровавые стычки вдоль линии контроля никогда не прекращались. Однако крупные волнения в подконтрольном Индии Кашмире привели к росту трансграничной напряжённости и спровоцировали жёсткие ответные меры со стороны индийского государства. Тем временем Исламабад призвал Нью-Дели к продолжению переговоров и провёл серию арестов сторонников радикальных группировок.

vishal dutta photo's На индо-пакистанской границе

Маловероятно, что напряжённость между двумя странами в ближайшее время ослабнет. Через две недели в Индии начнутся всеобщие выборы, на фоне которых индийские власти продолжат делать резкие заявления в адрес Пакистана. Около 900 млн индийских избирателей обладают правом голоса. В 2014 году партия премьер-министра Индии Нарендры Моди «Бхаратия джаната парти» (БДП) получила 282 места в нижней палате парламента, а правящая партия «Индийский национальный конгресс» — всего 44 места. Партия «Индийский национальный конгресс» готовится к реваншу. Недавно она уже выиграла несколько региональных выборов благодаря растущему разочарованию избирателей в связи с высоким уровнем безработицы и проблемами в сельском хозяйстве. Для Пакистана результат индийских выборов потенциально может указать на заинтересованность индийской общественности в возобновлении всеобъемлющего диалога между двумя странами.

В преддверии выборов Моди назвал Пакистан не просто стратегическим противником, а угрозой для цивилизации. Моди решил сделать ставку на националистические настроения, пообещав преподать Пакистану хороший урок, включая блокирование водных ресурсов.

Жёсткая риторика Моди в адрес Пакистана — это попытка отвлечь внимание индийских граждан от экономических проблем и дискредитировать оппозиционные партии. Представители партии «Индийский национальный конгресс» обвинили Моди в попытке политизировать воздушное столкновение ВВС Индии и Пакистана. Предыдущий премьер-министр Индии Манмохан Сингх недавно выступил за то, чтобы Исламабад и Нью-Дели уделяли меньше внимания войне, а больше — развитию экономических связей и решению общих проблем, включая бедность населения.

Дипломатические отношения между Индией и Пакистаном претерпели значительные изменения со времён бывшего премьер-министра Индии Атала Бихари Ваджпаи — единственного представителя БДП, занимавшего должность премьер-министра Индии до Моди. Ваджпаи добился беспрецедентного дипломатического прорыва в отношениях с Пакистаном. Один из ключевых приоритетов Ваджпаи заключался в том, чтобы не допустить новой войны с Пакистаном.

Shahnoor Habib Munmun Здание индийского парламента

Разница между нынешней Индией и вчерашней очевидна. Индийские политики разжигают национализм для получения краткосрочных политических выгод. Индийские СМИ также извлекают выгоду из трансграничного насилия, используя его для расширения своей аудитории. Также изменились общественные настроения. Согласно данным Pew Research Center, в 2013 году 54% граждан Индии крайне негативно высказывались в адрес Пакистана, к 2017 году данный показатель увеличился до 64%.

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В Индии существует очень мало сил, которые стремятся к изменению курса в отношениях с Пакистаном. Возможности трансграничной торговли ограничены. Гражданам обеих стран очень трудно получить визы. Всё это дополнительно осложняется десятилетиями напряжённых отношений. Летом 2018 года вооружённая группа индийских националистов ворвалась в Алигархский мусульманский университет, расположенный в индийском штате Уттар-Прадеш. Вооружённые люди потребовали снять портрет основателя Пакистана Мухаммада Али Джинна, который висел в университете в течение 80 лет. В марте 2019 года индийский суд оправдал четырёх человек, обвиняемых в подрыве поезда в 2007 году, который следовал из Индии в Пакистан. В то же время в Пакистане приостановили судебные разбирательства в отношении обвиняемых в организации 12 атак на Мумбаи в ноябре 2008 года, что вызвало негодование среди граждан Индии.

К сожалению, в ближайшее время восстановление отношений между Индией и Пакистаном остаётся маловероятным. Если Моди победит на выборах, то его правительство, заручившись широкой поддержкой избирателей, может дополнительно обострить отношения с Пакистаном. БДП продолжит эксплуатировать напряжённость в отношениях с Пакистаном, чтобы вернуть себе утраченные позиции.