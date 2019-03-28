Ветераны Саратовского авиазавода продолжают многолетнюю борьбу за возвращение в Саратов легендарного именного истребителя Як-3, в мае 1944 года купленного на этом предприятии местным колхозником Ферапонтом Головатым и подаренного земляку, командиру 31-го гвардейского истребительного авиационного полка, тогда ещё подполковнику, а позднее генерал-лейтенанту, Герою Советского Союза Борису Еремину. Истребитель после долгих лет нахождения в музее США вернулся в Россию, но на Саратовскую землю так и не попал, осев в частном подмосковном музее, хотя в апреле 2015 года активисты получили подтверждение от высших властей РФ, что крылатая легенда вернётся на родину. Прошло почти четыре года, но ситуация так и не сдвинулась с мёртвой точки. Ветераны надеются, что в преддверии 75-летия Победы удастся добиться возвращения «ястребка». ИА REGNUM разбиралось в ситуации, сложившейся вокруг авианаследия.

Истребитель Як-3, приобретённый на средства Ферапонта Головатого и переданный Борису Еремину

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Легендарный истребитель Як-3 зав. № 1712, в годы Великой Отечественной войны прославивший уничтоженный в 2012 году Саратовский авиазавод (САЗ), был приобретён на предприятии в мае 1944 года за 100 тыс. рублей колхозником Ферапонтом Головатым и передан в дар земляку — лётчику-истребителю, командиру 31-го гвардейского истребительного авиационного полка подполковнику Борису Еремину, впоследствии Герою Советского Союза и генерал-лейтенанту.

Ферапонт Головатый и Борис Еремин. Май 1944

Это был второй самолёт, приобретенный на саратовском авиазаводе Головатым и подаренный лётчику. Первый Як-1Б зав. № 81 110 был куплен в декабре 1942 года.

На Як-3 была нанесена дарственная надпись «От Ферапонта Петровича Головатого 2-й самолет на окончательный разгром врага». Передача подарка состоялась 29 мая 1944 года, и совсем скоро с этой даты исполнится 75 лет.

Еремин воевал на своём «ястребке» под Львовом, в Польше, Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии и Германии, сбив шесть фашистских самолётов (на именном Як-1Б было сбито ещё восемь). Последний бой он принял в небе Будапешта в мае 1945 года.

В августе 1945 года крылатая легенда по распоряжению Верховного главнокомандующего была переправлена в Москву для участия в Параде Победы, но из-за погодных условий лётный парад не состоялся.

В мае 1947 года Борис Еремин передал своего «боевого товарища» как музейный экспонат и историческую ценность в Центральный дом Авиации и космонавтики им. М. В. Фрунзе. В 1958 году истребитель по договоренности с генеральным конструктором перешёл нынешнему ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева». Силами завода, тогда носившего название завод №115, экспонат отреставрировали и выставили в музее предприятия.

По сведениям ветеранов САЗ, в 1991 году у ОАО, в чьём музее стоял истребитель, возникла необходимость изыскивать средства для дальнейшей деятельности. Одним из направлений стала работа по созданию самолётов-реплик пяти Як-3 для последующей реализации их в авиационные музеи мира.

Знаменитый авиаподарок по разрешению Министерства внешних экономических связей СССР в сентябре 1991 года переправили в Санта-Монику (США) для бесплатной экспозиции на три года, но в 1994 году самолёт в Россию не вернулся, хотя три года по контракту истекли. О легендарном самолёте лица, отправившие его в США, просто «забыли».

Борис Еремин и Ферапонт Головатый. Май 1944

Борис Еремин, узнавший о том, что подаренная ему реликвия так и не вернулась на Родину, стал писать в общественные и государственные организации, прося о содействии в возвращении своего самолёта. В октябре 2000 года лётчик-истребитель от своего имени, от родных дарителя Ферапонта Головатого и ветеранов войны обратился к начальнику Центрального музея Военно-воздушных сил полковнику Александру Гончарову с просьбой о содействии в возвращении «фронтового товарища».

Герой Советского Союза, генерал-лейтенант Борис Еремин умер в 2005 году, так и не дождавшись возвращения в Россию своего «ястребка», его дело продолжил генерал Юрий Фотинов. А новый виток борьбы за самолёт начался в 2013 году, когда уже ветераны Саратовского авиационного завода, собирая материалы для книги о разорении предприятия, узнали о самолёте, получив документы от директора Народного музея истории САЗ.

Один из соавторов книги, к которому и попали документы про авиалегенду, Александр Бернадский в комментариях ИА REGNUM отметил, что самолёт он нашёл с помощью интернета сразу же, тот был в калифорнийском «Музее полетов» в г. Санта-Моника (США).

Ветераны САЗ Валентин Аристархов и Александр Бернадский подключились к борьбе за возврат самолёта, написав обращения ряду должностных лиц, в том числе и губернатору Саратовской области Валерию Радаеву, а в сентябре 2013 года депутат Госдумы Ольга Алимова, также получившая письмо ветеранов, обратилась к министру обороны РФ Сергею Шойгу, министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову с просьбой о возврате легендарного самолёта в Россию.

По словам Бернадского, МИД оперативно взялся за этот вопрос, связавшись с Госдепом США и через него начав переговоры с музеем, где базировался Як-3.

В апреле 2014 года стало известно о готовности американского музея «вернуть боевую реликвию» бесплатно. В ноябре 2014 года самолёт покинул порт Лос-Анджелеса, взяв курс на Родину. В Санкт-Петербурге он оказался в середине декабря 2014 года. Таможенная эпопея длилась более четырёх месяцев — до апреля 2015 года.

Борис Ерёмин

Вот только в родной Саратов самолёт так и не вернулся. По воле ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» после таможни попав в частный музей техники Вадима Задорожного в посёлке Архангельское Московской области. Изначально планировалось, что в частный музей самолет будет доставлен для реставрации с последующей доставкой в Саратов, но на календаре март 2019 года, а легендарная техника так и остаётся в частных руках, хотя его ждали к 70-летию Великой Победы — к 9 мая 2015 года, оставив центральное место в экспозиции специально для этого построенного музея трудовой славы Саратовской области.

В многочисленных ответах госведомств, включая администрацию президента РФ, МИД РФ, Минкультуры РФ, полученных ветеранами САЗ и депутатом Ольгой Алимовой в апреле 2015 года, неоднократно подтверждалось, что самолёт вернётся в Саратовскую область, но шло время, а Як-3 оставался в Архангельском.

Между тем Минкультуры России в своём ответе от 9 июня 2016 года, данном Александру Бернадскому, подтвердило, что самолёт Як-3 является федеральным имуществом. В марте 2017 года Росимущество сообщило, что самолёт внесён в реестр федерального имущества как федеральная собственность, и о том, что запросило в музее трудовой славы Саратовской области документы для оформления договора на безвозмездную экспозицию самолёта. Документы были оперативно предоставлены. Но всё было остановлено из-за вмешательства в этот процесс занимавшего тогда пост вице-премьера российского правительства Дмитрия Рогозина.

ОАО «ОКБ им. А. С. Яковлева» уже в октябре 2018 года в своём ответе на запрос депутата Госдумы Николая Панкова заявляет, что самолёт не является федеральной собственностью и принадлежит ОАО на основании статьи о приобретательской давности. При этом ОАО ссылается на то, что в реестр федерального имущества в январе 2017 года он был внесён ошибочно, а уже в октябре Росимущество, судя по ответу ОАО, поручило исключить его из реестра.

Еремин и его механик Зуев перед вылетом на летный Парад Победы. Август 1945

Ветераны САЗ с подобными заявлениями не согласны и продолжают борьбу за возвращение легенды на Саратовскую землю.

«Все их доводы о «собственности» являются лишь передергиванием известных фактов под нужные выводы, которые противоречат законам СССР и РФ. ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» в письме утверждает, что оно является собственником самолета Як-3 зав. № 1712 согласно ст. 254 ГК РФ «Приобретательная давность», и это не требует иных документов, подтверждающих собственность. Это мотивируется тем, что самолёт Як-3 зав. № 1712 находится на балансе и ОКБ открыто владеет этим самолётом на протяжении 60 лет — после того, как он был получен из Дома авиации им. М. В. Фрунзе по приемо-сдаточному акту от 8.10.1958 года как списанный, разукомплектованный и непригодный для музейного экспонирования.

Приведенные выше выводы ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» противоречат законам СССР и РФ, так как по ГК РФ приобретательная давность начинает считаться только в июля 1990 года (при СССР её не было) и предполагает собой непрерывное нахождение вещи у владельца (ОКБ) в течение 15 лет. Однако, самолёт был в ОКБ только год после введения приобретательной давности из необходимых 15 лет, все остальное время он был в США. Кроме того, собственником ОКБ может стать только по решению суда, которого также нет. Таким образом, у ОКБ нет документов на право собственности на Як-3», — заявил Александр Бернадский, добавив, что самолёт-истребитель как объект науки и техники XX века по российскому законодательству должен находиться исключительно в федеральной собственности, не подлежит приватизации, а неоформление документов на собственность не лишает Россию права на него.

Активисты, борющиеся за возвращение самолёта в Саратов, считают, что без выполнения Росимуществом своих обязанностей, а именно оформления самолёта в федеральную собственность и изъятия его из чужого владения, которое они считают незаконным, воплотить мечту не выйдет. В настоящее время для положительного решения вопроса с возвращением Як-3 в Саратов они направили очередные письма депутатам Госдумы от Саратовской области Николаю Панкову и Евгению Примакову.