Мы не попытаемся омрачить торжественного настроения израильтян в связи с укреплением на Голанских высотах, когда напомним, что слова благодарности в этом контексте заслужила и Россия. Такой посыл покажется многим едва не сумасбродным. Подпитывающиеся украинскими олигархами русскоязычные издания в Израиле пестрили в эти дни заголовками о враждебности Москвы, вставшей окончательно на путь политического бракосочетания с Ираном на почве сионофобии. Они выпячивали прозвучавшие в российских СМИ ядовитые заявления отдельных гротескных персонажей, приплюсовав к ним два заявления МИДа России и парочки выскочек из Совета Федерации.

Израиль

Были бы поумнее, то начали с позиции президента Путина, оглашённой его пресс-секретарем Песковым. В России глобальную политику определяет президент и только он. В ответ на декларацию признания Песков сдержанно заметил, что подобный шаг не будет способствовать миру. Кстати, разве он не прав? Конечно, американский шаг сможет стать важным вкладом в стабилизацию на Ближнем Востоке в дальней перспективе. Однако на данном этапе говорить о мире с Израилем смешно, когда за семь лет одни сирийские граждане «шахидизировали» около полумиллиона других граждан. Число жертв выше, но мы пишем без учета террористов, ликвидированных российскими и американскими военными силами. При таком уровне ненависти, какой там мир! Его не будет подавно в случае какого-то отступления Израиля, но и при нынешних границах никакого мира не ожидается.

The White House Дональд Трамп подписал декларацию о признании Голанских высот частью территории Израиля

Знающие толк в реальной политике согласятся, что напечатанное в русскоязычных «фейковых» изданиях в Израиле имеет не большее значение, чем выпущенные российским телевидением зловония антиизраильского толка. Их влияние не больше написанного на стенках отхожего места.

Тем не менее за что Израиль может благодарить Россию в контексте Голанских высот? Мелкота противников Иерусалима в Москве, разве это повод для благодарности?

И ведь помимо заявлений МИДа о непризнании Голанских высот было выступление эксперта от относительно весомого РИСИ, обуянного стремлением обогнать по неправдивости коллег из «Хезболлы» и «Хамаса». Так, попытки прорыва израильской границы террористами в Газе под эгидой злобного неприятия существования Израиля в день его семидесятилетия были представлены демонстрациями против переноса посольства США в Иерусалим. Эксперту бы научиться читать на английском и почитать заявление самого «Хамаса» перед кровавым прорывом, где о посольстве в Иерусалиме не говорилось ни слова.

upyernoz Флаг движения «Хезболла»

Уместно припомнить с улыбкой и продолжающиеся выпады против Израиля на телетолковищах. Там обсуждения ведутся таким тоном, будто россияне не в выигрыше от декларации Трампа, а в ущербе. Благодарить за враждебный тон?

Разумеется, не стоит благодарить за облыг и противничанье. С одной оговоркой. Да, тон был применён вредительский. Однако будь кто-то из справедливо возмущённых израильтян на месте российских правителей, то как бы повели себя? Покуда тысячи российских солдат находятся в Сирии, открытое признание Голанских высот могло привести к безумным терактам со стороны «Хезболлы» и прочих бесноватых шиитских ополченцев. Да, разжигание ненависти к Израилю оправдания не имеет. Но сдержанная позиция Пескова от имени президента Путина вполне оправдана с точки зрения интересов России. И она не исключает признания в будущем Голанских высот.

Однако все эти обсуждения касаются второстепенного мелковесного. При углубленном обзоре ситуации мы обнаружим серьезнейшие причины благодарить Россию за Голанские высоты. Не как главного благовеста, но разве не вспоминаем мы особо анонимного Харвону на Пурим? В этом и смысл благодарения в библейском мировоззрении: благодарение Создателю и каждому, ставшему прямым инструментом Его воли.

David King «Осторожно, мины!» Голанские высоты

Итак, семь лет полыхает Гражданская война в Сирии. Вспомним, как уже в самом начале режим Асада казался хрупким. Ему предвещали скорое падение. Ему желали скорого падения. Даже в Израиле слышались голоса в пользу смены режима в Сирии. К примеру, тогдашний министр обороны Эхуд Барак желал и даже вожделел. Да, восторжествовала линия невмешательства премьера Нетаньяху, но были и другие мнения.

Определенно, совсем иначе на это смотрели президент Барак Хуссейн Обама с его ближневосточными партнерами в лице «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они находились тогда у власти в Египте, тогда и сейчас они правят в Турции, им оказывал поддержку Катар. Представьте себе, что в течение первого года гражданского самоистребления в Сирии к власти пришли те самые «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и создали ось Анкара-Дамаск-Каир при поддержке США и НАТО. И мы были на волоске от такого поворота.

Падение Асада тогда означало бы появление трёх мощных военных государств в руках пресловутых «братьев» при американской поддержке. Сирийская армия тогда насчитывала около трёхсот тысяч бойцов. Представьте себе, какое давление тогда было бы оказано на Израиль отречься от Голанских высот. Этот сценарий не просто реален, но мы были в двух шагах от такого удушья осью «братьев» при поддержке США и ЕС.

Именно поэтому я прилагал тогда в Москве безустальные усилия в попытке убедить Россию не дать режиму Асада пасть.

Israel Defense Forces Голанские высоты

Скажем хвалу Творцу, что Москва решила сохранить нынешнюю власть. За это время сирийская армия уменьшилась в двенадцать раз, Дамаск потерял контроль над пятьюдесятью с лишним процентами территории (на сегодняшний день). Все это произошло благодаря России. За это нам надлежит благодарить Россию.

Можно спорить сейчас, пошёл бы Дональд Трамп на признание Голанских высот в случае прихода к власти в Дамаске суннитской оппозиции. Можно спорить и гадать. Но точно можем сказать, что эта декларация далась американскому президенту совсем легко благодаря тому, что сегодняшняя Сирия — это расчленённое и обезоруженное государство. Дамаск держит свои сорок с чем-то процентов территории благодаря российским ВКС. Только за последние три с половиной года они уничтожили около ста тысяч террористов. Это почти вдвое превосходит количество всех жертв израильско-арабского конфликта за последние сто лет с арабской стороны.

Понятно, что Москва делала все это вовсе не ради укрепления Израиля на Голанских высотах. Но получилось именно так. За что спасибо России!