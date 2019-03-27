В общественном сознании в России из многочисленных русских участников Первой мировой войны в основном известны те, кто в дальнейшем активно воевал в Гражданской: адмирал Колчак и подпоручик Тухачевский, фельдфебель Чапаев и генерал Врангель…

Возможно, в данном случае Первая мировая подсознательно воспринимается как пролог или прелюдия к началу «русской смуты».

Книга ведущего научного сотрудника Института российской истории (Москва) Сергея Базанова избегает подобного одностороннего взгляда. Сборник восстанавливает биографии не только генерала Корнилова или поручика Бочкаревой, в равной степени проявивших себя в годы Первой мировой и Гражданской войн, но и зачастую забытых офицеров и рядовых, не сражавшихся в последующей братоубийственной бойне.

Ученый пишет о генерале от кавалерии Павле Плеве, который в ходе Галицийской битвы отбросил противника за реку Сан, а в ходе Лодзинской операции смог переломить неудачный для нас ход сражения и сорвать планы немцев по окружению русских 2-й и 5-й армий.

Не менее успешно действовал и командующий 9-й армии генерал от инфантерии Платон Лечицкий. Так, 8 ноября 1914 года он ликвидировал опасный прорыв противника на стыке своей и соседней все той же злосчастной 2-й армии, после чего перешел в успешное наступление, в ходе которого захватил около 12 тыс. пленных.

Также интересны главы, посвященные Василию Гурко, Константину Величко, Николаю Юденичу, Василию Флугу.

К сожалению, книга Базанова не лишена ошибок. В биографии другого генерала от кавалерии Алексея Брусилова он подчеркивает, будто организатор знаменитого Луцкого («Брусиловского») прорыва после революции отказался поддержать противников большевиков: «он так и не перешел в их лагерь, не одобрил и военную интервенцию бывших союзников по Антанте». Вместе с тем ряд мемуаристов, например, участник белого подполья философ Иван Ильин, вспоминал, что тайная организация, связанная с Вооруженными силами Юга России, в которой наряду с Брусиловым состоял генерал Андрей Зайончковский и будущий глава правительства Врангеля Александр Кривошеин, просуществовала до середины весны 1918 г. (И. А. Ильин. «Встречи и беседы»).

Может быть активная деятельность Брусилова или Лечицкого в белом движении (Плеве скончался до революции) изменило бы ход Гражданской войны. Ведь не зря французы говорят, что Бог всегда на стороне больших батальонов. А ведь из не принявших участие в войне офицеров и генералов можно было бы составить не один батальон.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».