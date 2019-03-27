Как и ожидалось, МИД Республики Корея (Южная Корея) незамедлительно резко осудил решение правительства Японии обозначать как японские в учебниках по обществоведению для младших классов японских школ принадлежащие этому государству острова Токто (Такэсима). Как японские показаны в учебниках и русские Курилы, а также занимаемые японцами острова Дяоюйдао (Сэнкаку), на которые, ссылаясь на документы и карты, претендует КНР. Соответственно, все эти острова будут закрашены на школьных картах в цвет японского государства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Наше правительство решительно осуждает утверждение Японией новых учебников по истории, в которых фигурируют неоправданные притязания на острова Токто. Они являются нашей исконной территорией с точки зрения истории, географии и международного права», — заявил официальный представитель МИД Южной Кореи Ким Ин Чхоль. Он также подчеркнул, что данные учебники нанесут вред развитию отношений двух стран, пропагандируя ложное восприятие истории.

Как отмечает ТАСС, архипелаг Токто — это группа небольших островов общей площадью 0,188 кв. км, расположенных к востоку от южной части Корейского полуострова. По мнению Сеула и Пхеньяна, они исторически входили в состав Корейского государства.

Republic of Korea Токто

После японско-русской войны Токто в 1905 году были включены в состав Японии. Однако после ее разгрома во Второй мировой войне Сеул в начале 1950-х годов восстановил контроль над островами. Япония считает это «незаконной оккупацией» и ежегодно проводит учрежденный правительством так называемый «день Такэсима» в подтверждение своих претензий на архипелаг. Как и аналогичный «день северных территорий», призванный мобилизовать японцев на борьбу за «северные территории», как в Японии произвольно и вопреки международным соглашениям называют принадлежащие России южнокурильские острова, «день Такэсима» призван напоминать японцам, что рано или поздно и эти территории должны быть «возвращены» в состав Страны восходящего солнца.

Если российский МИД, скажем так, терпимо относится к почти ежедневным шабашам перед посольством и другими представительствами России в Японии фашиствующих молодчиков из ультраправых организаций, то правительство Республики Корея неизменно применяет строгие дипломатические меры, вплоть до отзыва посла, в ответ на осеняемые правительством антикорейские акции с территориальными притязаниями. Жесткость, с которой борется Сеул против реваншистских вылазок японских националистов, не идет ни в какое сравнение с удивительно мягкой реакцией МИД РФ, или вовсе отсутствием таковой, на аналогичные провокационные вылазки ультраправых с требованиями «вернуть все Тисима (Курильские острова до Камчатки) и Карафуто (Южный Сахалин)». Вот и на сей раз официальной реакции Москвы против оболванивания японских детей в националистическом, шовинистическом и, по сути, антироссийском духе пока не поступало.