С 12 по 16 апреля в Великом Новгороде уже в 15-й раз состоится Международный театральный фестиваль «Царь-Сказка/Kingfestival». С 1992 года фестиваль организует единственный в городе муниципальный театр — Новгородский театр для детей и молодёжи «Малый». О том, чем удивит «Царь-Сказка» в 2019 году, в интервью ИА REGNUM рассказала художественный руководитель фестиваля и театра «Малый» Надежда Алексеева.

Новгородский театр для детей и молодёжи «Малый» Сцена из спектакля «Лебединое озеро»

Название фестиваля — «Царь-сказка» — на первый взгляд, возможно, и отсылает, как клише, к какому-то детскому фестивалю. Но ведь сказка, если обратиться к мифологии, никогда не была детской, её всегда адаптировали для детей. И уровень сказки в современном мире — это и фэнтези, и чистая мифология. Поэтому «Царь-сказка» сейчас — это и мифология на современной сцене, и поле для современных спектаклей. Конечно, в своё время, придумывая этот фестиваль, мы взяли немножко и от Царь-пушки, и от «Царь-рыбы», но оказалось, что «Царь-сказку» не очень удобно переводить на английский язык, так к фестивалю приросло совсем другое название, но тоже царское, — Kingfestival. Что, в общем, говорит о том, что фестиваль пытается отобрать самые острые спектакли в жанре современного театра.

Конечно, он менялся. Когда театр для детей и молодёжи «Малый» только появился в Великом Новгороде — а прецедентов таких в городе раньше не было, — нам как молодому театру было крайне необходимо активно взаимодействовать с полем других театров, чтобы и самим вырасти, и понимать, куда движется театральное искусство. Конечно, в первые годы территория фестиваля была только российская. Но как только фестиваль окреп, он стал выходить за границы России, потому что у искусства границ нет, а самые большие фестивали всегда мультикультурные.

Новгородский театр для детей и молодёжи «Малый» У театра

Мы должны понимать мировой культурный процесс, но мы живём не в Питере и не в Москве. И «Царь-сказка» — повод дать импульсный толчок нашему зрителю; показать, как выглядит на сегодняшний день картина мира, современный театр. К сожалению, в связи с ограниченным бюджетом и с тем, что в Великом Новгороде всего три театральные площадки, «Царь-сказка» идёт всего пять дней, а хорошо бы для нашего города проводить подобный фестиваль недельки две. Для того чтобы всколыхнуть театральную публику и добавить новых адептов.

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У фестиваля «Царь-сказка» очень много задач — это и расширение культурных границ, и гигантский опыт для нашего театра — и опыт творческий, и внутренне-оценочный: насколько ты сам находишься на острие того, что происходит в культурном процессе. Ну, а для публики это своеобразный мастер-класс на смелость, на способность видеть новое и это новое принимать. Задача фестиваля для нашего города — раскрыть театральные границы, а не сузить их. Несмотря на то, что Великий Новгород между Петербургом и Москвой, мы видим мало. Чаще это антреприза и то, что легко продаётся; то, что адаптировано к уровню как бы провинциального города. «Царь-сказка» — о другом, это свобода. Скиньте свой провинциализм и рамки консервативного мышления! Конечно, фестиваль больше рассчитан не на консервативную публику, которой довольно много в Великом Новгороде, наша аудитория — это молодёжь.

Главная задача была в том, чтобы сформировать программу спектаклей для разных возрастов — одни для семейного просмотра, другие — строго 16+. В итоге это 22 спектакля, а изначально в копилке было 80! Какие-то, к сожалению, не удалось привезти просто потому, что не хватает бюджета, чтобы показать это в Великом Новгороде. Но мы постарались представить наиболее разнообразную афишу, в которой есть и современный танец, и драма, и визуальный театр.

Новгородский театр для детей и молодёжи «Малый» Надежда Алексеева

Что нового? Спецпроект «Лекторий». Театральный критик из Москвы Алексей Гончаренко расскажет о современном кукольном театре, потому что сейчас в нём происходят вещи совершенно сумасшедшие и интересные. Голландец Дуда Пайва, танцовщик, актёр и режиссёр, представит на фестивале современную интерпретацию пьесы Райниса «Золотой конь», поставленную в Латвийском театре кукол в Риге. И если вы придёте на спектакль, вы никаких кукол там не увидите — вы увидите объекты, похожие на людей, с которыми актёры взаимодействуют. Будет и лекция по творчеству Райниса — её прочтёт театральный критик из Латвии Эдит Тишейзере, главный редактор журнала «Театральный вестник». Драматург Райнис — его ещё называют латышским Чеховым — сейчас стал уходить из российского поля зрения, но он очень достойный писатель, на мой взгляд, и мы надеемся его немного «оживить» на нашем фестивале.

Или, например, лекция критика Елены Горфункель из Санкт-Петербурга «ББ сегодня» — о Брехте. И поскольку в фестивальной программе есть «Каштанка» театра Mummpitz из Нюрнберга (Германия), а это постановка «в брехтовской природе», то и лекция много объяснит зрителю.

Будут две абсолютно провокационные вещи. Во-первых, это TED-лекция, которую прочитает актриса Эстер де Кёнинг из Нидерландов. TED-лекция — это особый формат, искусство импровизации, когда за ограниченное время в очень доступной форме нужно о чём-то рассказать публике. И второе: анонимный московский театральный критик и блогер, известный под псевдонимом Inner Emigrant, прочтёт лекцию о политике зрителя, в которой ставит провокационные вопросы, начиная с того, зачем вообще ходить в театр. Ведь современный театр — это не место для отдыха и развлечения. Зачастую современный театр призывает тебя выйти из зоны комфорта.

В 2017 году этот спектакль побывал в Санкт-Петербурге, где получил приз как лучший спектакль экспериментального театра на Международном фестивале «Рождественский парад», но, если честно, с ним трудно путешествовать в силу технических особенностей. А хочется, чтобы он побывал в театральной компании.

Когда мы уже сформировали афишу, я представляла себе: а какой новгородский спектакль стилистически лучше всего попадёт внутрь такой афиши? На уровне той фантазии, творческой «наглости», свободы? И я думаю, что именно наш «не балет» лучше всего представит на нём и Россию, и нашу иронию по отношению к самим себе.