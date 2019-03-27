Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя признание американцами суверенитета Израиля над Голанскими высотами, сделал важное заявление, отмечая, точнее, даже публично признав факт отсутствия единства в арабском мире по этому вопросу. Он заявил, что решение Трампа «лишний раз показывает, что Вашингтон вообще не считается с международным правом».

Иван Шилов ИА REGNUM

Отметим и то, что чуть ранее, как сообщало турецкое правительственное агентство Anadolu, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган самоуверенно заявлял, что «исламские страны не допустят «узаконивания оккупации Голанских высот». С формальной точки зрения, вроде бы все правильно. Лига арабских государств (ЛАГ) предупредила, что признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами подорвет позиции Вашингтона на Ближнем Востоке. «Пересмотрите эту ошибочную ситуацию и глубоко задумайтесь о незамедлительных и дальнейших последствиях, — говорится в заявлении генерального секретаря ЛАГ Ахмеда Абуль Гейта. — Любое признание израильского суверенитета над Голанскими высотами будет иметь серьезные последствия для позиции США в арабо-израильском конфликте в целом, особенно после огромных ошибок американской администрации в палестинском вопросе».

Есть и отдельные заявления со стороны ряда арабских стран. Так, Саудовская Аравия «решительно отвергает и осуждает решение администрации США признать суверенитет над Голанскими высотами за Израилем». О своей позиции заявили также Катар и Кувейт. Понятна реакция Сирии, которая выступает с требованием провести специальное заседание Совета Безопасности ООН. Анкара намерена вынести тему признания Вашингтоном суверенитета Израиля над Голанскими высотами на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН. Но это все действия политико-дипломатического свойства, которые мало что изменят. И не об этом все же проявляет повышенное беспокойство Анкара. Как справедливо подметил Чавушоглу, «территориальная целостность государств является фундаментальным принципом международного права».

По его словам, «попытки американцев легитимировать нарушения норм права со стороны Израиля приведут лишь к росту насилия и боли». И добавил, что «Анкара признает территориальную целостность Сирии». При этом Турция понимает, что президент США Дональд Трамп своим признанием израильского суверенитета над Голанскими высотами создал на Ближнем Востоке прецедент легитимизации захвата части территории одного государства другим во время войны, не считаясь с какими-либо резолюциями Совета Безопасности ООН. Напомним, что до этого США признали Иерусалим столицей Израиля. Что мешает дальше Вашингтону «в нужный момент и при определенных обстоятельствах занести уже над головой Анкары курдский меч» и держать Турцию под постоянным серьезным напряжением?

(сс) Kurdishstruggle Курды

Теперь о главных выводах. Первый: нужно быть готовыми к новым кризисам на Ближнем Востоке, характер которых может измениться, так как речь идет о переделе границ региона. Второй: на острие потенциального противостояния выводится Израиль. Третий: Вашингтон сузил возможности для маневрирования арабских стран, которые рассматривали разные варианты формирования антииранской коалиции под покровительством США. Но вряд ли на этой основе произойдет единение государств исламского мира, хотя возможно возвращение Сирии в ЛАГ, а по Голанским высотам Тегеран и Эр-Рияд оказались на одной стороне. Четвертый: осложнится астанинский процесс сирийского урегулирования, особенно по части шансов курдов на получение особого статуса в Сирии. Пятый: США и их союзники в разной форме будут сохранять свое военное присутствие в Сирии, чтобы потом посредством ООН возобновить женевский мирный процесс исключительно по своему сценарию. Шестой: особому давлению будет подвергаться Турция, ее будут толкать к выбору по формуле «или — или», угрожая ей «неожиданным сирийским эндшпилем», чтобы выбить Анкару с российско-иранской орбиты на сирийском направлении. Седьмой: все признаки говорят о том, что Вашингтон не принимает серьезно во внимание вероятность негативных последствий в контексте отношений со своими арабскими союзниками — это американское ноу-хау в ближневосточной геополитике.

Наконец, когда говорят или пишут о том, что главным стимулом для Трампа в принятии решения относительно Голанских высот стало лишь стремление обеспечить переизбрание израильского премьера Биньямина Нетаньяху, это является попыткой сильно упростить ситуацию. Проблема значительно глубже — это еще один шаг в усилиях Трампа сформировать «новый Ближний Восток» с главной опорой на Израиль.

8 апреля президентам России и Турции Владимиру Путину и Эрдогану предстоит увидеться друг с другом в Москве. Главы двух государств проведут заседание Совета сотрудничества высшего уровня. Переговоры предстоят очень серьезные. Лидеры двух стран едины в неприятии инициативы Трампа о признании Голанских высот частью израильской территории. Конечно, будут слова, но многие ждут и конкретных дел, ведь Трамп выпустил джинна из бутылки, целенаправленно пошел на обострение ситуации на Ближнем Востоке, доводя ее до критичного и взрывоопасного состояния. Опасность в том, что объяснение любой аннексии или оккупации необходимостью защиты собственного населения от внешних угроз становится реальным прецедентом, а ООН превращается в говорильню.