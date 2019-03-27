Когда Фрэнсис Фукуяма опубликовал свою книгу «Конец истории», большинство решило, что он рассказал про экономику, но в действительности вышло, что имел он в виду, прежде всего, США как государство. Судя по динамике развития событий, Америка, какой мы привыкли ее знать, закончилась. Вне зависимости от того, кто победит на президентских выборах 2020 года, политическая конструкция государства подвергнется кардинальному изменению. Причем, в случае успеха демократов, там сразу будут делать самый обыкновенный фашизм.

Иван Шилов ИА REGNUM

Реализованная в Соединенных Штатах модель государственного устройства всегда считалась эталоном демократии не столько ввиду реализации идей демократической мечты в масштабах целого государства, сколько по причине, если так можно выразиться, прагматичного цинизма при формулировании самой конструкции.

Отцы-основатели сумели придумать механизм, одновременно достаточно жесткий для сохранения целостности в большом размере государства и в то же время обеспечивавший широкие властные полномочия на местах. Медицина. Образование. Налоги. Вопросы семьи и брака. Даже регулирование отношений собственности. Всё это штаты, а фактически независимые государства (если переводить термин state с английского правильно), у себя определяли самостоятельно. Причем внутри каждого штата аналогичным образом организовывалось взаимодействие центральной власти с местными общинами.

В одном общем объеме, внешне нисколько не мешая друг другу, существовали Ку-клус-клан и Черные пантеры, Американский легион и пацифисты, ЛГБТ парады и мормоны. Более того, прекрасно друг с другом уживались частный капитализм и широкие социальные программы. Всё это осенялось Американской мечтой и Звездно-полосатым флагом, а генерал Ли в национальной истории почитался не меньше генерала Гранта.

Так было, но так уже больше не будет. Победа Дональда Трампа на президентских выборах окончательно ознаменовала собой системный крах демократической идеи, лежащей в основе американского государства. Обе стороны конфликта приступили к использованию системных багов к своей пользе. Например, хозяин Белого дома объявил в стране чрезвычайное положение, чем существенно расширил свои полномочия, просто потому, что по правилам так можно.

Впрочем, он там еще далеко не самый страшный. Его оппоненты в лице демократов озвучили целую программу глубокого реформирования государственного устройства США, в том числе с переписыванием конституции.

Например, если на выборах в 2020 году президентом станет кандидат от Демократической партии, а ныне спикер палаты представителей, Нэнси Пелоси, изменится даже схема самих выборов главы исполнительной власти Америки. Вместо коллегии выборщиков кандидатуру победителя станет определять простое математическое большинство голосов избирателей. А то что это такое, в 2000 году Эл Гор набрал на полмиллиона голосов больше, но выборщики отдали предпочтение Джорджу Бушу, а в 2016-м точно так же Трампу проиграла кандидат от демократов Хиллари Клинтон. Непорядок. Надо поправить.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Впрочем, совершенно аналогичные идеи реформирования избирательной системы высказывают и другие «кандидаты от демократов», например сенатор Элизабет Уоррен. Для закрепления успеха планируется еще и возраст достижения избирательного права снизить с 18 до 16 лет. Это при том, что совершеннолетним в Америке человек считается только в 18, в Алабаме, Вайоминге и Небраске — в 19, а в Миссисипи и штате Нью-Йорк вообще лишь с 21 года.

Нарушится принцип гражданской дееспособности? Да наплевать, куда важнее, что именно молодое поколение (от 30 и младше) демонстрирует наибольшую приверженность к эльфийским взглядам демократов и максимальную зачарованность программой «Зеленого нового курса». Два плюс два дает четыре. С помощью популизма и пиар-технологий станет возможным обеспечивать себе нужный результат народного волеизъявления.

Схожим образом предполагается допилить и прочие «ветви власти». Все помнят «Новый курс» Рузвельта, обеспечивший Америке полвека экономического процветания и геополитического доминирования. Но мало кто знает, что прошел он только со второй попытки, когда в Европе уже полыхала мировая война. В первый раз от него отказаться Рузвельта вынудила позиция Верховного суда. Слишком независимого для внешнего давления. Сегодня демократы эту проблему намерены решить классическим способом бюрократии — раздуванием штата.

Количество верховных судей предполагается расширить с 9 до 15. Учитывая текущие обстоятельства, да еще с учетом победы (предположим) демократического кандидата, новые шесть кандидатов окажутся точно не консерваторами, следовательно, общая позиция Верховного суда в целом существенно переменится в пользу эльфийских идей. А так как членство в нем пожизненное, то влияние на итоговый результат будет предельно долгосрочным.

MarkThomas Верховный суд США

Вместе с этим уже сегодня Конгресс начинает масштабно пересматривать всю систему распределения полномочий между законодательной и исполнительной властью. В случае победы демократов многое указывает на рост вероятности общей смены модели американского государства с президентской на парламентскую, то есть где Конгресс будет иметь не только общие законодательные, но и прямые исполнительные права.

На первый взгляд, оно кажется неважным. Какая нам разница, кто и как в США станет реализовывать властные полномочия? Однако если смотреть внимательно, становится очевидным, что новая схема сохранит функциональную работоспособность только при условии соблюдения однопартийной системы. Более того, очень агрессивно настроенной к любым инакомыслящим, гораздо более, чем КПСС.

Рональд Рейган как-то сказал: если фашизм вернется в Америку, он вернется во имя либерализма. Практически как в воду глядел. Именно это там сейчас и происходит. Разве что фашизм этот несколько другой. Левацкий. Маскирующийся под заботу «о простом человеке» и густо замешанный на популизме. Зато оформленный в очень популярные у молодежи «светлые идеи» вроде чистой энергетики и бесплатной раздачи денег «кому сколько нужно». Любой, кто против, автоматически получает ярлык почитателя Гитлера. А уж если он при этом еще и белый гетеросексуальный мужчина, то вообще «тушите свет, сушите весла».

Всё сказанное выше уже понемногу проявляется даже сейчас. Взять хотя бы заявление Майка Помпео. США — это силы добра. Только Америке свыше дано право отделять добро от зла. Потому Крымский полуостров признавать российским ни в коем случае нельзя, тогда как суверенитет Израиля над оккупированными его армией Голанами — можно и нужно. Почему? Потому что американские намерения благородны. Точка.

Парадокс происходящего заключается в том, что к фашизму США придут в любом случае, вне зависимости от того, кто победит в гонке за Белый дом в 2020-м. Разница сводится лишь к масштабам и темпам преобразований. Трамп несколько больше заинтересован в сохранении действующего механизма, но с возможностью циничного использования его слабостей в свою пользу.

Однако потом, в 2024 году, он все равно будет вынужден уйти, и тогда демократы отыграются по полной. Американский фашизм перестанет быть просто фигурой речи. Нынешняя Америка свое существование прекратит. Ее место займет совсем другая страна, с кардинально иными базовыми ценностями и сомнительной адекватностью правящей элиты.