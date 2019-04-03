Известный американский политтехнолог Стивен Бэннон, бывший главный стратег Дональда Трампа, обрушился с критикой на папу Римского Франциска. Он выступил во вторник, 26 марта, перед членами Ассоциации иностранной прессы в Риме. «Папа должен, на мой взгляд, прекратить фокусироваться на свободных гражданах и народниках, националистах и движениях за суверенитет, которые пытаются вернуть свои страны и сделать их сильнее, — сказал Бэннон. — И он должен начать фокусироваться на метастазирующем раке в Католической церкви, иначе у нас не будет аппарата Католической церкви, потому что его финансово уничтожат». Также от Франциска американский политтехнолог ждет, что тот сосредоточится на кризисе «сексуального насилия в Церкви» и прекратит «вмешиваться в политику» (речь идет о призывах папы проявлять сострадание к беженцам и мигрантам и принимать их).

DomyD Святой Петр. Ватикан

Одновременно Бэннон заявил, что это Китай, а не Россия представляет собой «экзистенциальную угрозу» для западного мира. Ранее он принял участие в создании организации «Комитет по существующей опасности: Китай» (CPDC), куда вошли, как отмечает портал Politico.com, «вашингтонские политические советники и бывшие американские правительственные чиновники». Впервые Комитет по существующей опасности был создан в США в начале 1950-х годов «в качестве оплота против влияния коммунизма в стране». Его работа прекратилась после того, как некоторые ведущие члены организации были призваны в администрацию президента Дуайта Эйзенхауэра. Однако в 1976 году Комитет был восстановлен «внешнеполитическими американскими ястребами для противодействия Советскому Союзу во время холодной войны». Члены CPDC провели пресс-конференцию в Вашингтоне, на которой сообщили, что «Китай создал широкий спектр угроз для США». В частности, они обвинили Пекин в «подавлении религий».

И это создает дополнительные проблемы для Ватикана, который уже подвергается критике за свою политику восстановления отношений с Китайской Народной Республикой. Недовольных хватает в самой католической среде. Очередное обострение противников нынешней ватиканской линии состоялось на прошлой неделе во время визита в Италию председателя КНР Си Цзиньпина (20−23 марта). Консервативный католический портал LifeSiteNews заявил в этой связи, что Святой престол «фактически передал контроль над китайской Католической церковью коммунистам». Издание негативно оценило обнародованное в сентябре прошлого года временное соглашение между Ватиканом и Пекином, считая, что оно «ослабило «подпольную Католическую церковь» в Китае, которая оставалась верной Святому престолу на протяжении десятилетий коммунистических преследований и репрессий», отдав «предпочтение одобряемой правительством Китайской патриотической церкви», которая тут же заявила, что «останется верной коммунистическому режиму».

Xin Католическая церковь. Китай

Ватикан вынужден отвечать на эти обвинения, подключая все новые и новые силы. За сделку с Пекином выступает государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин. В новой книге под названием «Церковь в Китае — будущее, которое еще предстоит написать» он указывает в предисловии, что Святой престол не подпитывает «недоверие или враждебность к какой-либо стране», и утверждает, что Католическая церковь в Китае «не может быть отделена от позиции уважения, почтения и доверия к китайскому народу и его законным государственным органам». Помимо того, на днях в Риме выступил архиепископ Клаудио Мария Челли, которые впервые публично рассказал о том, как на протяжении 40 лет готовилась нормализация отношений Ватикана с Китаем. Сам он начал работать над китайским досье в 1982 году, вскоре после окончания Культурной революции, а его первая встреча с представителями Пекина в посольстве КНР в Италии была «нелегкой». Но этот путь надо было пройти ради заключения временного соглашения.

Однако какими будут перспективы у этой сделки? Ведь против выступает Вашингтон. Напомним, что 8 марта посол США по особым поручениям по международной религиозной свободе Сэм Браунбэк в ходе выступления в клубе иностранных корреспондентов в Гонконге в рамках форума по религиозной свободе заявил, что соглашение Ватикана с Пекином не исключило злоупотреблений против католиков в КНР и создает плохой прецедент для вмешательства китайского правительства в дела других религий, включая тибетский буддизм и мусульман-уйгуров в Синьцзяне. Конечно, государственный департамент США не в первый раз критикует Пекин за нарушения религиозной свободы, китайские дипломаты в ответ обвиняют американцев, на этом обычно все заканчивается. Но что если Вашингтон решит твердо нацелиться на КНР и организует операцию, которая в конце 1970-х годов привела к власти в Католической церкви польского папу Иоанна Павла II, вступившего в альянс с американскими спецслужбами ради создания мощного антикоммунистического движения в Польше?

По аналогии тогда можно будет ожидать избрания конклавом кардиналов папой Римским какого-нибудь китайского епископа, который будет своим для китайцев и начнет призывать власти КНР провести в стране «демократизацию». Это кажется сегодня невероятным, но совсем исключить такую возможность тоже нельзя.