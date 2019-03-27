Премьер-министр Индии Нарендра Моди продолжает наращивать свои связи с Ближним Востоком. За последние пять лет он выдвинул агрессивную стратегию партнерства с Саудовской Аравией, ОАЭ и Израилем в попытке привлечь инвестиции и укрепить партнерские отношения в сфере безопасности. При этом он в значительной степени игнорировал интересы Ирана и порвал с индийским наследием эпохи «холодной войны» в регионе, пишут Харш Пант и Хасан Аль-Хасан в статье для издания The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Нарендра Моди

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С 2014 года, когда Моди занял свой пост, внешняя политика Индии превратилась в приоритетное направление. Ближний Восток не стал исключением. Несмотря на сложность управления страной с обширной территорией и головокружительной внутренней политикой, Моди посетил восемь ближневосточных стран с 2014 года, больше, чем четыре его предшественника вместе взятых.

Если говорить о Ближнем Востоке, то значительной движущей силой здесь остаётся нефть. Индия, вероятно, обгонит КНР в качестве главного импортёра нефти к 2024 году. Во время своей первой поездки в Нью-Дели в феврале 2019 года наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил, что он видит широкие возможности для инвестиций в индийскую экономику в размере более $100 млрд в течение следующих двух лет. Однако наследный принц не предоставил более детальной информации. Индия также предложила направить свои энергетические инвестиции в регион. Индийская государственная нефтяная компания ONGC Videsh приобрела 10-процентную долю в морской нефтяной концессии у национальной нефтяной компании Абу-Даби за $600 млн.

Kremlin.ru Премьер-министр Индии Нарендра Моди

До прихода Моди, несмотря на большие объёмы двусторонней торговли и массовое присутствие индийских мигрантов в арабских монархиях Персидского залива, между Индией и странами Персидского залива сохранялся низкий уровень трансграничных инвестиций. В государствах Персидского залива проживает до восьми миллионов индийских мигрантов, ежегодно они переводят домой около $53 млрд (по состоянию на 2015 год). Однако после прихода Моди ситуация стала меняться. За последние четыре года Моди установил тесные связи с молодыми лидерами Персидского залива, в том числе с наследными принцами Абу-Даби и Саудовской Аравии. Сообщалось, что во время своего визита в Нью-Дели саудовский наследный принц назвал Моди своим «старшим братом».

В результате страны Персидского залива за последние несколько лет увеличили инвестиции в энергетический сектор Индии, несмотря на более низкие цены на нефть. В октябре 2018 года компания DP World в Дубае выиграла тендер на развитие складской зоны в крупнейшем контейнерном порту Индии в Мумбаи. Кроме того, Saudi Aramco и национальная нефтяная компания Абу-Даби договорились инвестировать более $44 млрд в крупный нефтеперерабатывающий завод в Ратнагири в штате Махараштра. Сообщалось также, что в мае 2018 года саудовский нефтехимический гигант Saudi Basic Industries рассматривает возможность приобретения 50-процентной доли в индийском нефтехимическом заводе в штате Гуджарат, где проживает Моди, стоимостью $4,6 млрд.

Однако для Моди Ближний Восток — это не только коммерческие сделки и инвестиции, безопасность также занимает важное место в его повестке дня. Индия рассматривает Израиль в качестве поставщика продвинутых военных технологий. В период между 2012 и 2016 годами Индия возглавляла израильский список оборонных клиентов, на её долю приходилось более 40% израильского военного экспорта.

Индия также демонстрирует признаки окончательного преодоления своего нежелания налаживать партнёрские отношения в области безопасности с государствами Персидского залива, чьи службы безопасности уже давно тесно связаны с Пакистаном. Развитие связей в сфере обороны, похоже, уже приносит свои плоды. В 2018 году ОАЭ экстрадировали в Индию трёх человек, разыскиваемых по обвинению в коррупции. Посол Индии в Абу-Даби указал, что экстрадиции способствовал «личный контакт» и тёплые отношения между лидерами ОАЭ и Моди. В 2018 году Индия подписала пакт с Оманом, который позволяет военно-морским силам Индии использовать стратегический порт Дукм.

Indiannavy.nic.in Военно-морские силы Индии

Сотрудничество в области безопасности стало также одним из ключевых вопросов повестки переговоров во время визита саудовского наследного принца в Индию. Стороны договорились сотрудничать в производстве «запасных частей для военно-морских и сухопутных систем». Саудовская Аравия пообещала предоставить Индии больше разведывательной информации в рамках борьбы с терроризмом. Сообщалось также, что ОАЭ сыграли важную роль в ослаблении нынешней напряжённости между Индией и Пакистаном.

Однако во всё это благолепие отношений между Индией и ближневосточными странами не вписывает Иран. Отношения между Нью-Дели и Тегераном не ухудшились, но в последние годы они просто меркнут на фоне отношений Индии с Израилем и монархиями Персидского залива. В результате Индия, похоже, постепенно отходит от своего «сбалансированного» подхода в регионе, который часто рассматривают в качестве наследия политики неприсоединения времен «холодной войны».

Можно выделить два фактора, которые не позволяют Индии в полной мере развивать отношения с Ираном. Во-первых, это восстановленные американские санкции против Ирана, которые администрация президента США Дональда Трампа ввела в ноябре 2018 года. Несмотря на заявление индийского МИД о том, что Индия не признает «какие-либо санкции в отношении конкретной страны», большинство индийских компаний не рискнут столкнуться со вторичными санкциями США.

Во-вторых, Иран, так же как и Индия, любит вести жёсткие переговоры. В качестве примера можно привести проект по разработке иранского газового месторождения Farzad-B. Сложные двусторонние переговоры тянутся с 2009 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Нарендра Моди в Иране

Однако игнорирование интересов Ирана связано с определёнными рисками. Учитывая огромные запасы ископаемого топлива в стране, Иран является одним из ведущих поставщиков нефти и газа в Индию. Индия также направила инвестиции в стратегический иранский порт Чахбехар, который она надеется использовать для доступа к центральноазиатским рынкам и Афганистану, минуя Пакистан. Однако, отчуждая Иран, Индия рискует утратить свою точку опоры в Чахбехаре или потерять доступ к газовому месторождению Farzad-B из-за конкуренции с Китаем или Россией.

В настоящее время Моди, похоже, готов принять эти риски. Он заменил осторожный «сбалансированный» подход Индии к региону на агрессивную стратегию, направленную на привлечение инвестиций из стран Персидского залива и углубление партнёрства Индии в сфере безопасности с Израилем, игнорируя при этом Иран. Даже новому правительству в Нью-Дели, если Моди проиграет на предстоящих выборах, будет трудно изменить заданную внешнеполитическую траекторию.