Президент Франции Эммануэль Макрон греется в лучах Брексита. Его жёсткое выступление на саммите европейских лидеров на прошлой неделе против переноса даты выхода Великобритании из ЕС сравнили с неоднократными высказываниями бывшего президента Франции Шарля де Голля против вступления Великобритании в состав ЕС в 1960-х гг. Хотите перенести срок выхода из ЕС без дополнительных условий? Конечно, Париж выступает против. Вы хотите отсрочку, которая может повлиять на результаты выборов в Европейский парламент в мае? Ну уж нет. Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй нужна помощь, чтобы уговорить парламент одобрить соглашение с ЕС? Нет, нет, нет и ещё раз нет. Макрон продемонстрировал крайне твёрдую позицию по Брекситу, пишет Лайонел Лорент в статье для издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

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Однако, несмотря ни на что, Париж всё-таки готов проявить гибкость. За кулисами саммита с европейскими лидерами Макрон был открыт для обсуждения вариантов тактической игры, чтобы помочь Мэй. Его протест против переноса даты Брексита без каких-либо дополнительных условий не поддержали. Однако Макрон поддержал саму возможность переноса даты Брексита. Макрон всё же оставляет для Великобритании определённые возможности для возвращения в ЕС. Вполне возможно, что Макрон пойдёт по пути преемника де Голля, бывшего президента Франции Жоржа Помпиду, который, как известно, позволил Великобритании вступить в ЕС.

(сс) Eric Koch Anefo Жорж Помпиду

У Франции двоякое отношение к Брекситу. Сначала французские государственные служащие и банкиры сосредоточили своё внимание на перехвате финансового бизнеса у лондонского Сити. Однако от триумфализма французских банкиров не осталось и следа. Теперь Париж обеспокоен тем, что потенциальный Брексит без соглашения негативно скажется на положительном сальдо торгового баланса Франции с Великобританией, который составляет около $4 млрд. По словам кредитного специалиста Эйлера Гермеса, жёсткий вариант Брексита может обойтись Франции в $3,4 млрд в 2019 году. Учитывая то, что экономические показатели уже указывают на снижение спроса во Франции, дополнительные экономические трудности могут подлить масла в огонь уличных протестов «жёлтых жилетов».

Так что все заявления Макрона в Twitter о том, что Франция готова к жёсткому варианту Брексита, выглядят неубедительно. Многие на собственном опыте убедились в последние несколько недель, насколько могут затянуться таможенные проверки поезда Eurostar, если служащие начнут протестовать. Никто не знает, что ждёт рыбную промышленность Франции, если рыбакам в одночасье заблокируют доступ к богатым рыбой водам Великобритании. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Франции Дидье Гийома, из-за Брексита французским рыбакам могут закрыть доступ в воды Великобритании. При этом обещания финансовой компенсации выглядят малоубедительными для тех, кто боится повторения прошлогодних столкновений между британскими и французскими рыбацкими лодками.

(сс) Duangphorn Wiriya Рыба

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С политической точки зрения Брексит задал Макрону сложную задачу. С одной стороны, стратегия европейских выборов Макрона основана на уроке, который ситуация вокруг Брексита преподала евроскептикам. Согласно результатам опросов, по уровню поддержки партия Макрона опережает «Национальный фронт» Марин Ле Пен на 22−23%. Для Парижа было бы предпочтительнее, если бы Великобритания не приняла участия в выборах в Европейский парламент, учитывая стремления Макрона создать федералистский блок для борьбы с популистскими партиями.

С другой стороны, Париж не хочет отчуждать своего соседа, который занимает важное место в Совбезе ООН и имеет самый большой оборонный бюджет в ЕС. Макрон заключил в 2018 году новый двусторонний договор с Мэй о франко-британской границе, чтобы сохранить её там, где она в настоящий момент проходит (во Франции), в обмен на дополнительное финансирование. Не так давно Великобритания и Франция расширили сотрудничество в области обороны, а также в вопросе о сохранении ядерного соглашения с Ираном. В конечном итоге Париж не хочет превратиться в козла отпущения из-за Брексита.