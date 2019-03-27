Первую настоящую ракету Китай запустил ещё в 1232 году. Однако в тот момент, когда США высадили человека на Луну, ровно 50 лет назад, Китай погряз в политических беспорядках. Китай смог отправить человека в космос только в 2003 году. Но теперь КНР стремительно навёрстывает упущенное. Китай быстро превращается в одну из самых амбициозных и новаторских стран в сфере космических исследований. Китайская космическая программа стала одной из самых быстроразвивающихся в мире, пишет Кент Ван в статье для издания Asia Times.

(сс) Ponciano Луна

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Шестьдесят лет назад китайская космическая программа начала делать очень скромные шаги, а сегодня превратилась в одну из крупнейших космических программ в рамках современной космической гонки. С момента создания космической программы КНР в конце 1950-х годов и до конца века шло постепенное развитие космических технологий, инфраструктуры и возможностей. Всё это позволило создать почву для первой пилотируемой миссии КНР в 2003 году. В том же году в Китайском национальное космическом управлении (CNSA) объявили о запуске программы по исследованию Луны, в рамках которой была предусмотрена отправка серии роботизированных миссий на Луну, чтобы провести подготовку к возможной отправке миссии с экипажем.

В начале 2019 года Китай стал первой страной, которая осуществила посадку космического зонда на обратной стороне Луны. К данному достижению не стремились ни США, ни Россия. Эта миссия является символом развития космической программы КНР. Если Пекин продолжит успешную реализацию своей космической программы, могут ли США присоединиться к космической гонке? Что предпримут в NASA?

Космическая программа CNSA значительно расширилась за последние два десятилетия. Китайские учёные и инженеры ставят перед собой всё более сложные и амбициозные задачи. В настоящий момент КНР — это третья по величине космическая держава.

Cnsa.gov.cn «Чанъэ-4» на поверхности Луны

В конце 2018 года Китай представил ракету-носитель большой грузоподъёмности для доставки в космос пилотируемого космического корабля следующего поколения. Она будет способна выводить на орбиту Земли космические аппараты массой до 70 тонн, а также доставлять полезную нагрузку массой 25 тонн к спутнику Земли. Создание новой ракеты-носителя указывает на то, что Китай серьёзно задумывается об исследовании Луны человеком. Ожидается, что новый космический корабль и новая ракета-носитель многоразового использования КНР бросят вызов SpaceX Илона Маска, Blue Origin Джеффа Безоса и Virgin Galactic Ричарда Брэнсона.

Также Китай разрабатывает сверхтяжёлую ракету-носитель Long March 9, которая сможет выводить 140 тонн полезного груза на низкую околоземную орбиту или 50-тонный космический корабль к лунной орбите. Гигантская ракета также сможет доставить 44-тонную полезную нагрузку на орбиту Марса. Ракету будут использовать для лунных и других дальних полётов, первый испытательный запуск намечен на 2028 год.

Китай стал третьей страной, которая отправила человека в космос в 2003 году. Китай продолжает наращивать свои возможности в сфере освоения космоса, это вызывает серьёзную обеспокоенность Пентагона.

Позднее в 2019 году Китай планирует запустить ещё одну беспилотную миссию на Луну «Чанъэ-5», в рамках которой на поверхности Луны планируют собрать до 2 кг камней и реголита в районе изолированного вулканического образования Монс Рюмкер, и доставить образцы на Землю. После этого запланирован пробный запуск ракеты «Чанчжэн-5» версии CZ-5B, созданной специально для доставки на низкую околоземную орбиту 20-тонных модулей Китайской космической станции (CSS).

Человек уже давно стремится к колонизации Луны. Мир до сих пор празднует посадку китайского зонда на обратной стороне Луны, а Китай уже объявил ещё о трёх запланированных миссиях на Луну в рамках подготовки для создания лунной базы. Нынешние технологические достижения, а также открытие значительного источника воды вблизи лунных полюсов, сделали эту идею ещё более привлекательной.

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Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Человек на Луне

Строительство лунной базы ничем не отличается от строительства первой нефтяной вышки в океане. Учитывая наличие современных технологий, Китай мог бы начать строительство базы на Луне уже сейчас. Из всех возможных технологий строительства лунной базы именно 3D-печать кажется наиболее эффективной. Может ли Китай построить лунную базу? Конечно. Могут ли люди выжить на Луне и на других планетах в течение длительного времени? Ответ на этот вопрос менее очевиден. Нет сомнений в том, что Китай использует следующие 10−15 лет для развития технических возможностей, необходимых для выполнения пилотируемых лунных миссий и создания условий для освоения космоса. Вероятно, до 2025 года Китай уже соберёт на орбите свою космическую станцию и приступит к её эксплуатации.

Космическая программа Китая продолжает быстро развиваться. С точки зрения освоения космоса Китай продемонстрировал значительные успехи. Стоит ли ждать новой космической гонки между КНР и США? Можно с уверенностью сказать, что даже если развитие космической программы КНР приведёт к новой космической гонке, у неё будут свои позитивные моменты.