Интересно, попала ли в сводку новостей для президента РФ В. Путина новость о том, что правительство Японии, возглавляемое его «другом Синдзо», дало указание обозначить в учебниках обществоведения для 3−6-х классов как «исконные территории страны» принадлежащую России южную часть Курил? «Японскими исконными территориями» названы в учебниках для младших школьников также острова Сэнкаку (Дяоюйдао) и Такэсима (Токто), против чего не могут не протестовать Китайская Народная Республика и Республика Корея вкупе с КНДР, считающие эти острова исторически своими. Новость сообщило ведущее информационное агентство страны Киодо Цусин, отметив, что японское правительство намерено «решительно отстаивать позицию Японии в отношении территорий».

Иван Шилов ИА REGNUM

В свою очередь российское агентство ТАСС сообщает, что до сих пор термин «исконные территории Японии» во всех школьных учебниках последовательно применялся только по отношению к южной части Курил. В то же время подход Токио к ситуации вокруг Сэнкаку и Такэсима подробно излагался только в пособиях для старшеклассников. Теперь ситуацию решено исправить и внушать необходимость «борьбы за исконные территории» ученикам начальной школы.

В Китае и Южной Корее подобная «образовательная деятельность» японского правительства неизменно встречает решительный протест и требования не допускать подобные провокации, чреватые ухудшением политических отношений. И это не просто слова. Как известно, именно проблемы восприятия и оценки исторических событий не раз являлись причиной серьезного охлаждения дипломатических связей Японии с соседними государствами.

Что же касается нашей страны, то последние протесты по поводу «картографической агрессии» направлялись Москвой в Токио еще во времена Советского Союза. Нынешнее же дипломатическое ведомство относится к подобным провокациям и явно недружественным актом с «олимпийским спокойствием», достойным лучшего применения. Право, удивительно и весьма странно, как призванное следовать конституционным требованиям по неукоснительному соблюдению суверенитета и территориальной целостности страны внешнеполитическое ведомство РФ может столь индифферентно взирать на открытое покушение на земли нашей страны. Да еще при этом, как ни в чем не бывало, вести какие-то «тайные переговоры» по поводу этих земель.

John Gillespie Японские школьники

И чего на этом фоне стоят выдаваемые за «проявление дружбы» потуги официального Токио не раздражать российских политиков, избегая явно временно и с корыстными целями употребления наиболее одиозных обветшалых пропагандистских клише об «исконных территориях» и якобы «оккупированных островах»? Ибо к клише всегда можно вернуться, что, убежден, и будет скоро сделано, а учебники впечатают в мозги подрастающего поколения идеи противостояния и борьбы с русскими, китайцами и корейцами.

Несколько лет назад автор этих строк был приглашен на международную научную конференцию в Сеул, посвященную нахождению путей устранения в Северо-Восточной Азии территориальных конфликтов. В кулуарах конференции ее организаторы — южнокорейские ученые и политики — напрямую спрашивали, почему российские власти столь заискивающе ведут дело с японцами, не отвергают решительно их незаконные территориальные притязания. Были и предложения координировать действия Южной Кореи, Китая и России по противодействию, по сути, агрессивной политике Японии в вопросах прохождения границ. Еще тогда корейские и китайские коллеги говорили об открытом нежелании японского политического класса уважать итоги Второй мировой войны, признавать их. В России же об этом заговорили лишь в последнее время. Однако от слов, думается, пора переходить к делам. Если японское правительство, прикрываясь союзническими отношениями с возомнившим о своем могуществе сюзереном — США, позволяет себе, как и Вашингтон, игнорировать интересы соседних стран, пытаться оказывать на них давление, может быть, действительно прислушаться к корейцам и китайцам и подумать о создании некоего единого фронта против эгоистичной и своенравной Японии? Речь, конечно, не о создании какого-то «блока», а о необходимости совместно с японской общественностью упреждать реваншистские устремления правонационалистических сил Японии, возглавляемых по иронии судьбы или тайному расчету «другом российского президента Синдзо».