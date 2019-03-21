1 января Свердловская область, как и большинство других регионов России, перешла на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Как и в любом масштабном деле, здесь не обошлось без трудностей, одинаковых для всей страны. Областным властям пришлось приложить усилия, чтобы старт реформы прошёл для свердловчан наименее болезненно.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорный полигон

О реформе

Новая система обращения с ТКО является ключевой составляющей национального проекта «Экология». Среди её главных задач — ликвидация старых полигонов и несанкционированных свалок, уменьшение негативного воздействия мусора на окружающую среду, создание современной инфраструктуры, которая отвечает требованиям природоохранного законодательства, а также максимальное вовлечение отходов во вторичную переработку.

Для Свердловской области вопрос более чем актуальный. По данным регионального министерства энергетики и ЖКХ, каждый год здесь образуется почти 1,5 млн тонн ТКО. На полигонах и свалках накоплено около 80 млн тонн. Переход региона на новую систему обращения с ТКО в первую очередь ориентирован на сокращение захоронений и вовлечение до 80% полезных фракций во вторичную переработку.

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В рамках реформы с 1 января вывозом мусора занимаются крупные региональные операторы. Они вывозят мусор у населения и предпринимателей, занимаются его сортировкой, переработкой, утилизацией по правилам. Помимо них заниматься этим не может никто. «Серый» полигонный бизнес остался в прошлом.

Подготовка к реформе в Свердловской области была проведена в полном объёме. Создана необходимая нормативно-правовая база, определены региональные операторы и зоны их ответственности. На территории региона работают три таких региональных оператора. В восточной зоне действует Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Спецавтобаза», в северной — ООО «Компания «Рифей», а в западной — ООО «ТБО «Экосервис».

О контейнерах

Ожидания от реформы, если сказать честно, у граждан были не самые радостные. В конце 2018 года люди уже знали, что за вывоз мусора им придётся платить больше. Кроме того, с началом 2019 года некоторые опасались возникновения проблем с вывозом ТКО. В основном эти опасения не оправдались. С 1 по 8 января региональные операторы вывезли из городов Свердловской области 220,8 тысяч кубометров мусора, только из Екатеринбурга и других муниципалитетов восточной зоны — 163 583 кубометра. При необходимости региональные операторы выводили на линию дополнительные силы.

Без замечаний, в том числе и жалоб граждан на беспорядок на контейнерных площадках, не обошлось. Но все обращения отрабатывались в максимально короткие сроки, с фотофиксацией и личными докладами в областное министерство энергетики и ЖКХ. Параллельно выяснилось. что далеко не всегда в мусорных завалах виноваты региональные операторы. В некоторых случаях они просто не смогли подъехать к контейнерным площадкам. Помехой стали автомобили, плотно припаркованные во дворах жилых домов.

Мусорные контейнеры

Одним из важных вопросов стало количество и укомплектованность мусорных площадок. Как отмечает министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, анализ первых же дней реформы показал, что в целом ряде случаев сверхнормативное скопление отходов образуется не там, где его «редко вывозят», а там, где нет отдельной площадки либо недостаточно емкостей для его складирования. Задача муниципалитетов — совместно с регоператорами в течение первого полугодия устранить эти проблемы.

«Кода на четыре многоквартирных дома установлено два контейнера, каждый из нас понимает, что этого явно недостаточно. Чтобы они не переполнялись, вывозить их потребуется как минимум два раза в день, а это не только невозможно, но и достаточно затратно. Во избежание таких ситуаций муниципалитетам следует еще раз детально изучить положение дел и там, где это необходимо, закупить и разместить дополнительные контейнеры», — сказал Николай Смирнов

Также в ходе первого этапа реформы создают контейнерные площадки в тех территориях, где их до сих пор не было, то есть мусор не вывозили. Речь в первую очередь идёт о частном секторе. Например, с 1 апреля контейнерную систему начнут тестировать в городе Полевском. Там, в отличие от многих других территорий Свердловской области, её до сей поры не было.

Отметим, что работа активно ведётся. 14 марта компания «Рифей» объявила о том, что на территории Северного административно-производственного объединения (АПО-1) установят три тысячи контейнеров, в том числе и по заявкам из муниципалитетов. Аналогичная работа идёт и в других территориях Свердловской области. К концу 2019 года на территории Свердловской области установят 12 700 новых контейнеров и закупят 76 мусоровозов. Процесс активно идёт.

Плату снизят

Не обошлось без недоразумений. В феврале некоторые граждане получили слишком большие счета за вывоз мусора. Об этом они поспешили сообщить своим региональным операторам. К чести последних, ошибки признали и пообещали людям сделать перерасчёты. А появление в квитанциях явно завышенных сумм объяснили неактуальной базой данных по жильцам.

На возникшую проблему отреагировал лично губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он поручил главе МинЖКХ Смирнову в постоянном режиме контактировать с региональными операторами, чтобы актуализировать все базы данных и исключить любые попытки завысить установленные тарифы за вывоз мусора.

«Безусловно, необходимо активизировать разъяснительную работу с жителями Свердловской области», — сказал Евгений Куйвашев.

Иван Шилов ИА REGNUM Реформа

Также глава региона поручил департаменту государственного жилищного и строительного надзора внимательно отслеживать ситуацию с начислением платы за вывоз мусора, а министерствам социального блока — проконтролировать процесс заключения подведомственными социальными учреждениями договоров с региональными операторами. Руководителям областных органов власти, главам свердловских муниципалитетов было дано поручение усилить разъяснительную работу с жителями Среднего Урала. Евгений Куйвашев подчеркнул, что все обращения жителей Свердловской области должны быть самым внимательным образом проанализированы и систематизированы, все обоснованные жалобы и вопросы — оперативно решены.

Вместе с тем по поручению Евгения Куйвашева прорабатывается вопрос о снижении платы уральцев за услуги по вывозу коммунальных отходов. Этого можно добиться путем снижения налоговой нагрузки на региональных операторов. Вопрос о снижении платы контролирует лично губернатор. По его поручению областное правительство рассматривает возможность её понижения с помощью предоставления региональным операторам льгот по налогам на прибыль, землю и имущество. После принятия соответствующего закона областным Заксобранием тарифы также понизятся.

Отметим, «первая ласточка» уже есть. 14 марта правление Региональной энергетической комиссии (РЭК) снизило тарифы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Это решение обусловлено изменениями федерального законодательства, согласно которым снизились ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении малоопасных ТКО. Снижение тарифов региональных операторов составило от 1,1 до 1,7 процента.

Однако самого существенного снижения размера платы граждан можно ожидать после утверждения новой методики расчёта нормативов накопления ТКО. Документ могут принять на уровне страны в апреле, его ключевым разработчиком является Министерство природных ресурсов Российской Федерации. После того как новая методика будет принята, на областном уровне пройдут соответствующие процедуры.

Заводы построят

Первые два месяца реформы не прошли для Свердловской области зря. За январь и февраль 2019 года на полигоны вывезли мусора больше на 20%, чем за первые два месяца 2018-го. И эти 20% — те самые, которые раньше до полигонов не довозили, а сбрасывали в лесах, оврагах и на обочинах дорог.

«Второй момент, который нужно отметить, — это активное участие региональных операторов в установке контейнерных площадок. На сегодняшний день в муниципалитетах Свердловской области установлено почти три тысячи новых контейнеров, закуплено 12 новых мусоровозов и в ближайшее время планируется еще дополнительная партия», — подчеркнул Николай Смирнов.

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По данным областного МинЖКХ, за январь и февраль региональные операторы области установили в муниципалитетах более 5 тысяч дополнительных контейнеров, приобрели несколько десятков единиц спецтехники, а на мусорные полигоны вывезли сотни тысяч тонн коммунальных отходов. Успехи Свердловской области по внедрению новой системы обращения с ТКО высоко оценил исполнительный директор Ассоциации региональных операторов «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. По его словам, регион занимает лидирующие позиции в России.

«Развитие новой модели обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в Свердловской области носит динамичный поступательный характер, и по итогам ее реализации регион занимает одну из лидирующих позиций. Правительством региона принято оптимальное, грамотное решение по разделению территории на три кластера, в результате чего услуга по обращению с отходами стала доступна не только жителям крупных центров и городов, но и маленьких деревень и сельских населенных пунктов», — отметил Руслан Губайдуллин.

Руководитель также добавил, что Свердловская область находится в числе тех 59 регионов страны, которые целиком выполнили требования федерального законодательства и вовремя приступили к новой системе обращения с ТКО.

Переход региона на новую систему обращения с ТКО в первую очередь ориентирован на сокращение захоронений и вовлечение до 80% полезных фракций во вторичную переработку. В рамках этих задач к концу 2024 года в Свердловской области планируется полностью обновить инфраструктуру обращения с отходами. Будет введено 12 объектов по переработке ТКО и два по утилизации, а также технопарк. В 2019 году на эти цели выделено более 92 млн рублей: в том числе 61,3 млн из федерального бюджета, а ещё 31,1 млн — из областного.

Завод по переработке мусора

Один из мусоросортировочных комплексов будет создан в Нижнем Тагиле. Здесь уже начали готовить площадку под строительство. Идут инженерно-геологические изыскания. Комплекс, который появится уже в четвёртом квартале 2020 года, будет включать в себя завод по сортировке ТКО, а также полигон. Мощность каждого составит не менее 185 тысяч тонн отходов в год. Строительные работы начнут в конце 2019 года.

Отметим, что построенные к 2024 году объекты дадут возможность перерабатывать почти половину всего мусора, который образуется на территории региона. Есть планы и более дальние. Так, к 2035 году долю вовлечения полезных фракций ТКО во вторичную переработку планируется увеличить до 75−80%. Свердловская область, как и многие другие регионы России, на самом старте этого пути. Но когда его уже удастся пройти, Средний Урал будет не узнать.